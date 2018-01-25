Как стать звукорежиссёром? Приходите на курсы Yamaha в Ростове!

Звукорежиссёры — это волшебники. Они могут, к примеру, сделать суперзвездой группу The Beatles (и Джордж Мартин это сделал). Сейчас, конечно, другие времена, неизмеримые возможности... Зато и конкуренция намного выше!.. Не упустите шанс посетить курсы для звукорежиссёров в Ростове-на-Дону, причём бесплатно.

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По сведениям TechnoDrive, на следующей неделе в России стартует цикл бесплатных семинаров Yamaha ProAudio Tour для звукорежиссёров и звукоинженеров. Причём первым городом на карте данного мероприятия станет именно Ростов-на-Дону!.. С 29 января на протяжении четырёх дней профессионалы звукозаписи смогут познакомиться с цифровым оборудованием мирового производителя и получить ответы на интересующие их вопросы. Такую возможность не стоит упускать!



Масштабное роад-шоу Yamaha ProAudio Tour пройдёт в Ростове с 29 января по 1 февраля в конференц-зале «Ростов» отеля «Маринс Парк» (пр. Буденновский 59, бывшая гостиница «Ростов»). Четыре дня, пять семинаров, возможность общения с ведущими экспертами отрасли и демонстрация современного оборудования — всё это ждёт гостей данного мероприятия. Причём совершенно бесплатно — требуется лишь предварительная регистрация!



По официальной информации, семинары Yamaha в Ростове будут проходить по следующему расписанию:

29.01 — Семинар по цифровым микшерным консолям серии TF. Начало в 13:00;

29.01 - Семинар по студийной звукозаписи. Начало в 16:00;

30.01 - Семинар по цифровым микшерным консолям серии CL и QL. Начало в 13:00;

31.01 – Семинар по настройке аудиосети Dante. Начало в 13:00;

01.02 - Семинар по цифровой микшерной системе Rivage PM10. Начало в 13:00.

Зарегистрироваться на них можно в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». И, учитывая высокий уровень мероприятия, — в сочетании с насыщенной программой, — регистрацию лучше не откладывать. Ведь количество мест в зале ограничено.