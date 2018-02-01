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1 февраля 2018, 4G в Ростове

Лучший LTE-оператор — это лидер? Или самый активный претендент?

Лучшее покрытие LTE: выбираем на сегодня или с дальним прицелом?Несмотря на тестовое строительство сетей 5G (ведь за этим будущее), российские операторы продолжают активно инвестировать в стандарт LTE. По информации Роскомнадзора, за минувший год количество базовых станций 4G на территории страны выросло на 32% — до 159 800 штук. Причём, некоторые операторы «большой четвёрки» в отчётном периоде удвоили парк LTE-оборудования. Подробнее о лидерах по количеству базовых станций 4G, — а также скорости и стоимости Интернета, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Лучшее LTE сейчас может стать ещё лучше завтра!

Мониторинг Роскомнадзора подтвердил лидерство компании «МегаФон» по количеству базовых станций 4G LTE в России. На конец года их количество составляло 65 939, — что существенно больше, чем у ближайшего конкурента, ПАО «МТС» (45 226 станций). Далее со значительным отрывом в рейтинге регулятора идёт «Билайн», встретивший 2018 год с 26 362 базовыми станциями LTE. И замыкает список компания «Т2 Мобайл», работающая под брендом Tele2, с 22 290 вышками 4G.

Однако, эти достижения выглядят в новом свете, если учесть динамику роста 4G-покрытия. Здесь абсолютным лидером оказался дискаунтер «Теле2», запустивший в минувшем году 11 326 базовых станций LTE. Таким образом, темп роста составил 103,3% по отношению к 2016 году. Это означает, что если тенденция сохранится, то в ближайшие годы «Т2 Мобайл» сможет обогнать МТС, показавшего прирост по базовым станциям 4G на уровне 32,8%.

Скорость 4G ниже, зато тарифы интереснее!

Что же касается скорости Интернета 4G, то здесь Tele2 уже оставило позади «Билайн», который в рейтинге Speedtest.net оказался на последнем месте с показателем 10,58 Мбит/с. В то время как «Теле2» с меньшим количеством базовых станций удалось достигнуть средней скорости 12,08 Мбит/с (чего вполне достаточно на практике, причём на 130 рублях в месяц, об этом ниже — БЗ).

Вероятно, последнее связано с сотрудничеством Tele2 и компании «Ростелеком» (владеет 45% акций «Т2 РТК Холдинга»), имеющей мощные магистральные каналы и множество специалистов с высокими компетенциями. В любом случае, сотовый дискаунтер активно догоняет «большую тройку» в сегменте 4G LTE, — предлагая при этом дешёвый мобильный Интернет на небольших объёмах трафика (2 Гб).

Конечно, упомянутый рейтинг Speedtest.net выглядит неполным без сотового оператора «Ростелеком», — особенно на фоне присутствия в списке «Йоты». Более того, несмотря на работу в одной сети, средняя скорость Yota внезапно оказалась на 2 Мбит/с ниже, чем у «МегаФона».

Одним из возможных объяснений такой разницы является выбор специфического оборудования абонентами каждого из операторов. Например, в случае Yota это могут оказаться USB-модемы с менее высокой чувствительностью. Поэтому к выбору гаджетов нужно тоже относиться внимательно — например, ориентируясь на независимый рейтинг 4G-смартфонов (хотя использовать мобильный Интернет LTE удобнее на фаблетах, планшетах или «раздавая» его на ноутбуки).

О чём мы забыли написать, говоря о лучшем выборе 4G LTE?

Если есть возможность, не покупайте гаджеты, «залоченные» под одного оператора. Да, USB-модем или даже планшет можно попытаться перепрошить, однако на практике это превращается в самый настоящий квест.

Сначала вам нужно найти нужную прошивку, — без права на ошибку, — затем софт без вирусов, потом сделать им полный дамп памяти устройства, на случай, если что-то пойдёт не так. Затем, собственно, перепрошивать модем. Без всякой гарантии «хэппи-энда»!

Кстати, протестированные TechnoDrive новые LTE-устройства без привязки к операторам отлично работают с Ubuntu Linux 16.04. Как и 4G, «Линукс» сейчас доступен практически всем :-))

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