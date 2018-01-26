«ЭР-Телеком» обещает запустить «Интернет вещей» в 60 городах РФ
До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.
Технология LoRaWAN (Long Range wide-area networks) использует в своей работе нелицензируемый диапазон частот, — позволяя при этом подключать устройства на бо́льших расстояниях. Среди других преимуществ данной технологии — оптимальное время автономной работы подключённых узлов (для обмена информацией требуется пониженная мощность) и «минимальные требования к инфраструктуре».
По оценкам экспертов TechnoDrive, отсутствие лицензирования частот и сравнительно низкая стоимость развёртывания (по сравнению с 5G), являются предпосылками для успеха данного проекта. Разумеется, на фоне растущей популярности «Интернета вещей» как такового и его промышленного сегмента (IIoT) в частности.
На первом этапе «ЭР-Телеком» планирует предложить услуги LoRaWAN крупным компаниям и государственным органам. Однако в перспективе клиентская база оператора может пополниться и физическими лицами. Ведь объём российского рынка «Интернета вещей» к 2022 году специалисты «ЭР-Телекома» оценивают на уровне 800 млрд. рублей.
Объём всего рынка связи РФ за прошлый год эксперты оценивали примерно в 1,6 трлн рублей.
Будет ли амбициозный проект привязан к зонтичному бренду Дом.ru, пока не сообщается.
Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
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