3D-принтер по шоколаду или авиарадар? Своими руками!
Как известно, любое изобретение начинается с идеи. Однако, воплощение некоторых проектов требует значительных материальных ресурсов и опыта. Особенно, если речь идёт о высокотехнологичных разработках. К счастью, всё это можно получить в буквальном смысле «под ключ», — и бесплатно, — в ростовском центре молодёжного творчества «ФабЛаб Технократ». Для этого достаточно стать участником «Зимней школы FabLab-2018», стартующей в Ростове 3 февраля. На протяжении двух недель инноваторы в командах по 3-5 человек будут сочетать работу над выбранным проектом с мастер-классами по 3D-моделированию, а также по использованию ЧПУ-станков и высокотехнологичной электроники. И это ещё не всё!.. Авторы лучших работ получат инвестиции от ведущих ИТ-компаний и помощь в запуске своего продукта на рынок.
Итак, «Зимняя школа FabLab-2018» откроет двери перед донскими инноваторами уже в ближайшую субботу, 3 февраля. Официальный старт проекту будет дан в главном корпусе ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 (актовый зал). А итоги состязания будут подведены 18 февраля в Южном IT-парке.
Данное мероприятие призвано помочь молодёжи реализовать технические и творческие идеи. Причём участникам будут предоставлены все необходимые условия для реализации творческих проектов — включая расходные материалы, аренду оборудования и техподдержку со стороны экспертов.
Какие же проекты предстоит реализовать конкурсантам?.. Организаторы «Зимней школы FabLab-2018» не ограничивают полёт фантазии. Однако, помимо этого, предлагают целый ряд актуальных тем — от создания подвесного робота и 3D-принтера по шоколаду до разработки авиарадара и «умного куба» для уведомлений. Все материалы для сборки этих проектов будут предоставлены участникам бесплатно. Более того, при желании, команда разработчиков сможет выкупить готовое изделие по себестоимости.
Но главное преимущество школы «ФабЛаб-2018» состоит в возможности запустить свой проект в массовое производство. Именно такая возможность будет предоставлена победителям конкурса, чьи работы жюри признает лучшим. Кстати, в состав экспертов вошли представители ведущих предприятий России, — среди которых «Роствертол», Rnd Soft, «Сириус» — и известные торговые сети.
Принять участие в работе «Зимней школы FabLab-2018» может любой желающий, — причём совершенно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и регулярно посещать занятия в течение этих двух недель. Также участникам настоятельно рекомендуется иметь при себе ноутбук или другое электронное устройство на которое можно установить нужный софт, чтобы выполнять практические задания (в идеале — на платформе Ubuntu).
Ограничено ли число участников «школы»?.. Официально об этом не сообщается. Но очевидно, что аудитории, где будут проходить лекции, — а также слоты времени для использования оборудования, — не безграничны. Поэтому желающим создавать инновации своими руками стоит поторопиться с регистрацией и, возможно, заранее сформировать команду, — которая может в будущем перерасти в успешный стартап.
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