«Есть ли перспективы у рынка IT-безопасности?»

Сегодня на первый план выходят вопросы ИТ-безопасности. Но насколько долгосрочным окажется данный тренд?.. И какие направления киберзащиты будут «на пике» в ближайшие годы?.. Ответы на эти вопросы попытались найти эксперты международного сервис-провайдера Orange Business Services. Совместно с исследовательской компанией IDC они подготовили прогноз развития рынка корпоративных услуг безопасности до 2021 года. О результатах данного исследования читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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В рамках исследования Orange Business Services были изучены такие сегменты, как управляемые сервисы безопасности, удалённые услуги ИТ-защиты, корпоративные облака и консалтинг. Суммарный объём данных сегментов в 2016 году, по оценкам аналитиков, достиг 81,88 млн долларов США, — что составило 58,2% от общего корпоративного рынка услуг безопасности в России.



И развитие данных сегментов в ближайшие годы продолжится!.. Согласно прогнозу, к 2022 году среднегодовой темп их роста составит 3,9%. Причём речь идёт не только о развитии существующих компаний, специализирующихся на IT-безопасности, — на рынке ожидается целый ряд новых игроков, раннее известных в других ИТ-сферах.



По оценкам Orange Business Services, в ближайшие 5 лет наиболее высокие темпы роста ожидаются от рынка консалтинга по безопасности. Ожидается, что среднегодовой темп роста тестирования на проникновение и уязвимости достигнет 4,7%, а планирование стратегии безопасности вырастет на 5,9%.



При этом, консалтинг в области IT-безопасности повысит прозрачность внутренних процессов предприятия и снизит дефицита квалифицированных кадров. А драйвером роста соответствующего сектора станет отсутствие у компаний возможности найма собственных высококлассных специалистов (из-за дефицита на рынке труда либо по причине высоких зарплат в этой сфере).



«Один из основных выводов нашего совместного с IDC исследования — дефицит квалифицированных IT-кадров, в первую очередь, "безопасников", во многих компаниях самых различных отраслей, — говорит Елена Краюшкина, директор по бизнес-решениям и инновациям, Orange Business Services Россия и СНГ. — Мы наблюдаем рост интереса к нашим полностью управляемым услугам безопасности среди клиентов, но из-за нехватки профильных специалистов и постоянного роста количества и сложности угроз многие из них ищут не просто провайдера услуг, а полноценного партнёра по созданию своей ИБ-стратегии. Именно поэтому Orange уделяет особое внимание развитию компетенций наших сотрудников. Мы стремимся не просто предоставлять по требованию решения "из коробки", а подсказывать что именно необходимо бизнесу для полноценной защиты от возникающих угроз».



В каких же отраслях спрос на услуги кибербезопасности окажется самым высоким?.. Как и следовало ожидать, это финансовый сектор, а также промышленность и энергетика.



Например, большинство самых сложных и продвинутых атак злоумышленников за последние годы были нацелены на финансовые учреждения. При этом уровень сложности и изощрённость атак растут, — а вместе с этим увеличивается и ущерб, вызываемый ими. Как следствие, общий спрос на услуги безопасности вырастет не только в финансовом секторе, но и среди страховых компаний, пенсионных фондов.



Не менее важна, по мнению экспертов Orange, комплексная IT-защита в промышленности и энергетике. Здесь для работы используется критическая информационная инфраструктура, компонентами которой являются АСУ ТП. Мощные атаки на инфраструктуру предприятий данной сферы могут привести к катастрофе.



Корпоративная безопасность актуальна и для ритейла. Интерес к правовым услугам в оптово-розничной торговле обусловлен тенденцией этой отрасли к аутсорсингу экспертизы по IT-безопасности, — а также растущими угрозами, связанными с применением новых технологий в торговле и развитием сети электронной коммерции.



Таким образом, на рынке IT-безопасности в ближайшие годы ожидается лишь всплеск спроса на качественные услуги по «облачной» защите и аутсорсингу. Которые, к слову, уже предоставляются компанией Orange Business Services. Кроме того, результаты данного исследования окажутся полезными для нынешних абитуриентов, выбирающих направление обучения в ВУЗе. Ведь первокурсники 2018 года закончат бакалавриат в 2022 году, — к которому объём рынка корпоративных услуг безопасности достигнет 6 млрд. рублей.