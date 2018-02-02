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2 февраля 2018, Информационные системы: автоматизация

Orange Business Services строит защищённую сеть «Райффайзенбанку»

Orange Business Services защитит транзакции клиентов «Райффайзенбанка»Глобальный оператор связи и интегратор ИТ-сервисов Orange Business Services объявил о расширении сотрудничества с «Райффайзенбанком» в России. В рамках партнёрства Orange объединит в защищённую IP VPN сеть московский офис банка и 30 региональных отделений по всей стране (включая ростовские офисы). По информации TechnoDrive, соответствующий контракт рассчитан на 2 года, — что позволит улучшить качество обслуживания клиентов «Райффайзенбанка» за счёт повышения скорости передачи данных и обеспечения максимального уровня защиты информации.

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«Райффайзенбанк» является одним из крупнейших иностранных банков, работающих в России. Данная кредитно-финансовая организация непрерывно совершенствует технологии обслуживания своих клиентов, — развивая как онлайн-сервисы, так и функционал собственных офисов. Всё это требует надёжного и высокоскоростного подключения к виртуальной частной сети.

В результате проведённого анализа «Райффайзенбанк» выбрал решения оператора Orange Business Services, предложившего эффективную схему сети и имеющего надёжную ИТ-инфраструктуру во всех регионах присутствия.

Каналы, предоставляемые Orange, полностью удовлетворили новым требованиям банка по надёжности и подтверждённой пропускной способности, которая может варьироваться в соответствии с текущими потребностями клиента.

«Для любой финансовой организации защищённость собственных транзакций обладает самым высоким приоритетом, — отметил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ. — Высокоскоростное защищённое соединение позволяет снизить риск заражения вредоносными программами, способными получить доступ к конфиденциальным данным клиентов. Мы сотрудничаем с "Райффайзенбанком" с 1996 года и высоко ценим доверие к нашим сервисам, оставаясь надёжным партнёром в цифровой трансформации».

Напомним, что на сегодняшний день клиентами Orange в России являются множество предприятий среднего и крупного бизнеса. В их числе ведущие банки, промышленные предприятия, провайдеры контента — и даже другие операторы связи. При этом, Orange не претендует на статус универсального оператора или сервис-провайдера, а концентрируется на предоставлении профессиональных услуг связи. По мнению экспертов, именно такой подход позволяет международному телеком-провайдеру добиваться впечатляющих успехов в корпоративном сегменте.

Напомним, что новый офис Orange Business Services в Ростове-на-Дону находится в БЦ «Гедон» по адресу пр. Буденновский, 62, оф. 608. Телефон +7 (863) 268-82-68.

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