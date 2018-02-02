Orange Business Services строит защищённую сеть «Райффайзенбанку»
Глобальный оператор связи и интегратор ИТ-сервисов Orange Business Services объявил о расширении сотрудничества с «Райффайзенбанком» в России. В рамках партнёрства Orange объединит в защищённую IP VPN сеть московский офис банка и 30 региональных отделений по всей стране (включая ростовские офисы). По информации TechnoDrive, соответствующий контракт рассчитан на 2 года, — что позволит улучшить качество обслуживания клиентов «Райффайзенбанка» за счёт повышения скорости передачи данных и обеспечения максимального уровня защиты информации.
«Райффайзенбанк» является одним из крупнейших иностранных банков, работающих в России. Данная кредитно-финансовая организация непрерывно совершенствует технологии обслуживания своих клиентов, — развивая как онлайн-сервисы, так и функционал собственных офисов. Всё это требует надёжного и высокоскоростного подключения к виртуальной частной сети.
В результате проведённого анализа «Райффайзенбанк» выбрал решения оператора Orange Business Services, предложившего эффективную схему сети и имеющего надёжную ИТ-инфраструктуру во всех регионах присутствия.
Каналы, предоставляемые Orange, полностью удовлетворили новым требованиям банка по надёжности и подтверждённой пропускной способности, которая может варьироваться в соответствии с текущими потребностями клиента.
«Для любой финансовой организации защищённость собственных транзакций обладает самым высоким приоритетом, — отметил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ. — Высокоскоростное защищённое соединение позволяет снизить риск заражения вредоносными программами, способными получить доступ к конфиденциальным данным клиентов. Мы сотрудничаем с "Райффайзенбанком" с 1996 года и высоко ценим доверие к нашим сервисам, оставаясь надёжным партнёром в цифровой трансформации».
Напомним, что на сегодняшний день клиентами Orange в России являются множество предприятий среднего и крупного бизнеса. В их числе ведущие банки, промышленные предприятия, провайдеры контента — и даже другие операторы связи. При этом, Orange не претендует на статус универсального оператора или сервис-провайдера, а концентрируется на предоставлении профессиональных услуг связи. По мнению экспертов, именно такой подход позволяет международному телеком-провайдеру добиваться впечатляющих успехов в корпоративном сегменте.
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Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.
Будущее, которое уже наступает, — причём это лишь начало глобальных перемен, — настолько сложное и противоречивое, что рассказать о нём трудно. Точнее, не хватит никакого времени! Однако настоящие лидеры способны разрушить любой шаблон. Вчера в Ростове-на-Дону перед представителями бизнеса и власти выступил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Всего за пару часов он и вице-президенты компании представили уже реализованные масштабные проекты — и поделились планами на будущее. К примеру, в режиме реального времени участники семинара смогли проверить свои смартфоны на защищённость. Аудитории представили ИТ-решение для нового аэропорта «Платов». Была анонсирована собственная группировка спутников на низкой орбите, почти безграничные ёмкости дата-центров, интеллектуальное видеонаблюдение на сотни тысяч камер, роботы, 5G — и многое другое.