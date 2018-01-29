Проверьте шубу смартфоном

В минувшем году Южное таможенное управление ФТС России обнаружило десятки контрафактных изделий из натурального меха. По официальной информации, 19 шуб на сумму 2,7 млн рублей уже конфискованы у реализаторов, — а ещё на 44 меховых изделия был наложен арест. Кроме того, в отношении недобросовестных продавцов были возбуждены 15 дел об административных правонарушениях... Но как защитить себя от обмана?.. Эксперты рекомендуют использовать для этого смартфоны, которые в режиме онлайн определят легальность меховой продукции.
Напомним, что выпуск и оборот изделий из натурального меха находится под контролем таможенных органов. Для обеспечения прозрачности соответствующих процессов в 2016 году был запущен пилотный проект маркировки меховых изделий идентификационными знаками. Причём на каждом этапе, — от производства (или импорта) до реализации потребителю, — информация о маркированном товаре передаётся в специальный информационный центр.
Благодаря этому, проверить легальность маркированного товара может каждый покупатель. Для этого необходимо установить на смартфон бесплатное мобильное приложение «Проверка маркировки товаров» из официальных каталогов Google Play или App Store. После этого, отсканировав QR-код с бирки мехового изделия, покупатель сможет узнать точную информацию о наименовании товара, виде меха, стране изготовления, производителе, бренде, продавце, номере декларации соответствия.
Если данные не совпадают, вызывают подозрения, — или QR-код вовсе отсутствует, — покупать такой товар не следует (речь идёт, конечно, пока лишь о меховых изделиях). Более того, с помощью приложения «Проверка маркировки товаров» пользователь может сообщить о выявленном нарушении, что убережет от мошенничества других покупателей шуб.
Специалисты ЮТУ ФТС России напоминают, что за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории России предусмотрена административная и уголовная ответственность. При этом к немаркированным изделиям относится любая продукция из натурального меха, достоверные сведения о которой не переданы в информационный ресурс маркировки.
Будьте внимательны — ведь легальность меховых изделий является гарантом их качества!
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