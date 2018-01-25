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Как стать звукорежиссёром? Приходите на курсы Yamaha в Ростове!
Звукорежиссёры — это волшебники. Они могут, к примеру, сделать суперзвездой группу The Beatles (и Джордж Мартин это сделал). Сейчас, конечно, другие времена, неизмеримые возможности... Зато и конкуренция намного выше!.. Не упустите шанс посетить курсы для звукорежиссёров в Ростове-на-Дону, причём бесплатно.
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По сведениям TechnoDrive, на следующей неделе в России стартует цикл бесплатных семинаров Yamaha ProAudio Tour для звукорежиссёров и звукоинженеров. Причём первым городом на карте данного мероприятия станет именно Ростов-на-Дону!.. С 29 января на протяжении четырёх дней профессионалы звукозаписи смогут познакомиться с цифровым оборудованием мирового производителя и получить ответы на интересующие их вопросы. Такую возможность не стоит упускать!
Зарегистрироваться на них можно в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». И, учитывая высокий уровень мероприятия, — в сочетании с насыщенной программой, — регистрацию лучше не откладывать. Ведь количество мест в зале ограничено.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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