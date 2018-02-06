ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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Профилактика ТТК в Ростове продлится 240 минут
По данным TechnoDrive, примерно через 30 минут на сети альтернативного оператора ТТК в Ростове-на-Дону начнётся профилактика. Оператор ТТК, также известный как «Транстелеком», обозначил временные границы отсутствия связи с 12 до 16 часов во вторник, 6 февраля. В таких случаях обычно выручает 3G/4G, но его пропускной способности может хватить не всем клиентам TTK.
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Действительно, при отключении оптики может ощутимо пострадать ряд абонентов, работающих без запасной оптической магистрали. Скорее всего, это средние и небольшие бизнес-клиенты, а также физические лица, которые трудятся на удалёнке.
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