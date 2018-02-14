Выбор участка для голосования — ещё один плюс в пользу «Госуслуг»
Жители Ростовской области продолжают активно оформлять заявления на голосование по месту фактического нахождения на выборах Президента РФ. По официальной информации, через донские МФЦ более 2300 граждан нашли для себя более удобные избирательные участки за пределами городов прописки. А количество консультаций по данным вопросам превысило 3800. Помимо этого, аналогичную возможность избирателям предоставляет портал госуслуг, — причём в данном случае оформить заявление можно не выходя из дома, с компьютера, планшета или мобильного телефона. Всё что для этого потребуется — подтверждённая учётная запись в сервисе «Госуслуги».
Напомним, что для подачи заявления в электронном виде необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтверждённой учётной записи (её можно зарегистрировать и подтвердить в ближайшем МФЦ, не забудьте паспорт, также может пригодиться СНИЛС).
После этого в «Личном кабинете» заявителя появится распечатываемая часть заявления, содержащая информацию о выбранном участке для голосования. Её можно взять с собой в день голосования в бумажном формате — или просто сохранить на мобильном устройстве для предъявления членам избирательной комиссии.
Если же по каким-то причинам вы желаете подать заявление лично, к вашим услугам сеть МФЦ, — в которых к выборам 2018 года открылись так называемые «Уголки избирателей». Они представляют собой стойки с информационными материалами и экраном, демонстрирующим дополнительную информацию об избирательном процессе. За каждым «уголком» закреплён консультант МФЦ, который может ответить на вопросы, — в том числе, касающиеся адреса и номера избирательного участка для голосования.
Кроме того, для выбора участка по месту нахождения гражданин может обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию, а с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную комиссию.
Преимущества портала «Госуслуги» привлекают всё больше россиян. Возможность более просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС и т.д. без очередей — весомый аргумент в пользу портала, развиваемого компанией «Ростелеком» совместно с региональным министерством связи. Поэтому вполне закономерно, что за минувший год на сайте «Госуслуги» зарегистрировались еще более полумиллиона жителей Ростовской области. Таким образом, на сегодняшний день «электронными гражданами» можно считать более 2,3 млн дончан, — или 64% жителей региона.
Проверка подлинности лекарств является одной из самых острых тем, — ведь подделки опасны не только выброшенными на ветер деньгами. Когда речь идёт о здоровье человека, отсутствие лечения (в том числе в виде приёма «плацебо») может привести к самым печальным последствиям. Поэтому ФНС России уделяет особе внимание маркировке лекарственных средств — и сообщает потребителям о возможности проверки их подлинности. Теперь это можно сделать с помощью смартфона и бесплатного мобильного приложения. О том, как защитить себя и близких от фальшивых лекарств читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
В марте 2018 года в России пройдут выборы Президента, результат которых определит будущее нашей страны на ближайшие годы. Поэтому голос каждого гражданина должен быть услышан, — и портал госуслуг делает для этого всё возможное. В частности, для избирателей, отправляющихся на отдых или в командировку, появилась возможность проголосовать по месту своего нахождения. Для этого достаточно оформить заявление онлайн или обратиться в ближайший МФЦ. Подробнее о новом праве для избирателей России читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Высокая аварийность на дорогах остаётся серьёзной проблемой для России. Ежедневно на автомобильных магистралях страны происходят сотни ДТП, предотвращение которых — или хотя бы минимизация негативных последствий, — является важнейшей задачей. И здесь не обойтись без вездесущих информационных систем!.. В частности, комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» способен оперативно сообщить в экстренные службы о произошедшей аварии с указанием точных географических координат. Причём для этого не обязательно нажимать клавишу SOS в автомобиле — интеллектуальная система способна детектировать ДТП по внешним признакам и вызвать помощь в автоматическом режиме. Именно такой режим работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с каждым месяцем становится всё более распространённым, — и уже обогнал «ручные» вызовы!.. Тем временем другая информационная система, — «КРИС-П», — успешно борется с нарушителями ПДД в Ростовской области, дисциплинируя водителей и снижая аварийность.
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