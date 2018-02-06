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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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6 февраля 2018, Информационные системы: автоматизация

Профилактика ТТК в Ростове продлится 240 минут

TTK временно оставит Ростов без ИнтернетаПо данным TechnoDrive, примерно через 30 минут на сети альтернативного оператора ТТК в Ростове-на-Дону начнётся профилактика. Оператор ТТК, также известный как «Транстелеком», обозначил временные границы отсутствия связи с 12 до 16 часов во вторник, 6 февраля. В таких случаях обычно выручает 3G/4G, но его пропускной способности может хватить не всем клиентам TTK.

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Действительно, при отключении оптики может ощутимо пострадать ряд абонентов, работающих без запасной оптической магистрали. Скорее всего, это средние и небольшие бизнес-клиенты, а также физические лица, которые трудятся на удалёнке.

Этим категориям заказчиков резервное подключение к оптоволокну другого провайдера в режиме 24*7*365 может быть не по карману.

Но данные инциденты показывают, что надёжная быстрая связь должна работать всегда, даже если вы подключаетесь к владельцу собственной большой магистрали (а ТТК является именно таковым).

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Информационные системы: автоматизация

Orange Business Services строит защищённую сеть «Райффайзенбанку»


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Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.
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