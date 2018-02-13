Производство электроники на Дону почти не сократилось

На этой неделе Правительство Ростовской области опубликовало официальный отчёт о социально-экономической ситуации по итогам 2017 года. Согласно документу, за этот период в регионе на 1,3% снизилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий. И это совсем не плохо, — ведь в среднем по России за минувший год данный показатель «просел» сразу на 7,3%.

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У редакции TechnoDrive нет информации, что именно включает в себя определение «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» в данном контексте. Однако можно предположить следующее. На протяжении нескольких лет в Ростовской области работает целый ряд высокотехнологичных кластеров. Их активная деятельность, возможно, и удержала данный показатель от того, чтобы он не снизился до «среднего по России».