Услуги связи? Это просто! Смотрите новый сериал в 35 эпизодах!

У операторов — множество услуг. Рассказать о каждой — очень сложно! Однако талантливым маркетологам всё по плечу! В частности, профессионалы из компании «Ростелеком» организовали рекламную кампанию в формате сериала из 35 десятисекундных эпизодов. Каждый ролик интересно рассказывает о привлекательной услуге «Ростелекома». Более того, зрители, — не дожидаясь очередного рекламного блока, — могут увидеть весь сериал в Интернете прямо сейчас!

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Для компании «Ростелеком» запуск рекламной кампании в формате сериала, распространяемого в digital-среде, является новым и ярким экспериментом. При этом длительность каждого эпизода составляет всего 10 секунд, — в течение которых раскрываются интересные подробности отношений между членами семьи, а также рассказывается про услуги «Ростелекома», которые приходят им на помощь. Например, про «Родительский контроль», «Видеопрокат» и «Управление просмотром», доступные всем пользователям «Интерактивного ТВ».



В результате такого подхода получился первый преролл-сериал «Трезвон» со своим сюжетом, завязкой и кульминацией (прероллы — это короткие рекламные ролики, предваряющие просмотр видеоконтента в Интернете).



«У "Ростелекома" есть множество интересных продуктов, услуг и сервисов — как собственных, так и сделанных совместно с партнёрами, — говорит директор по маркетингу компании "Ростелеком" Елена Доброхотова. — И задача сериала — показать всё разнообразие сервисов компании. Сложность была в том, как сделать это одновременно интересным и ненавязчивым образом. Придумать и снять сериал удалось благодаря креативности и смелости команды "Ростелекома", а также нашего агентства BOOTLEG. Помимо этого, мы постарались по максимуму использовать возможности, которые есть сейчас в digital-медиа, в этом нам помогло digital-агентство Dentsu Aegis Network».



«Знаю, что в рекламе нет такого слова, но всё же мы снимали не совсем рекламу — для нас это был телеспектакль, наполненный коммерческим смыслом, — отмечает режиссёр сериала Дмитрий Грачёв. — К таким сценариям, состоящим из пяти секунд игрового текста и пяти секунд демо-текста, нужно было найти особый подход. Благодаря команде агентства BOOTLEG, которая очень точно воспринимала видение режиссера и внимательно относилась к производству, и заказчику, который не просто согласился на такой подход, но и сделал максимум со своей стороны для его реализации, нам удалось создать продукт в каком-то совершенно новом жанре. Пусть жанр определит сам зритель, но мы постарались использовать выразительные приёмы комедии и триллера, снимая это в формате телеспектакля».



Каждому пользователю показывается последовательность из 5 серий со своим законченным сюжетным поворотом, который служит затравкой к остальным эпизодам. Посмотрев первые серии, пользователь может продолжить просмотр на отдельном YouTube-канале, посвящённом сериалу, или на специальном сайте preroll-drama.rt.ru.



Конечно, здесь не только доступен весь сериал, но и более подробно рассказывается об услугах и сервисах «Ростелекома». Заявка на подключение принимается тоже в онлайне!..