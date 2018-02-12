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Михаил Осеевский: «будущее бизнеса за киберфизическими системами»
Стремительная цифровизация экономики ставит перед российским бизнесом всё новые задачи. Ведь индустриальный Интернет и роботы в сфере услуг — это уже реалии сегодняшнего дня!.. Поэтому одним из ключевых мероприятий «Недели российского бизнеса», организованной РСПП, стал I форум по цифровой трансформации. Модератором данного мероприятия выступил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, который представил топ-менеджерам отечественных и международных компаний перспективные технологии для бизнеса XXI века.
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В рамках форума по цифровой трансформации докладчики рассматривали вопросы этапности цифровой революции, будущего искусственного интеллекта, а также региональных программ и зарубежного опыта в области digital. Отдельное внимание было уделено конкретным отраслевым проектам цифровизации — а также трансформации процессов внутри компаний под влиянием цифровой экономики.
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