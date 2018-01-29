Бизнес юга России выбирает «Управляемый Wi-Fi»

Корпоративный «Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» продолжает активно наращивать клиентскую базу. За прошедший год его пользователями стали 250 организаций ЮФО и СКФО, которые на выгодных условиях получили «под ключ» зоны беспроводного гостевого доступа, соответствующие российскому законодательству.
«Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» — это решение для организации гостевого беспроводного доступа в Интернет. Ключевой особенностью данного сервиса является авторизация пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом услуга также включает гибкие настройки сетей и политик доступа, возможность кастомизации приветственной web-страницы и размещения рекламной информации.
Согласно исследованию «Ростелекома», около 30% посетителей офисов компаний и других общественных мест спрашивают о наличии гостевого Wi-Fi. При этом сейчас лишь 28% организаций предоставляют такой сервис. В основном, это отели, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания и торговли. Планируют в ближайшее время подключать «Управляемый Wi-Fi» медицинские учреждения, перевозчики и автобизнес, банки и страховые компании и др.
«"Управляемый Wi-Fi" — один из наиболее популярных сервисов "Ростелекома" в бизнес-сегменте, — отмечает Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами. — Во-первых, наличие гостевого доступа — это проявление заботы о клиентах и показатель уровня сервиса. Во-вторых, это выгодно самим заказчикам: клиенты проводят в зоне гостевого доступа больше времени, можно размещать рекламу на странице приветствия, а также получать статистику посещаемости. В-третьих, все сложности, связанные с авторизацией, "Ростелеком" берёт на себя».
Подключить «Управляемый Wi-Fi» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте компании «Ростелеком» в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру (800) 200-30-00.
До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.
Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
2017 год — особый для TechnoDrive! Поэтому и обзор трендов в конце года решено сделать сделать нестандартным. Сегодня мы привязываем технологические новинки к тому, что на самом деле интересует вас, донские читатели!.. И лишь затем даём прогнозы на будущее.
Уже на следующей неделе в России начнутся традиционные рождественские каникулы. С 30 декабря по 8 января включительно жители нашей страны погрузятся в праздничную атмосферу. Неотъемлемым атрибутом которой, конечно, является телевизор. Традиционные новогодние шоу-программы, любимые фильмы, концерты и яркие премьеры — всё это ждёт россиян, заранее позаботившихся о качественном телепросмотре. А тем, кто ещё не подключился к цифровому ТВ, спутниковые операторы в канун Нового года предлагают особенно выгодные условия. В частности, «НТВ+» предлагает смотреть базовый пакет до конца зимы всего за 1 руб/мес, а интернет-провайдеры гарантируют спутниковый безлимит (по которому можно в том числе смотреть ТВ везде) по тарифу 990 руб/мес. Отличные варианты новогодних подарков — себе и близким!..