«ЭР-Телеком» обещает запустить «Интернет вещей» в 60 городах РФ

До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.

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Технология LoRaWAN (Long Range wide-area networks) использует в своей работе нелицензируемый диапазон частот, — позволяя при этом подключать устройства на бо́льших расстояниях. Среди других преимуществ данной технологии — оптимальное время автономной работы подключённых узлов (для обмена информацией требуется пониженная мощность) и «минимальные требования к инфраструктуре».



По оценкам экспертов TechnoDrive, отсутствие лицензирования частот и сравнительно низкая стоимость развёртывания (по сравнению с 5G), являются предпосылками для успеха данного проекта. Разумеется, на фоне растущей популярности «Интернета вещей» как такового и его промышленного сегмента (IIoT) в частности.



На первом этапе «ЭР-Телеком» планирует предложить услуги LoRaWAN крупным компаниям и государственным органам. Однако в перспективе клиентская база оператора может пополниться и физическими лицами. Ведь объём российского рынка «Интернета вещей» к 2022 году специалисты «ЭР-Телекома» оценивают на уровне 800 млрд. рублей.



Объём всего рынка связи РФ за прошлый год эксперты оценивали примерно в 1,6 трлн рублей.



Будет ли амбициозный проект привязан к зонтичному бренду Дом.ru, пока не сообщается.