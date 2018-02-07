«Интерактивное ТВ» — лучшее цифровое телевидение по мнению экспертов!
В феврале жюри национальной премии «Большая цифра — 2018» официально объявило финалистов престижного конкурса. В номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» безусловным лидером оказалось «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком». Эксперты высоко оценили разнообразие и качество данного сервиса, предоставляемого национальным оператором. А необычная презентация седьмого сезона «Игры престолов», организованная при участии «Ростелекома», заслужила «золото» в отдельной номинации.
Напомним, что «Большая цифра» — это хорошо известная в России национальная премия в области многоканального цифрового ТВ. В 2018 году вручение данной награды состоялось уже в девятый раз!.. Ежегодно по итогам голосования ведущих экспертов в области цифрового телевидения, журналистов, а также известных государственных и общественных деятелей, «Большая цифра» вручается лучшим телеканалам, операторам связи, производителям и разработчикам профессионального ТВ-оборудования — и по другим номинациям. Возглавляет жюри президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор «Общественного телевидения России», Анатолий Лысенко.
В этом году «Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» стало абсолютным победителем в номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» конкурса «Большая цифра 2018». Специалисты высоко оценили интересный телевизионный и видеоконтент, доступный миллионам зрителей «Ростелекома».
«Интерактивное ТВ» представляет пользователям новый уровень комфорта при телепросмотре, — причём настраиваемый индивидуально под каждого пользователя. Абонентам услуги доступен максимальный набор дополнительных сервисов среди всех технологий цифрового ТВ, в том числе:
«Управление просмотром» — возможность поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;
«Видеопрокат» — круглосуточный доступ к просмотру около 3000 лицензионных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
«Мультискрин» — возможность объединить в единое пространство просмотра до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);
«Родительский контроль» — ограничение телепросмотра для ребёнка в зависимости от возраста.
Ещё одним достижением «Ростелекома» является проект-победитель в номинации «Лучшее событие, организованное телеканалом для абонентов». Здесь награда «Большая цифра — 2018» досталась премьере седьмого сезона «Игры престолов», организованного онлайн-сервисом «Амедиатека» совместно с московским метрополитеном и ПАО «Ростелеком».
Яркая презентация состоялась в ночь с 17 на 18 июля на станции метро «Маяковская». Здесь зрителей встречали белые ходоки, вольные «одичалые» и другие герои фильма, — а на платформе станции была установлена точная копия Железного трона.
Это действительно было очень зрелищно — и необычно!
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