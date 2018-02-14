Выбор участка для голосования — ещё один плюс в пользу «Госуслуг»

Жители Ростовской области продолжают активно оформлять заявления на голосование по месту фактического нахождения на выборах Президента РФ. По официальной информации, через донские МФЦ более 2300 граждан нашли для себя более удобные избирательные участки за пределами городов прописки. А количество консультаций по данным вопросам превысило 3800. Помимо этого, аналогичную возможность избирателям предоставляет портал госуслуг, — причём в данном случае оформить заявление можно не выходя из дома, с компьютера, планшета или мобильного телефона. Всё что для этого потребуется — подтверждённая учётная запись в сервисе «Госуслуги».

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Напомним, что для подачи заявления в электронном виде необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтверждённой учётной записи (её можно зарегистрировать и подтвердить в ближайшем МФЦ, не забудьте паспорт, также может пригодиться СНИЛС).



После этого следует выбрать в онлайн-каталоге услугу «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» и заполнить интерактивную форму. Если внесённая информация оказалась корректной, то после автоматической проверки данных избирателя, соответствующее заявление поступит в ЦИК России.



После этого в «Личном кабинете» заявителя появится распечатываемая часть заявления, содержащая информацию о выбранном участке для голосования. Её можно взять с собой в день голосования в бумажном формате — или просто сохранить на мобильном устройстве для предъявления членам избирательной комиссии.



Если же по каким-то причинам вы желаете подать заявление лично, к вашим услугам сеть МФЦ, — в которых к выборам 2018 года открылись так называемые «Уголки избирателей». Они представляют собой стойки с информационными материалами и экраном, демонстрирующим дополнительную информацию об избирательном процессе. За каждым «уголком» закреплён консультант МФЦ, который может ответить на вопросы, — в том числе, касающиеся адреса и номера избирательного участка для голосования.



Кроме того, для выбора участка по месту нахождения гражданин может обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию, а с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную комиссию.



Впрочем, через портал госуслуг это сделать намного проще. Тем более для жителей Ростова и Ростовской области, где «электронными гражданами» являются более 64% жителей.