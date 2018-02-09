УМНИК-2017: Молодые учёные Дона получили заслуженные награды
8 февраля, в День российской науки, жюри регионального конкурса «УМНИК» объявило имена лучших молодых исследователей Ростовской области. В списке победителей, — получивших шанс реализовать свои проекты, — оказались студенты ведущих ВУЗов юга России. При этом направления исследований юных дончан касаются квантовой физики, робототехники, практических приложений VR и других передовых областей современной науки.
Конкурс молодых учёных «УМНИК» проводится в Ростовской области уже четвёртый год подряд, — позволяя выявить действительно лучших исследователей с большим потенциалом. Каждый из победителей становится обладателем гранта в размере 0,5 млн рублей на реализацию своего проекта. При этом закончить разработку, согласно контракту, юный исследователь должен в течение двух лет.
Таким образом, «УМНИК» не только поощряет молодых учёных, но и задаёт вектор развития инноваций на Дону. Какие же проекты лауреаты конкурса внедрят к 2020 году?..
Среди 34 победителей нынешнего конкурса наиболее интересными, — в аспекте ИКТ, — по мнению TechnoDrive, являются следующие проекты:
«Разработка программно-аппаратного комплекса оперативного обмена навигационной информацией для речных и морских судов» (Илья Гринёв, ДГТУ);
«Разработка технологии формирования наногетероструктур A3B5 для создания на их основе высокоэффективных однофотонных излучателей ближнего инфракрасного диапазона» (Сергей Балакирев, ЮФУ). По данным Интернет, наличие источника отдельных фотонов является необходимым условием, например, для работы квантового компьютера;
«Разработка системы обнаружения поверхностных дефектов в материалах элементов конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации значительным нагрузкам» (Алина Исаева, ЮФУ). Скорее всего, речь идёт о сегнетоэлектриках;
«Разработка системы человеко-машинного взаимодействия на базе технологий дополненной и виртуальной реальности» (Михаил Анохин, ЮФУ);
«Разработка системы управления движением мобильного робота в условиях пересечённой местности» (Александр Власов, ЮРГПУ).
Напомним, что в конкурсе «УМНИК» могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. При этом работы принимаются по пяти инновационным направлениям — «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии» и, конечно, «Информационные технологии».
По сведениям TechnoDrive, 6 декабря 2017 года было подписано распоряжение о присвоении звания «Лучший инженер Дона» ведущим специалистам Ростовской области. В список 2017 года вошли 11 человек, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди них начальник сектора отдела №1 НТЦ «Техноцентр» Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Алексей Беляев и главный технолог научно-производственного отдела ростовского НИИ радиосвязи Павел Графтио. Также в числе лучших инженеров Дона отмечены инженеры авиационной техники и специалисты-практики из ведущих ВУЗов южной столицы.
С 5 по 9 июня в Калифорнии прошла всемирная конференция для разработчиков WWDC 2017. Её участниками стали тысячи лучших девелоперов со всего мира, а стоимость билетов на данное мероприятие превышала полторы тысячи долларов. Однако лучшим программистам приглашения на конгресс достались бесплатно!.. По результатам конкурса организаторы определили 340 студентов со всего мира, авторов лучших разработок на языке Swift. Из пяти представителей России на WWDC 2017 единственной девушкой-программистом, выигравшей грант, стала Яна Валиева — студентка 4 курса ростовского мехмата.
Понятие арбелоса Архимеда вряд ли можно услышать в повседневной жизни (хотя можно увидеть нечто похожее). Однако для математиков всего мира оно, — и задача Паппа Александрийского, — весьма важны. На протяжении последнего столетия учёные пытаются решить данную задачу или хотя бы сформулировать её в более общем виде. Однако сделать последнее удалось не именитому профессору или доктору наук, а юному ростовчанину Макару Волкову. Который достойно представил своё исследование на Всемирном конкурсе ISEF 2017 в Лос-Анджелесе — и получил высочайшие оценки компетентного жюри.
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