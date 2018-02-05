STEM в Ростове: в списке уже 17 детских садов!

Не секрет, что новое поколение будет жить в мире искусственного интеллекта и роботов. Причём современным детям лучше быть не потребителями продуктов ИТ-прогресса, а созидателями, — чтобы выдержать конкуренцию с умными машинами на рынке труда. А это значит, что инженерные навыки стоит прививать «с пелёнок». Для этого у ростовчан есть все возможности!.. Достаточно упомянуть проект «Город роботов», гостивший в донской столице почти 1,5 месяца, а также детский технопарк, который планируется открыть осенью. И это только начало!.. Прогресс не обошёл стороной и официальную систему дошкольного образования. Так, например, в Ростове на базе 17 детских садов уже внедряется так называемое STEM-обучение. Оно позволяет детям изучать мир в тесной взаимосвязи науки, технологий, инженерии и математики. Что, несомненно, пригодится им в мире будущего!

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Термин STEM является аббревиатурой ключевых областей знаний, позволяющих понять окружающий мир — науки (science), технологии (technology), инженерии (engineering) и математики (mathematics). При этом в рамках STEM-обучения реализуются основные принципы образования: учиться должно быть интересно, знание должно быть применимо на практике, а само обучение должно проходить в занимательной форме.



В программу STEM-образования для детских садов включены 6 модулей: LEGO-конструирование, детское экспериментирование, ознакомление с математической действительностью, — а также образовательная робототехника, мультстудия «Я творю мир» и дидактическая система Фребеля. Их изучение направлено на поддержку детских инициатив, активности и самостоятельности детей дошкольного возраста. По мнению экспертов, это формирует у подрастающего поколения навыки научно-технического творчества и гибкость мышления в условиях быстро меняющегося окружающего мира.



STEM и детские сады Ростова-на-Дону: адреса и сайты



Программа STEM-образования реализуется на сегодняшний день 17 детскими садами Ростова-на-Дону, являющимися федеральными инновационными площадками ФГНУ «Федеральный институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». В этот список вошли:

Надеемся, что представленный выше список поможет читателям TechnoDrive выбрать детский сад для своего ребёнка. А для родителей будущих первоклассников, как известно, с 1 февраля вновь открылась электронная запись ребёнка в школу.



Оставить соответствующую заявку может любой пользователь портала госуслуг. Для этого после авторизации на сайте нужно ввести данные паспорта одного из родителей, свидетельство о рождении ребёнка — и выбрать образовательное учреждение.