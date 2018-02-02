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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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2 февраля 2018, 4G в Ростове

«Ростелеком» приглашает в три новых офиса: «Мега», «Золотой Вавилон», «Вавилония»

Ростов: новые офисы «Ростелекома» на Северном, Западном и в «Меге»!Сразу десять новых центров продаж и обслуживания «Ростелекома» открылись в январе на юге России. При этом два из них — в Ростове-на-Дону (на Западном и Северном) и ещё один — в «Меге». Ассортимент новых офисов, помимо разнообразных услуг мобильной и фиксированной связи, включает современные смартфоны, антивирусные программы, — а также сервисы страхования, денежных переводов, оплаты кредитов и покупки авиабилетов. Кроме того, в центрах продаж оператора можно получать посылки AliExpress и других интернет-магазинов. А расположение новых офисов «Ростелекома» в «Золотом Вавилоне», «Вавилонии» и «Меге» приятно порадует ростовчан и гостей донской столицы.

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Новые офисы компании «Ростелеком — Розничные системы» появились в Волгограде, Майкопе, Сочи, Краснодаре, Анапе, Астрахани, а также в Ростове-на-Дону и в «Меге». При этом все три центра продаж и обслуживания, открывшиеся в Ростовской области, оказались в новом формате «мобильного острова». Они расположились в крупных торговых центрах — «Мега» (пр. Аксайский, 23), «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25), «Вавилония» (пр-т Космонавтов, 2/2), — и доступны ежедневно с 10 до 22 часов без перерывов и выходных.

В центрах продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», — в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний Интернет», домашний телефон или мобильную связь. Напомним, что чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и выше скидки.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием — высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, камерами видеонаблюдения, современным домашним телефоном. При необходимости всё оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

«В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания, — отмечает Арвидас Алутис, генеральный директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно».

Также клиентам центров обслуживания «Ростелекома» доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование — современные телефоны и смартфоны.

«Наша задача — сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте, — говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое».

Добро пожаловать в новые офисы «Ростелекома» на Северном, Западном и в «Меге»!..

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4G в Ростове

Лучший LTE-оператор — это лидер? Или самый активный претендент?


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Бизнес юга России выбирает «Управляемый Wi-Fi»


Корпоративный «Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» продолжает активно наращивать клиентскую базу. За прошедший год его пользователями стали 250 организаций ЮФО и СКФО, которые на выгодных условиях получили «под ключ» зоны беспроводного гостевого доступа, соответствующие российскому законодательству.
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«ЭР-Телеком» обещает запустить «Интернет вещей» в 60 городах РФ


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У трассы М4 «Дон» сотовое покрытие 100% для экстренных вызовов


Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
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Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G


Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
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Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G

«ЭР-Телеком» обещает запустить «Интернет вещей» в 60 городах РФ

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«Ростелеком» + «МегаФон» = 5G

Мобильный Интернет для бизнеса можно подключить за 1 рубль!

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