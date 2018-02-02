«Ростелеком» приглашает в три новых офиса: «Мега», «Золотой Вавилон», «Вавилония»
Сразу десять новых центров продаж и обслуживания «Ростелекома» открылись в январе на юге России. При этом два из них — в Ростове-на-Дону (на Западном и Северном) и ещё один — в «Меге». Ассортимент новых офисов, помимо разнообразных услуг мобильной и фиксированной связи, включает современные смартфоны, антивирусные программы, — а также сервисы страхования, денежных переводов, оплаты кредитов и покупки авиабилетов. Кроме того, в центрах продаж оператора можно получать посылки AliExpress и других интернет-магазинов. А расположение новых офисов «Ростелекома» в «Золотом Вавилоне», «Вавилонии» и «Меге» приятно порадует ростовчан и гостей донской столицы.
Новые офисы компании «Ростелеком — Розничные системы» появились в Волгограде, Майкопе, Сочи, Краснодаре, Анапе, Астрахани, а также в Ростове-на-Дону и в «Меге». При этом все три центра продаж и обслуживания, открывшиеся в Ростовской области, оказались в новом формате «мобильного острова». Они расположились в крупных торговых центрах — «Мега» (пр. Аксайский, 23), «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25), «Вавилония» (пр-т Космонавтов, 2/2), — и доступны ежедневно с 10 до 22 часов без перерывов и выходных.
В центрах продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», — в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний Интернет», домашний телефон или мобильную связь. Напомним, что чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и выше скидки.
Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием — высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, камерами видеонаблюдения, современным домашним телефоном. При необходимости всё оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.
«В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания, — отмечает Арвидас Алутис, генеральный директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно».
Также клиентам центров обслуживания «Ростелекома» доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование — современные телефоны и смартфоны.
«Наша задача — сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте, — говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое».
Добро пожаловать в новые офисы «Ростелекома» на Северном, Западном и в «Меге»!..
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