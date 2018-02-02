Два смартфона «Сяоми» по цене одного. Или нет?

«Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи» — эту фразу часто вспоминают, когда речь заходит о доступных, но не всегда качественных товарах. Однако афоризм таит ещё более глубокий смысл!.. Например, внезапное предложение купить два современных и качественных (подчеркнём) смартфона «по цене одного» далеко не всегда приводит к экономии, а может вызвать дополнительные траты. Подробности? В сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Поводом для сегодняшней заметки послужила акция ПАО «МегаФон», приуроченная к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 марта. В рамках данного предложения оператор предлагает купить сразу два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A «по цене одного» — 9 990 рублей.



Конечно, на официальном сайте Xiaomi эта модель доступна за 7 500 рублей (и её можно забрать в одном из шести ростовских пунктов выдачи товара). Но и в этом случае предложение «МегаФона» не теряет своей привлекательности. Ведь стоимость двух новых смартфонов в фирменном магазине производителя составит 15 000 рублей, — а здесь всё то же самое предлагается за 9 990 рублей. «Экономия более чем на треть!..» Или нет?



Действительно, у предложения «МегаФона» есть и дополнительные условия. Прежде всего — необходимость подключения и оплаты услуги «Бонус на счёт» в размере 1 500 рублей для каждого из двух смартфонов. В сумме это плюс 3 000 рублей к чеку — цифра в котором увеличивается до 12 990 рублей.



Напомним, что «Бонус на счёт» представляет собой аванс, который оператор будет начислять на мобильный счёт владельца нового телефона. В данном случае «порциями» по 300 рублей в начале каждого месяца. Таким образом, на эти деньги оба абонента смогут пользоваться услугами «МегаФона», — доплачивая разницу между начисленным «бонусом» и базовым тарифом.



И очень важно то, что доплачивать какую-то сумму в данном случае придётся обязательно. Ведь, условия акции действуют лишь для абонентов тарифов «Включайся! Слушай» (390 руб/мес), «Включайся! Говори» (390 руб/мес), «Включайся! Общайся» (500 руб/мес), «Включайся! Смотри» (650 руб/мес) и «Включайся! Премиум» (1990 руб/мес). То есть во всех случаях стоимость месячного пакета услуг выше размера «бонуса».



И, наконец, ещё один нюанс данной акции, — как и множества других подобных, — это внезапность предложения. Вряд ли кому-то срочно и одновременно понадобятся два смартфона (Подарок, закрывающий оба «гендерных» праздника? — БЗ), но слова «выгодная цена» и «большие скидки» стимулируют спонтанные покупки. А ведь в комплекте ещё идут тарифы с довольно ощутимыми ежемесячными платежами — вроде бы всё дёшево, но расходы в абсолютном выражении растут.



«Действительно, одной из основных задач таких рекламных акций является увеличение средней выручки с абонента, или ARPU, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Получая смартфоны со скидкой, пользователи минимум на 5 месяцев становятся подписчиками тарифов с расходами "выше среднего". Они привыкают к объёмам услуг, — но при этом до конца акции значительную часть абонплаты "гасит" внесённый ранее аванс. В результате растёт вероятность, что абонент и в дальнейшем останется на подобных тарифах — даже при наличии более дешёвых».



Разумеется, для кого-то подобные предложения окажутся весьма привлекательными — и это повод воспользоваться условиями акции (действует до 30 апреля).



Однако, чтобы действительно сэкономить бюджет, прежде чем принять решение всё-таки стоит тщательно проанализировать не только цифры на ценнике, но и грядущие затраты. И не забывайте почаще заглядывать в свой личный кабинет — и изучать новые тарифы!..