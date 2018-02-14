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«Ростелеком» успешно устанавливает инновационные системы наблюдения за выборами
«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК). На этот раз объёмные программно-аппаратные комплексы полностью заменят компактные IP-камеры.
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В ходе проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии — вместо объёмных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчёта голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к Интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер напрямую передаётся по защищённым каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.
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