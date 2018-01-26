«Ростелеком» обеспечит работу WHOIS для доменов России
Сервис WHOIS хорошо знаком многим пользователям Интернета. Благодаря ему, за доли секунды можно узнать важнейшую информацию о любом домене глобальной сети — в частности, время его создания, а порой и название юрлица. Соответствующие данные постоянно актуализируются национальными координаторами доменов, среди которых, — если говорить о Российской Федерации, — АО «Технический центр Интернет», отвечающий за информацию по сайтам, находящимся в зонах .RU и .РФ. Теперь данная организация готовится перейти «под крыло» компании «Ростелеком» — в ООО «ТЦИ», являющееся дочерней фирмой ООО «РТК-Центр обработки данных». При этом сотрудники, работавшие в АО «ТЦИ», сохранят свои должности в новой организации. О преимуществах этого шага для владельцев российских доменов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Решение о передаче функций АО «Технический центр Интернет» в одноимённое открытое акционерное общество в структуре ПАО «Ростелеком» было принято на общем собрании учредителей координационного центра доменов .RU/.RF.
По мнению экспертов, передача поддержки в крупную организацию с госучастием дополнительно повысит надёжность, стабильность и устойчивость работы реестров. При этом в ООО «ТЦИ» по согласованию сторон будут переданы все лучшие наработки и технологии АО «ТЦИ».
«Важнейшая задача координационного центра — обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации, — говорит Андрей Воробьёв, директор Координационного центра доменов .RU/.RF. — Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами ПАО "Ростелеком", сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдёт совершенно незаметно для конечных пользователей».
Напомним, что у ПАО «Ростелеком» есть большой опыт эксплуатации инфраструктурных элементов сети Интернет, его дочерняя компания — АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» — уже много лет, помимо предоставления услуг крупнейшей национальной точки обмена трафиком, развивает и обслуживает DNS-сеть доменов верхнего уровня .RU, .РФ и .SU, а также других доменов первого и второго уровней.
В целом, передача на аутсорсинг функций обслуживания элементов инфраструктуры сети Интернет крупным специализированным финансово устойчивым компаниям, к числу которых относится «Ростелеком», вполне соответствует современным мировым трендам.
В борьбе за лояльность клиентов все законные средства хороши. С этим не поспоришь! К примеру, в конце минувшего года в офисах «Билайна» появился новый продукт — страховые полисы «ВСК» для комплексной защиты банковских карт. Годовая страховка с покрытием до 30 000 рублей и сегодня предлагается абонентам компании за 300 рублей. Однако филиал МТС в Ростовской области решил пойти ещё дальше — и сообщил о страховании денег в сервисе «Кошелёк МТС Деньги» (то есть фактически находящихся на счетах у оператора). В отличие от предложения конкурента, страхование МТС предоставляется пользователям сервиса бесплатно. С другой стороны, и размер страхового покрытия составляет всего 10 000 рублей. Тем временем «Дом.ru Бизнес» решил защитить своих абонентов от мошенников добрым советом — и предупредил о новых опасностях «фишинга» владельцев устройств Apple. Подробнее о новых способах охраны своих денег читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет». Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая игровая опция от популярного онлайн-шутера Warface: наши игроки получат мощное оружие для выполнения игровых задач любой сложности и другие бонусы.
По информации TechnoDrive, на этой неделе альтернативный оператор «Цифровой Диалог» подключил своего первого абонента широкополосного доступа в городе Шахты. Им стал житель частного дома в центре, — получивший доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с. Таким образом, по информации TechnoDrive, «Цифровой Диалог», ранее работавший преимущественно с корпоративщиками в Ростове, теперь предлагает быстрый Интернет и физическим лицам. Кроме того, ранее оператор успешно реализовал проект «WiFi-на-Дону», развернув беспроводную сеть вдоль реки от Азова до станицы Старочеркасской.
Сегодня оператор «Дом.ru», входящий в холдинг «ЭР-Телеком», объявил об открытии дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Уютное помещение в торговом центре «Военвед» позволит жителям северо-западной части города оплачивать счета без комиссии, подключать дополнительные услуги — и, при необходимости, оставлять технические заявки без посещения офисов в других районах города. Кстати, спектр услуг «ЭР-Телекома» в России заметно расширился, — ведь теперь его состав входит и компания «Энфорта» с услугами беспроводного интернет-доступа для бизнеса.
Согласно статистике, довольный клиент обычно рассказывает о «предмете своего обожания» лишь 3-5 близким и знакомым. Таким образом, информация о поставщиках качественных товаров и услуг распространяется не очень быстро. Исправить эту ситуацию решила компания «Ростелеком», запустившая акцию «Дружные соседи». По её условиям, абонент, порекомендовавший другу услуги компании, может получить скидку 50% на одну из услуг «Ростелекома». Аналогичный бонус причитается и абоненту, подключившемуся по данному совету!.. Более того, количество приглашённых друзей в рамках акции не ограничивается, — таким образом, чем больше знакомых подключатся по вашему совету, тем дольше будет действовать заявленная скидка.