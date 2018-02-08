Google учит ростовских бизнесменов

Организация собственного бизнеса — задача сложная и одновременно невероятно увлекательная. Ведь топ-менеджерам небольших предприятий, помимо работы с VIP-задачами, часто приходится осваивать десятки других компетенций. Сейчас, к счастью, на помощь приходят передовые информационные технологии!.. Интернет предлагает коммерсантам множество инструментов для эффективного ведения бизнеса — от классической контекстной рекламы до онлайн-сегментации клиентской базы с применением искусственного интеллекта. Об этом и многом другом ростовские топ-менеджеры, могут узнать в рамках учебного курса «Бизнес класс», организованного корпорацией Google. Причём мероприятие будет одинаково интересно как профессионалам, так и начинающим предпринимателям, — и участие совершенно бесплатное!

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Бесплатная образовательная программа «Бизнес класс» адресована действующим и начинающим предпринимателям. В рамках данного мероприятия участники могут познакомиться как с азами бизнеса, — правилами построения эффективной команды, выбором рыночной ниши, привлечением потребителей, так и с более серьёзными аспектами предпринимательской деятельности. Среди последних можно отметить выбор эффективного стиля руководства, правила мотивации сотрудников, актуализации бизнес-модели — и освоение новых принципов повышения лояльности клиентов.



Спикерами на мастер-классах Google выступят ведущие ИТ-эксперты и профессионалы с опытом работы, — ведь партнёрам мирового телеком-гиганта в рамках программы «Бизнес класс» выступает ПАО «Сбербанк».



В основе курса «Бизнес класс» от Google лежат практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. В данный проект уже вовлечено свыше 30 регионов России. А общее количество зарегистрировавшихся участников превышает 135 000 человек, — из которых 70% являются начинающими предпринимателями.



В рамках проекта участники могут выбрать один из видов обучения — «онлайн» или «интенсив». Первый формат предполагает дистанционное обучение, посвящённое основным направлениям развития компании: бизнес-моделированию, маркетингу, продажам, планированию, исследованию рынка и целевых групп, а также юридическим аспектам сопровождения бизнеса. Формат «интенсив» включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия. Причём самые активные участники смогут посетить четыре мастер-класса в Ростове-на-Дону!



Регистрация ростовских предпринимателей для изучения курсов в режиме «интенсив» продлится до 28 марта.



Ключевым преимуществом цикла семинаров «Бизнес класс» является максимальная ориентация на практику. Наиболее активные участники получат доступ к очным мастер-классам и смогут обратиться за консультацией к ведущим российским экспертам. Благодаря этому, представители малого бизнеса научатся структурировано и грамотно подходить к развитию собственного дела, — включая высокотехнологичную ИТ-отрасль.



Узнать подробнее о тематике занятий — и зарегистрироваться для участия в цикле мероприятий Google, — представители ростовского бизнеса могут на сайте проекта бизнес-классы Гугл. При этом «звёздный» состав экспертов и насыщенная программа занятий не оставляют сомнений в необходимости участия. Тем более, что ценные знания и навыки, благодаря поддержке Google, можно получить совершенно бесплатно!