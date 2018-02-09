УМНИК-2017: Молодые учёные Дона получили заслуженные награды

8 февраля, в День российской науки, жюри регионального конкурса «УМНИК» объявило имена лучших молодых исследователей Ростовской области. В списке победителей, — получивших шанс реализовать свои проекты, — оказались студенты ведущих ВУЗов юга России. При этом направления исследований юных дончан касаются квантовой физики, робототехники, практических приложений VR и других передовых областей современной науки.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Конкурс молодых учёных «УМНИК» проводится в Ростовской области уже четвёртый год подряд, — позволяя выявить действительно лучших исследователей с большим потенциалом. Каждый из победителей становится обладателем гранта в размере 0,5 млн рублей на реализацию своего проекта. При этом закончить разработку, согласно контракту, юный исследователь должен в течение двух лет.



Таким образом, «УМНИК» не только поощряет молодых учёных, но и задаёт вектор развития инноваций на Дону. Какие же проекты лауреаты конкурса внедрят к 2020 году?..



Среди 34 победителей нынешнего конкурса наиболее интересными, — в аспекте ИКТ, — по мнению TechnoDrive, являются следующие проекты:

«Разработка программно-аппаратного комплекса оперативного обмена навигационной информацией для речных и морских судов» (Илья Гринёв, ДГТУ);

«Разработка технологии формирования наногетероструктур A3B5 для создания на их основе высокоэффективных однофотонных излучателей ближнего инфракрасного диапазона» (Сергей Балакирев, ЮФУ). По данным Интернет, наличие источника отдельных фотонов является необходимым условием, например, для работы квантового компьютера;

«Разработка системы обнаружения поверхностных дефектов в материалах элементов конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации значительным нагрузкам» (Алина Исаева, ЮФУ). Скорее всего, речь идёт о сегнетоэлектриках;

«Разработка системы человеко-машинного взаимодействия на базе технологий дополненной и виртуальной реальности» (Михаил Анохин, ЮФУ);

«Разработка системы управления движением мобильного робота в условиях пересечённой местности» (Александр Власов, ЮРГПУ).

Напомним, что в конкурсе «УМНИК» могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. При этом работы принимаются по пяти инновационным направлениям — «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии» и, конечно, «Информационные технологии».