Электронными гражданами являются 64% жителей Ростовской области
Преимущества портала «Госуслуги» привлекают всё больше россиян. Возможность более просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС и т.д. без очередей — весомый аргумент в пользу портала, развиваемого компанией «Ростелеком» совместно с региональным министерством связи. Поэтому вполне закономерно, что за минувший год на сайте «Госуслуги» зарегистрировались еще более полумиллиона жителей Ростовской области. Таким образом, на сегодняшний день «электронными гражданами» можно считать более 2,3 млн дончан, — или 64% жителей региона.
По официальной информации, с начала прошлого года жители Ростовской области обратились за получением более 630 000 услуг в электронной форме. Это в 1,5 раза превышает показатель 2016 года. При этом из данного числа более половины заказанных услуг — региональные.
Росту популярности портала «Госуслуги», поддерживаемого компанией «Ростелеком», способствовал также перевод в электронный вид 52 новых региональных сервисов. В их числе выдача охотничьих билетов, лицензирование фармацевтической деятельности, предоставление субсидий аграриям — и субъектам туриндустрии. Все эти услуги стали доступны онлайн в 2017 году.
Сегодня с помощью портала жители Дона могут получить 839 федеральных, 170 региональных и 40 типизированных муниципальных электронных госуслуг.
«Важно, чтобы граждане не только регистрировались на портале, но и активно пользовались электронными госуслугами, — говорит Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — С этой целью особое внимание "Ростелеком" совместно с мининформсвязи Ростовской области уделяет повышению качества предоставляемых услуг и обучению жителей Ростова и области работе с порталом».
В частности, во всех 55 муниципальных образованиях области проводятся мероприятия по популяризации портала: дни госуслуг, лекции, семинары и мастер-классы.
Кроме того, в Ростовской области внедрено интерактивное приложение «Госуслуги в социальных сетях».
По отзывам граждан, проще всего зарегистрироваться на портале госуслуг можно с помощью МФЦ, обратившись в ближайший центр оказания муниципальных услуг с паспортом.
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