Молодых авторов лучших ИТ-проектов ждёт миллион (Ростов)

Каким будет наш мир через 12 лет?.. Точный ответ на это вопрос, вероятно, не даст никто*. Однако, спрогнозировать развитие тех или иных информационных технологий в среднесрочной перспективе можно и нужно! Особенно это интересно, если подобные прогнозы строит молодёжь, — ведь именно нынешним подросткам предстоит не только жить в мире будущего, но и активно созидать его. И важным шагом на этом пути является конкурс ИТ-проектов «Я и Мир в 2030», организованный банком «Центр-Инвест». Принять участие в этом состязании могут претенденты в возрасте до 35 лет — студенты, преподаватели, а также молодые специалисты предприятий, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. При этом на поощрение победителей, в целом, организаторы конкурса выделили 1 000 000 рублей!

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Задачей конкурса «Я и Мир 2030» является анализ существующих цифровых технологий, изучение тенденций их развития — и разработка предложений по их использованию во всех видах деятельности. При этом к решению этой задачи организаторы привлекают самую перспективную с точки зрения развития ИТ-аудиторию — молодёжь.



В рамках интеллектуального состязания участникам предлагается рассказать о своём видении цифрового будущего России и Ростовской области в частности. И эти заявки, — вместе с регистрационными формами претендентов, — принимаются на сайте проекта до 30 марта.



Проанализировав поступившие проекты, эксперты выберут лучшие из них. И уже 14 мая станут известны имена 100 победителей, — между которыми будет разделен денежный приз в размере 1 миллиона рублей. О том, в каких пропорциях это будет сделано, пока не уточняется.



Финалисты конкурса «Я и Мир 2030» будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится в Ростове-на-Дону 24 мая в канун Дня российского предпринимателя.



При этом, организаторы особо подчеркивают, что будут рады видеть среди работ проекты применения цифровых технологий любого уровня — от масштабных до узкоспециализированных. Главное для участников — предложить оригинальную идею, а также точно провести оценку масштабов применения, затрат, ожидаемых эффектов и социальных последствий.



Результаты конкурса «Я и Мир 2030» специалисты планируют использовать для оценки влияния цифровой экономики на реализацию стратегий развития отраслей и регионов, продвижения программных продуктов и сервисов, которые станут ориентиром для развития цифровой экономики Дона.



* — кроме владельцев крупнейших корпораций и ведущих мировых лидеров