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12 февраля 2018, Информационные системы: автоматизация

Михаил Осеевский: «будущее бизнеса за киберфизическими системами»

Президент «Ростелекома» рассказал о киберфизических системахСтремительная цифровизация экономики ставит перед российским бизнесом всё новые задачи. Ведь индустриальный Интернет и роботы в сфере услуг — это уже реалии сегодняшнего дня!.. Поэтому одним из ключевых мероприятий «Недели российского бизнеса», организованной РСПП, стал I форум по цифровой трансформации. Модератором данного мероприятия выступил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, который представил топ-менеджерам отечественных и международных компаний перспективные технологии для бизнеса XXI века.

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В рамках форума по цифровой трансформации докладчики рассматривали вопросы этапности цифровой революции, будущего искусственного интеллекта, а также региональных программ и зарубежного опыта в области digital. Отдельное внимание было уделено конкретным отраслевым проектам цифровизации — а также трансформации процессов внутри компаний под влиянием цифровой экономики.

«Сегодня уже недостаточно заниматься автоматизацией и цифровизацией отдельных операций или производственных процессов, — отметил в своём выступлении Михаил Осеевский. — Качественный скачок в росте эффективности бизнеса предполагает создание моделей управления нового типа — с применением киберфизических систем. Когда в единое целое соединяются цифровые технологии, оборудование и конечный продукт. Киберфизические системы начинают обмениваться информацией и анализировать её уже на этапе производства, продолжают делать это на протяжении всего жизненного цикла продукта. Вот к чему нам надо готовиться».

Эту точку зрения разделяет и первый заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Максим Акимов, по мнению которого цифровизация изменит абсолютно всё — цепочки поставок, управление ресурсами и оборудованием, в целом распределение мощностей на промышленной карте.

Учитывая стремительную динамику развития ИТ, участники форума приняли решение о необходимости ежегодных дискуссий по вопросам цифровизации бизнеса. Помимо этого, члены РСПП рекомендовали дополнить программу «Цифровая экономика Российской Федерации» отраслевыми разделами, определяющими продвижение цифровых технологий в базовых отраслях, — что, по их мнению, станет драйвером экономического роста.

Киберфизическая система (англ. cyber-physical system) — информационно-технологическая концепция, подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы. В такой системе датчики, оборудование и информационные системы соединены на протяжении всей цепочки создания стоимости, выходящей за рамки одного предприятия или бизнеса. Эти системы взаимодействуют друг с другом с помощью стандартных интернет-протоколов для прогнозирования, самонастройки и адаптации к изменениям.

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