Профилактика ТТК в Ростове продлится 240 минут

По данным TechnoDrive, примерно через 30 минут на сети альтернативного оператора ТТК в Ростове-на-Дону начнётся профилактика. Оператор ТТК, также известный как «Транстелеком», обозначил временные границы отсутствия связи с 12 до 16 часов во вторник, 6 февраля. В таких случаях обычно выручает 3G/4G, но его пропускной способности может хватить не всем клиентам TTK.

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Действительно, при отключении оптики может ощутимо пострадать ряд абонентов, работающих без запасной оптической магистрали. Скорее всего, это средние и небольшие бизнес-клиенты, а также физические лица, которые трудятся на удалёнке.



Этим категориям заказчиков резервное подключение к оптоволокну другого провайдера в режиме 24*7*365 может быть не по карману.



Но данные инциденты показывают, что надёжная быстрая связь должна работать всегда, даже если вы подключаетесь к владельцу собственной большой магистрали (а ТТК является именно таковым).