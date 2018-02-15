Молодых авторов лучших ИТ-проектов ждёт миллион (Ростов)
Каким будет наш мир через 12 лет?.. Точный ответ на это вопрос, вероятно, не даст никто*. Однако, спрогнозировать развитие тех или иных информационных технологий в среднесрочной перспективе можно и нужно! Особенно это интересно, если подобные прогнозы строит молодёжь, — ведь именно нынешним подросткам предстоит не только жить в мире будущего, но и активно созидать его. И важным шагом на этом пути является конкурс ИТ-проектов «Я и Мир в 2030», организованный банком «Центр-Инвест». Принять участие в этом состязании могут претенденты в возрасте до 35 лет — студенты, преподаватели, а также молодые специалисты предприятий, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. При этом на поощрение победителей, в целом, организаторы конкурса выделили 1 000 000 рублей!
Задачей конкурса «Я и Мир 2030» является анализ существующих цифровых технологий, изучение тенденций их развития — и разработка предложений по их использованию во всех видах деятельности. При этом к решению этой задачи организаторы привлекают самую перспективную с точки зрения развития ИТ-аудиторию — молодёжь.
В рамках интеллектуального состязания участникам предлагается рассказать о своём видении цифрового будущего России и Ростовской области в частности. И эти заявки, — вместе с регистрационными формами претендентов, — принимаются на сайте проекта до 30 марта.
Проанализировав поступившие проекты, эксперты выберут лучшие из них. И уже 14 мая станут известны имена 100 победителей, — между которыми будет разделен денежный приз в размере 1 миллиона рублей. О том, в каких пропорциях это будет сделано, пока не уточняется.
Финалисты конкурса «Я и Мир 2030» будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится в Ростове-на-Дону 24 мая в канун Дня российского предпринимателя.
При этом, организаторы особо подчеркивают, что будут рады видеть среди работ проекты применения цифровых технологий любого уровня — от масштабных до узкоспециализированных. Главное для участников — предложить оригинальную идею, а также точно провести оценку масштабов применения, затрат, ожидаемых эффектов и социальных последствий.
Результаты конкурса «Я и Мир 2030» специалисты планируют использовать для оценки влияния цифровой экономики на реализацию стратегий развития отраслей и регионов, продвижения программных продуктов и сервисов, которые станут ориентиром для развития цифровой экономики Дона.
* — кроме владельцев крупнейших корпораций и ведущих мировых лидеров
Организация собственного бизнеса — задача сложная и одновременно невероятно увлекательная. Ведь топ-менеджерам небольших предприятий, помимо работы с VIP-задачами, часто приходится осваивать десятки других компетенций. Сейчас, к счастью, на помощь приходят передовые информационные технологии!.. Интернет предлагает коммерсантам множество инструментов для эффективного ведения бизнеса — от классической контекстной рекламы до онлайн-сегментации клиентской базы с применением искусственного интеллекта. Об этом и многом другом ростовские топ-менеджеры, могут узнать в рамках учебного курса «Бизнес класс», организованного корпорацией Google. Причём мероприятие будет одинаково интересно как профессионалам, так и начинающим предпринимателям, — и участие совершенно бесплатное!
На этой неделе компания «Ростелеком» объявила о старте нового этапа конкурса «Классный Интернет». Данное состязание проводится оператором ежегодно, однако каждый его этап посвящён какой-то отдельной теме. В 2017 году темой конкурса стали интернет-технологии в образовании, — а призовой фонд, наряду с ценными подарками и дипломами от «Ростелекома», включает специальные награды от компании ESET.
Язык программирования Python сейчас очень популярен. С его помощью можно создавать web-приложения, писать игры, заниматься анализом данных и решать десятки других задач. Поэтому бесплатный онлайн-курс «Программирование на Python», — а также его платные опции в виде доступа к тестам и выдачи сертификата Coursera, — заслуживают пристального внимания. Равно как и недавнее предупреждение экспертов по IT-безопасности, обнаруживших в официальном репозитории Python Package Index потенциально опасные библиотеки. Подробнее о том, как стать программистом Python, — и не попасть на удочку мошенников, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Быть программистом «Яндекса» — это престижно и очень ответственно. Ведь работа в одном из российских ИТ-гигантов включает не только уютный офис с зонами отдыха и необычным интерьером, но и, — что самое главное, — повседневный интеллектуальный труд и самосовершенствование. Именно поэтому сотрудники «Яндекса» с лёгкостью занимают первые места на олимпиадах по программированию, а сервисы вендора непрерывно совершенствуются и расширяются. Поэтому «Яндекс» постоянно предлагает работу, но, конечно, лишь самым лучшим. И обратить на себя внимание HR-специалистов рядовому «айтишнику» бывает нелегко. В Интернете немало историй о тернистом пути в команду «Яндекса». Но есть способ «попасть на радары рекрутёров» всего за пару недель! Для этого достаточно победить в стартовавшем вчера конкурсе «Яндекс.Блиц».
Компания Siemens объявила о проведении ежегодного конкурса научно-инновационных проектов среди старшеклассников. Уже на протяжении 11 лет данное состязание выявляет наиболее талантливых и перспективных старшеклассников, — среди которых немало жителей Ростовской области. В этом году наградой для юных талантов станут денежные премии в размере от 20 до 350 тысяч рублей (за вычетом налогов). Причём, помимо упомянутых призов, премии получат также научные руководители финалистов, — а их учебным заведениям Siemens подарит оборудование для компьютерных классов. Не упустите возможность сделать мир лучше — и получить за это достойную награду!