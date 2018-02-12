Сотовики делятся частотами LTE... со своими «дочками»

Стремительный рост популярности 4G (включая Ростов-на-Дону) стимулирует операторов всё активнее строить сети LTE. Причём, по данным Роскомнадзора, вместо конкуренции компании часто выбирают сотрудничество!.. В частности, за минувший год ведомство зафиксировало почти четырёхкратный рост числа заявок на совместное использование радиочастот 4G. Иногда речь идёт о развитии инфраструктуры LTE одной группой компаний, — например, ПАО «МегаФон» и его «дочкой» ООО «Скартел» (Yota). Однако, в ряде случаев «4G-альянсы» образуют совершенно разные операторы, — что снижает стоимость строительства и эксплуатации сетей, а также повышает доступность LTE в Ростове и области.

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Напомним, что совместное использование радиочастотного спектра для развития сетей 4G LTE в диапазонах от 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2500-2700 МГц регламентировано решениями ГКРЧ. А соответствующий порядок был внесён в закон «О связи» ещё в июне 2016 года. Однако изначально Роскомнадзор регистрировал лишь единичные обращения сотовых операторов — с момента принятия данных регламентов до конца 2016 года в ведомство поступило всего 64 подобных заявления.



Ситуация кардинально изменилась в минувшем году, когда компании ещё интенсивнее включились в LTE-гонку, — включая Ростов и Ростовскую область. В результате, за 2017 год Роскомнадзор зарегистрировал 238 заявок на совместное использование радиочастот 4G.



«Практика совместного использования радиочастот позволяет сотовым операторам активно расширять зону обслуживания и наращивать абонентскую базу, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом более эффективное использование спектра достигается, в том числе за счёт ликвидации межсетевых частотных интервалов, а также оптимизации частотных присвоений при реализации принципа сетевой нейтральности».



4G в Ростове: конкуренция не пострадает, но абоненты, в теории, выиграют



Однако, подобное сотрудничество не повлияет на конкуренцию в Ростове и других городах страны. Ведь операторы-партнёры улучшают покрытие и повышают скорость доступа на паритетной основе, — а отличия, привлекающие клиентов, кроются также в тарифной политике и дополнительных сервисах. Этот же набор каждая из компаний развивает самостоятельно, поэтому в итоге выигрывает лучшее сочетание цены и ассортимента востребованных сервисов.



Отметим также, что операторы могут конкурировать за счёт скидок на смартфоны LTE и других маркетинговых акций. Хотя, по мнению экспертов TechnoDrive, решающим фактором в нынешних реалиях всё чаще является цена. Иными словами, в случае приемлемого качества услуг, абоненты в Ростове и области выбирают самый дешёвый мобильный Интернет.



Кстати, для стандарта 5G конкуренция между «сотовиками» может окончательно перейти в сферу маркетинга и дополнительных услуг. Поскольку весьма вероятен вариант совместного строительства единой сети беспроводного Интернета нового поколения, — развитие которой потребует слаженной работы всех участников рынка для достижения максимального результата.



Насколько быстро такая сеть появится в Ростове — покажет время. Пока же всё внимание абонентов нацелено на развитие LTE, которому, очевидно, есть куда развиваться, даже на оживлённых федеральных трассах.