Google учит ростовских бизнесменов

Организация собственного бизнеса — задача сложная и одновременно невероятно увлекательная. Ведь топ-менеджерам небольших предприятий, помимо работы с VIP-задачами, часто приходится осваивать десятки других компетенций. Сейчас, к счастью, на помощь приходят передовые информационные технологии!.. Интернет предлагает коммерсантам множество инструментов для эффективного ведения бизнеса — от классической контекстной рекламы до онлайн-сегментации клиентской базы с применением искусственного интеллекта. Об этом и многом другом ростовские топ-менеджеры, могут узнать в рамках учебного курса «Бизнес класс», организованного корпорацией Google. Причём мероприятие будет одинаково интересно как профессионалам, так и начинающим предпринимателям, — и участие совершенно бесплатное!
Бесплатная образовательная программа «Бизнес класс» адресована действующим и начинающим предпринимателям. В рамках данного мероприятия участники могут познакомиться как с азами бизнеса, — правилами построения эффективной команды, выбором рыночной ниши, привлечением потребителей, так и с более серьёзными аспектами предпринимательской деятельности. Среди последних можно отметить выбор эффективного стиля руководства, правила мотивации сотрудников, актуализации бизнес-модели — и освоение новых принципов повышения лояльности клиентов.
Спикерами на мастер-классах Google выступят ведущие ИТ-эксперты и профессионалы с опытом работы, — ведь партнёрам мирового телеком-гиганта в рамках программы «Бизнес класс» выступает ПАО «Сбербанк».
В основе курса «Бизнес класс» от Google лежат практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. В данный проект уже вовлечено свыше 30 регионов России. А общее количество зарегистрировавшихся участников превышает 135 000 человек, — из которых 70% являются начинающими предпринимателями.
В рамках проекта участники могут выбрать один из видов обучения — «онлайн» или «интенсив». Первый формат предполагает дистанционное обучение, посвящённое основным направлениям развития компании: бизнес-моделированию, маркетингу, продажам, планированию, исследованию рынка и целевых групп, а также юридическим аспектам сопровождения бизнеса. Формат «интенсив» включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия. Причём самые активные участники смогут посетить четыре мастер-класса в Ростове-на-Дону!
Регистрация ростовских предпринимателей для изучения курсов в режиме «интенсив» продлится до 28 марта.
Ключевым преимуществом цикла семинаров «Бизнес класс» является максимальная ориентация на практику. Наиболее активные участники получат доступ к очным мастер-классам и смогут обратиться за консультацией к ведущим российским экспертам. Благодаря этому, представители малого бизнеса научатся структурировано и грамотно подходить к развитию собственного дела, — включая высокотехнологичную ИТ-отрасль.
Узнать подробнее о тематике занятий — и зарегистрироваться для участия в цикле мероприятий Google, — представители ростовского бизнеса могут на сайте проекта бизнес-классы Гугл. При этом «звёздный» состав экспертов и насыщенная программа занятий не оставляют сомнений в необходимости участия. Тем более, что ценные знания и навыки, благодаря поддержке Google, можно получить совершенно бесплатно!
На этой неделе компания «Ростелеком» объявила о старте нового этапа конкурса «Классный Интернет». Данное состязание проводится оператором ежегодно, однако каждый его этап посвящён какой-то отдельной теме. В 2017 году темой конкурса стали интернет-технологии в образовании, — а призовой фонд, наряду с ценными подарками и дипломами от «Ростелекома», включает специальные награды от компании ESET.
Язык программирования Python сейчас очень популярен. С его помощью можно создавать web-приложения, писать игры, заниматься анализом данных и решать десятки других задач. Поэтому бесплатный онлайн-курс «Программирование на Python», — а также его платные опции в виде доступа к тестам и выдачи сертификата Coursera, — заслуживают пристального внимания. Равно как и недавнее предупреждение экспертов по IT-безопасности, обнаруживших в официальном репозитории Python Package Index потенциально опасные библиотеки. Подробнее о том, как стать программистом Python, — и не попасть на удочку мошенников, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Быть программистом «Яндекса» — это престижно и очень ответственно. Ведь работа в одном из российских ИТ-гигантов включает не только уютный офис с зонами отдыха и необычным интерьером, но и, — что самое главное, — повседневный интеллектуальный труд и самосовершенствование. Именно поэтому сотрудники «Яндекса» с лёгкостью занимают первые места на олимпиадах по программированию, а сервисы вендора непрерывно совершенствуются и расширяются. Поэтому «Яндекс» постоянно предлагает работу, но, конечно, лишь самым лучшим. И обратить на себя внимание HR-специалистов рядовому «айтишнику» бывает нелегко. В Интернете немало историй о тернистом пути в команду «Яндекса». Но есть способ «попасть на радары рекрутёров» всего за пару недель! Для этого достаточно победить в стартовавшем вчера конкурсе «Яндекс.Блиц».
Компания Siemens объявила о проведении ежегодного конкурса научно-инновационных проектов среди старшеклассников. Уже на протяжении 11 лет данное состязание выявляет наиболее талантливых и перспективных старшеклассников, — среди которых немало жителей Ростовской области. В этом году наградой для юных талантов станут денежные премии в размере от 20 до 350 тысяч рублей (за вычетом налогов). Причём, помимо упомянутых призов, премии получат также научные руководители финалистов, — а их учебным заведениям Siemens подарит оборудование для компьютерных классов. Не упустите возможность сделать мир лучше — и получить за это достойную награду!
Компания «Ростелеком» выступила телекоммуникационным партнёром Всероссийского форума профессиональной навигации «Будущие интеллектуальные лидеры России — ПроеКТОриЯ». Участниками этого яркого события, состоявшегося в Ярославле, стали не только местные команды школьников, но и множество дистанционных участников из других регионов страны. В частности, команда ростовской школы №47 и областного центра технического творчества учащихся была признана лучшей из числа онлайн-участников форума. И представить свой проект ей помогла надёжная и качественная связь Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»!