«Ростелеком» обеспечит работу WHOIS для доменов России

Сервис WHOIS хорошо знаком многим пользователям Интернета. Благодаря ему, за доли секунды можно узнать важнейшую информацию о любом домене глобальной сети — в частности, время его создания, а порой и название юрлица. Соответствующие данные постоянно актуализируются национальными координаторами доменов, среди которых, — если говорить о Российской Федерации, — АО «Технический центр Интернет», отвечающий за информацию по сайтам, находящимся в зонах .RU и .РФ. Теперь данная организация готовится перейти «под крыло» компании «Ростелеком» — в ООО «ТЦИ», являющееся дочерней фирмой ООО «РТК-Центр обработки данных». При этом сотрудники, работавшие в АО «ТЦИ», сохранят свои должности в новой организации. О преимуществах этого шага для владельцев российских доменов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Решение о передаче функций АО «Технический центр Интернет» в одноимённое открытое акционерное общество в структуре ПАО «Ростелеком» было принято на общем собрании учредителей координационного центра доменов .RU/.RF.



По мнению экспертов, передача поддержки в крупную организацию с госучастием дополнительно повысит надёжность, стабильность и устойчивость работы реестров. При этом в ООО «ТЦИ» по согласованию сторон будут переданы все лучшие наработки и технологии АО «ТЦИ».



«Важнейшая задача координационного центра — обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации, — говорит Андрей Воробьёв, директор Координационного центра доменов .RU/.RF. — Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами ПАО "Ростелеком", сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдёт совершенно незаметно для конечных пользователей».



Напомним, что у ПАО «Ростелеком» есть большой опыт эксплуатации инфраструктурных элементов сети Интернет, его дочерняя компания — АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» — уже много лет, помимо предоставления услуг крупнейшей национальной точки обмена трафиком, развивает и обслуживает DNS-сеть доменов верхнего уровня .RU, .РФ и .SU, а также других доменов первого и второго уровней.



В целом, передача на аутсорсинг функций обслуживания элементов инфраструктуры сети Интернет крупным специализированным финансово устойчивым компаниям, к числу которых относится «Ростелеком», вполне соответствует современным мировым трендам.