Бесплатный Wi-Fi идёт по Ростовской области

Интернет может почти всё! Благодаря Всемирной Сети, за считанные секунды можно найти актуальную информацию, узнать новости, купить товар в онлайн-магазине, — и получить госуслуги не выходя из дома. Интернет позволяет учиться, знакомиться, общаться, — и даже работать, не покидая дома. Вполне закономерно, что сегодня высокоскоростной доступ в Сеть считается одной из важнейших коммунальных услуг, — наряду с электро-, газо-, водоснабжением и отоплением. Однако на Дону быстрый Интернет (как, впрочем, и централизованное газоснабжение) доступен не всегда. Поэтому руководство региона, совместно с компанией «Ростелеком», активно реализует проект по устранению цифрового неравенства. За это время специалисты «Ростелекома» проложили тысячи километров оптоволокна к сотням отдалённых посёлков Ростовской области. И эта работа продолжается!..

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Очередным шагом в данном направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве Губернатором региона Василием Голубевым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Документ, подписанный на Российском инвестиционном форуме в Сочи, предусматривает устранение цифрового неравенства в 196 населённых пунктах Ростовской области. Для этого, в частности, компания «Ростелеком» планирует установить в отдалённых посёлках бесплатные WiFi-точки доступа в Интернет.



Кроме того, компания подключит по «оптике» более 250 лечебно-профилактических учреждений области и объединит оптоволокном многофункциональные центры. Что, разумеется, будет способствовать повышению качества жизни граждан.



Отдельное внимание в соглашении уделено предстоящему Чемпионату мира по футболу. В частности, оговаривается обеспечение бесперебойной связью стадионов, спортивных объектов, гостиниц и иных инфраструктурных объектов «мундиаля». Впрочем, данные работы успешно и по графику ведутся Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком».



«На Дону исключительно благоприятные условия для развития современной телекоминфраструктуры, государственных информационных систем, коммуникаций и ИТ-инфраструктуры органов государственной власти, — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком". — Мы работаем в тесной связке с правительством Ростовской области, многие вопросы из данного соглашения мы обсуждали с Василием Голубевым во время нашей деловой встречи в декабре прошлого года».



Согласно официальным данным Администрации Ростовской области, в развитие телекоммуникационной инфраструктуры на Дону до 2020 года будет направлено 2 млрд рублей. Так, до 2020 года, за счет строительства сетей по оптическим технологиям оператором «Ростелеком» в 850 тысячах домохозяйств Ростовской области появится техническая возможность высокоскоростного подключения к сети Интернет. Также национальный оператор планирует продолжить модернизацию оборудования Системы-112, подключение донских медицинских учреждений к высокоскоростному Интернету.



Кроме того, на брифинге в Сочи г-н Осеевский озвучил новые актуальные направления работы предприятия, упомянув, в частности, новые проекты по видеонаблюдению — и массо-габаритный контроль.