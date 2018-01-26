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26 января 2018, 4G в Ростове

«ЭР-Телеком» обещает запустить «Интернет вещей» в 60 городах РФ

«Дом.ру» запустит свой Интернет вещей по всей России!До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.

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Технология LoRaWAN (Long Range wide-area networks) использует в своей работе нелицензируемый диапазон частот, — позволяя при этом подключать устройства на бо́льших расстояниях. Среди других преимуществ данной технологии — оптимальное время автономной работы подключённых узлов (для обмена информацией требуется пониженная мощность) и «минимальные требования к инфраструктуре».

По оценкам экспертов TechnoDrive, отсутствие лицензирования частот и сравнительно низкая стоимость развёртывания (по сравнению с 5G), являются предпосылками для успеха данного проекта. Разумеется, на фоне растущей популярности «Интернета вещей» как такового и его промышленного сегмента (IIoT) в частности.

На первом этапе «ЭР-Телеком» планирует предложить услуги LoRaWAN крупным компаниям и государственным органам. Однако в перспективе клиентская база оператора может пополниться и физическими лицами. Ведь объём российского рынка «Интернета вещей» к 2022 году специалисты «ЭР-Телекома» оценивают на уровне 800 млрд. рублей.

Объём всего рынка связи РФ за прошлый год эксперты оценивали примерно в 1,6 трлн рублей.

Будет ли амбициозный проект привязан к зонтичному бренду Дом.ru, пока не сообщается.

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4G в Ростове

У трассы М4 «Дон» сотовое покрытие 100% для экстренных вызовов


Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
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Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G


Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
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Какие ИТ-новости интересуют юг России?


2017 год — особый для TechnoDrive! Поэтому и обзор трендов в конце года решено сделать сделать нестандартным. Сегодня мы привязываем технологические новинки к тому, что на самом деле интересует вас, донские читатели!.. И лишь затем даём прогнозы на будущее.
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Спутниковое телевидение — это Новый год и футбол!


Уже на следующей неделе в России начнутся традиционные рождественские каникулы. С 30 декабря по 8 января включительно жители нашей страны погрузятся в праздничную атмосферу. Неотъемлемым атрибутом которой, конечно, является телевизор. Традиционные новогодние шоу-программы, любимые фильмы, концерты и яркие премьеры — всё это ждёт россиян, заранее позаботившихся о качественном телепросмотре. А тем, кто ещё не подключился к цифровому ТВ, спутниковые операторы в канун Нового года предлагают особенно выгодные условия. В частности, «НТВ+» предлагает смотреть базовый пакет до конца зимы всего за 1 руб/мес, а интернет-провайдеры гарантируют спутниковый безлимит (по которому можно в том числе смотреть ТВ везде) по тарифу 990 руб/мес. Отличные варианты новогодних подарков — себе и близким!..
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Мобильный Интернет для бизнеса можно подключить за 1 рубль!


В преддверие Нового года компания «Ростелеком» подготовила для малого и среднего бизнеса настоящий подарок. Речь идёт о корпоративном Интернете в любой точке России, доступном через универсальный роутер Wi-Fi. Причём необходимое оборудование 4G LTE абоненты «Ростелекома» получат всего за 1 рубль!.. Оформить заказ на комплекты «Интернет для бизнеса» организации и предприниматели могут на сайте «Ростелекома». А при получении высокоскоростных роутеров их установка и настройка по инструкции займёт не более 5 минут. Подробнее о новом предложении для корпоративных клиентов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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