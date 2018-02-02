«Ростелеком» — партнёр главной PR-премии юга России
Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступает телекоммуникационным партнёром премии «Серебряный Лучник — Юг». В рамках сотрудничества национальный оператор предоставит гостям и участникам мероприятия доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, — а также призы победителям.
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Юг» ориентирована на PR-проекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рамках премии ведущие компании региона представят свои коммуникационные проекты, реализованные в 2017 году. Определение лидеров будет проходить в пяти номинациях — «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа, «Лучший проект в области продвижения территорий», «Лучший проект в области digital коммуникаций», — а также в индивидуальной номинации «Мастер коммуникаций».
«Круг участников "Серебряного Лучника" постоянно расширяется, и сегодня интерес к премии проявляют не только специалисты по связям с общественностью, но и маркетологи, специалисты по рекламе и HR, журналисты и блогеры, представители власти, вузов и общественных организаций, — говорит Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Естественно, что мероприятие такого уровня не может обойтись без информационных технологий — это закономерное требование времени. Чем быстрее ты получаешь и передаёшь информацию, тем ценнее она становится. "Ростелеком" играет в этом процессе ключевую роль, создавая цифровую среду для быстрых и эффективных коммуникаций».
Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоится 6 февраля в Ростове-на-Дону.
С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок — по месту нахождения избирателя. Впервые этим правом воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошёл 10 сентября 2017 года. 18 марта 2018 года в день выборов Президента Российской Федерации также можно проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту нахождения. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрён сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей любого удобного участка. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года.
Исправность и сохранность домашней электроники — вопрос, безусловно, важный. При этом гарантия производителя покрывает далеко не все риски. Например, повреждение оборудования из-за перепадов напряжения или воздействия жидкости (сбой сплита или соседи сверху) — классические примеры негарантийных случаев. И помочь в такой ситуации может лишь страховка от надёжной компании! В частности, «Ростелеком — Розничные системы» и «ВТБ Страхование» объявили о запуске нового продукта «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Благодаря ему, за 899 рублей в год можно застраховать любое оборудование «Ростелекома» (роутеры, модемы, ТВ-приставки и так далее) с суммой покрытия до 10 000 рублей. А при выборе «расширенного» полиса за 999 рублей в год действие полиса будет распространено также на телевизор клиента, включая защиту от кражи и других рисков.
В минувшем году Южное таможенное управление ФТС России обнаружило десятки контрафактных изделий из натурального меха. По официальной информации, 19 шуб на сумму 2,7 млн рублей уже конфискованы у реализаторов, — а ещё на 44 меховых изделия был наложен арест. Кроме того, в отношении недобросовестных продавцов были возбуждены 15 дел об административных правонарушениях... Но как защитить себя от обмана?.. Эксперты рекомендуют использовать для этого смартфоны, которые в режиме онлайн определят легальность меховой продукции.
Звукорежиссёры — это волшебники. Они могут, к примеру, сделать суперзвездой группу The Beatles (и Джордж Мартин это сделал). Сейчас, конечно, другие времена, неизмеримые возможности... Зато и конкуренция намного выше!.. Не упустите шанс посетить курсы для звукорежиссёров в Ростове-на-Дону, причём бесплатно.
Компания «Ростелеком — Розничные системы» и «АльфаСтрахование» объявили о запуске уникального продукта «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, доставляемые почтой. Стоимость полиса, действующего на всей территории России, составляет всего 350 рублей, при этом страховая сумма может достигать 15 000 рублей, а также включает расходы по обратной отправке товаров (в случае необходимости) на сумму до 3 000 рублей. Заказывайте товары онлайн — и будьте уверены в их успешной доставке!