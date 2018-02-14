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14 февраля 2018, Новости Ростова

«Ростелеком» успешно устанавливает инновационные системы наблюдения за выборами

«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК). На этот раз объёмные программно-аппаратные комплексы полностью заменят компактные IP-камеры.

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В ходе проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии — вместо объёмных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчёта голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к Интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер напрямую передаётся по защищённым каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тысяч УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, а также гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищённую сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернёт ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8-800 для поддержки пользователей портала.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

«Организация видеонаблюдения за выборами Президента — это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознаёт ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО "Ростелеком", сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех — от обычных граждан до наблюдателей», — говорит вице-президент Артемий Прокопенко.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Всего в ходе выборов и подсчёта голосов с помощью системы видеонаблюдения тогда было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

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