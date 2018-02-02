«Ростелеком» — партнёр главной PR-премии юга России

Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступает телекоммуникационным партнёром премии «Серебряный Лучник — Юг». В рамках сотрудничества национальный оператор предоставит гостям и участникам мероприятия доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, — а также призы победителям.

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Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Юг» ориентирована на PR-проекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рамках премии ведущие компании региона представят свои коммуникационные проекты, реализованные в 2017 году. Определение лидеров будет проходить в пяти номинациях — «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа, «Лучший проект в области продвижения территорий», «Лучший проект в области digital коммуникаций», — а также в индивидуальной номинации «Мастер коммуникаций».



«Круг участников "Серебряного Лучника" постоянно расширяется, и сегодня интерес к премии проявляют не только специалисты по связям с общественностью, но и маркетологи, специалисты по рекламе и HR, журналисты и блогеры, представители власти, вузов и общественных организаций, — говорит Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Естественно, что мероприятие такого уровня не может обойтись без информационных технологий — это закономерное требование времени. Чем быстрее ты получаешь и передаёшь информацию, тем ценнее она становится. "Ростелеком" играет в этом процессе ключевую роль, создавая цифровую среду для быстрых и эффективных коммуникаций».



Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоится 6 февраля в Ростове-на-Дону.