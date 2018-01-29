Бизнес юга России выбирает «Управляемый Wi-Fi»

Корпоративный «Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» продолжает активно наращивать клиентскую базу. За прошедший год его пользователями стали 250 организаций ЮФО и СКФО, которые на выгодных условиях получили «под ключ» зоны беспроводного гостевого доступа, соответствующие российскому законодательству.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» — это решение для организации гостевого беспроводного доступа в Интернет. Ключевой особенностью данного сервиса является авторизация пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом услуга также включает гибкие настройки сетей и политик доступа, возможность кастомизации приветственной web-страницы и размещения рекламной информации.



Согласно исследованию «Ростелекома», около 30% посетителей офисов компаний и других общественных мест спрашивают о наличии гостевого Wi-Fi. При этом сейчас лишь 28% организаций предоставляют такой сервис. В основном, это отели, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания и торговли. Планируют в ближайшее время подключать «Управляемый Wi-Fi» медицинские учреждения, перевозчики и автобизнес, банки и страховые компании и др.



«"Управляемый Wi-Fi" — один из наиболее популярных сервисов "Ростелекома" в бизнес-сегменте, — отмечает Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами. — Во-первых, наличие гостевого доступа — это проявление заботы о клиентах и показатель уровня сервиса. Во-вторых, это выгодно самим заказчикам: клиенты проводят в зоне гостевого доступа больше времени, можно размещать рекламу на странице приветствия, а также получать статистику посещаемости. В-третьих, все сложности, связанные с авторизацией, "Ростелеком" берёт на себя».



Подключить «Управляемый Wi-Fi» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте компании «Ростелеком» в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру (800) 200-30-00.