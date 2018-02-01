Лучший LTE-оператор — это лидер? Или самый активный претендент?
Несмотря на тестовое строительство сетей 5G (ведь за этим будущее), российские операторы продолжают активно инвестировать в стандарт LTE. По информации Роскомнадзора, за минувший год количество базовых станций 4G на территории страны выросло на 32% — до 159 800 штук. Причём, некоторые операторы «большой четвёрки» в отчётном периоде удвоили парк LTE-оборудования. Подробнее о лидерах по количеству базовых станций 4G, — а также скорости и стоимости Интернета, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Мониторинг Роскомнадзора подтвердил лидерство компании «МегаФон» по количеству базовых станций 4G LTE в России. На конец года их количество составляло 65 939, — что существенно больше, чем у ближайшего конкурента, ПАО «МТС» (45 226 станций). Далее со значительным отрывом в рейтинге регулятора идёт «Билайн», встретивший 2018 год с 26 362 базовыми станциями LTE. И замыкает список компания «Т2 Мобайл», работающая под брендом Tele2, с 22 290 вышками 4G.
Однако, эти достижения выглядят в новом свете, если учесть динамику роста 4G-покрытия. Здесь абсолютным лидером оказался дискаунтер «Теле2», запустивший в минувшем году 11 326 базовых станций LTE. Таким образом, темп роста составил 103,3% по отношению к 2016 году. Это означает, что если тенденция сохранится, то в ближайшие годы «Т2 Мобайл» сможет обогнать МТС, показавшего прирост по базовым станциям 4G на уровне 32,8%.
Скорость 4G ниже, зато тарифы интереснее!
Что же касается скорости Интернета 4G, то здесь Tele2 уже оставило позади «Билайн», который в рейтинге Speedtest.net оказался на последнем месте с показателем 10,58 Мбит/с. В то время как «Теле2» с меньшим количеством базовых станций удалось достигнуть средней скорости 12,08 Мбит/с (чего вполне достаточно на практике, причём на 130 рублях в месяц, об этом ниже — БЗ).
Вероятно, последнее связано с сотрудничеством Tele2 и компании «Ростелеком» (владеет 45% акций «Т2 РТК Холдинга»), имеющей мощные магистральные каналы и множество специалистов с высокими компетенциями. В любом случае, сотовый дискаунтер активно догоняет «большую тройку» в сегменте 4G LTE, — предлагая при этом дешёвый мобильный Интернет на небольших объёмах трафика (2 Гб).
Конечно, упомянутый рейтинг Speedtest.net выглядит неполным без сотового оператора «Ростелеком», — особенно на фоне присутствия в списке «Йоты». Более того, несмотря на работу в одной сети, средняя скорость Yota внезапно оказалась на 2 Мбит/с ниже, чем у «МегаФона».
Одним из возможных объяснений такой разницы является выбор специфического оборудования абонентами каждого из операторов. Например, в случае Yota это могут оказаться USB-модемы с менее высокой чувствительностью. Поэтому к выбору гаджетов нужно тоже относиться внимательно — например, ориентируясь на независимый рейтинг 4G-смартфонов(хотя использовать мобильный Интернет LTE удобнее на фаблетах, планшетах или «раздавая» его на ноутбуки).
О чём мы забыли написать, говоря о лучшем выборе 4G LTE?
Если есть возможность, не покупайте гаджеты, «залоченные» под одного оператора. Да, USB-модем или даже планшет можно попытаться перепрошить, однако на практике это превращается в самый настоящий квест.
Сначала вам нужно найти нужную прошивку, — без права на ошибку, — затем софт без вирусов, потом сделать им полный дамп памяти устройства, на случай, если что-то пойдёт не так. Затем, собственно, перепрошивать модем. Без всякой гарантии «хэппи-энда»!
Кстати, протестированные TechnoDrive новые LTE-устройства без привязки к операторам отлично работают с Ubuntu Linux 16.04. Как и 4G, «Линукс» сейчас доступен практически всем :-))
Корпоративный «Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» продолжает активно наращивать клиентскую базу. За прошедший год его пользователями стали 250 организаций ЮФО и СКФО, которые на выгодных условиях получили «под ключ» зоны беспроводного гостевого доступа, соответствующие российскому законодательству.
До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.
Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
2017 год — особый для TechnoDrive! Поэтому и обзор трендов в конце года решено сделать сделать нестандартным. Сегодня мы привязываем технологические новинки к тому, что на самом деле интересует вас, донские читатели!.. И лишь затем даём прогнозы на будущее.