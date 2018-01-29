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29 января 2018, 4G в Ростове

Бизнес юга России выбирает «Управляемый Wi-Fi»

Wi-Fi с авторизацией по SMS: быстрая установкаКорпоративный «Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» продолжает активно наращивать клиентскую базу. За прошедший год его пользователями стали 250 организаций ЮФО и СКФО, которые на выгодных условиях получили «под ключ» зоны беспроводного гостевого доступа, соответствующие российскому законодательству.

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«Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» — это решение для организации гостевого беспроводного доступа в Интернет. Ключевой особенностью данного сервиса является авторизация пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом услуга также включает гибкие настройки сетей и политик доступа, возможность кастомизации приветственной web-страницы и размещения рекламной информации.

Согласно исследованию «Ростелекома», около 30% посетителей офисов компаний и других общественных мест спрашивают о наличии гостевого Wi-Fi. При этом сейчас лишь 28% организаций предоставляют такой сервис. В основном, это отели, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания и торговли. Планируют в ближайшее время подключать «Управляемый Wi-Fi» медицинские учреждения, перевозчики и автобизнес, банки и страховые компании и др.

«"Управляемый Wi-Fi" — один из наиболее популярных сервисов "Ростелекома" в бизнес-сегменте, — отмечает Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами. — Во-первых, наличие гостевого доступа — это проявление заботы о клиентах и показатель уровня сервиса. Во-вторых, это выгодно самим заказчикам: клиенты проводят в зоне гостевого доступа больше времени, можно размещать рекламу на странице приветствия, а также получать статистику посещаемости. В-третьих, все сложности, связанные с авторизацией, "Ростелеком" берёт на себя».

Подключить «Управляемый Wi-Fi» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте компании «Ростелеком» в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру (800) 200-30-00.

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4G в Ростове

«ЭР-Телеком» обещает запустить «Интернет вещей» в 60 городах РФ


До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.
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У трассы М4 «Дон» сотовое покрытие 100% для экстренных вызовов


Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
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Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G


Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
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Какие ИТ-новости интересуют юг России?


2017 год — особый для TechnoDrive! Поэтому и обзор трендов в конце года решено сделать сделать нестандартным. Сегодня мы привязываем технологические новинки к тому, что на самом деле интересует вас, донские читатели!.. И лишь затем даём прогнозы на будущее.
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Спутниковое телевидение — это Новый год и футбол!


Уже на следующей неделе в России начнутся традиционные рождественские каникулы. С 30 декабря по 8 января включительно жители нашей страны погрузятся в праздничную атмосферу. Неотъемлемым атрибутом которой, конечно, является телевизор. Традиционные новогодние шоу-программы, любимые фильмы, концерты и яркие премьеры — всё это ждёт россиян, заранее позаботившихся о качественном телепросмотре. А тем, кто ещё не подключился к цифровому ТВ, спутниковые операторы в канун Нового года предлагают особенно выгодные условия. В частности, «НТВ+» предлагает смотреть базовый пакет до конца зимы всего за 1 руб/мес, а интернет-провайдеры гарантируют спутниковый безлимит (по которому можно в том числе смотреть ТВ везде) по тарифу 990 руб/мес. Отличные варианты новогодних подарков — себе и близким!..
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