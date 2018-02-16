Бесплатный Wi-Fi идёт по Ростовской области

Интернет может почти всё! Благодаря Всемирной Сети, за считанные секунды можно найти актуальную информацию, узнать новости, купить товар в онлайн-магазине, — и получить госуслуги не выходя из дома. Интернет позволяет учиться, знакомиться, общаться, — и даже работать, не покидая дома. Вполне закономерно, что сегодня высокоскоростной доступ в Сеть считается одной из важнейших коммунальных услуг, — наряду с электро-, газо-, водоснабжением и отоплением. Однако на Дону быстрый Интернет (как, впрочем, и централизованное газоснабжение) доступен не всегда. Поэтому руководство региона, совместно с компанией «Ростелеком», активно реализует проект по устранению цифрового неравенства. За это время специалисты «Ростелекома» проложили тысячи километров оптоволокна к сотням отдалённых посёлков Ростовской области. И эта работа продолжается!..
Очередным шагом в данном направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве Губернатором региона Василием Голубевым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Документ, подписанный на Российском инвестиционном форуме в Сочи, предусматривает устранение цифрового неравенства в 196 населённых пунктах Ростовской области. Для этого, в частности, компания «Ростелеком» планирует установить в отдалённых посёлках бесплатные WiFi-точки доступа в Интернет.
Кроме того, компания подключит по «оптике» более 250 лечебно-профилактических учреждений области и объединит оптоволокном многофункциональные центры. Что, разумеется, будет способствовать повышению качества жизни граждан.
Отдельное внимание в соглашении уделено предстоящему Чемпионату мира по футболу. В частности, оговаривается обеспечение бесперебойной связью стадионов, спортивных объектов, гостиниц и иных инфраструктурных объектов «мундиаля». Впрочем, данные работы успешно и по графику ведутся Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком».
«На Дону исключительно благоприятные условия для развития современной телекоминфраструктуры, государственных информационных систем, коммуникаций и ИТ-инфраструктуры органов государственной власти, — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком". — Мы работаем в тесной связке с правительством Ростовской области, многие вопросы из данного соглашения мы обсуждали с Василием Голубевым во время нашей деловой встречи в декабре прошлого года».
Согласно официальным данным Администрации Ростовской области, в развитие телекоммуникационной инфраструктуры на Дону до 2020 года будет направлено 2 млрд рублей. Так, до 2020 года, за счет строительства сетей по оптическим технологиям оператором «Ростелеком» в 850 тысячах домохозяйств Ростовской области появится техническая возможность высокоскоростного подключения к сети Интернет. Также национальный оператор планирует продолжить модернизацию оборудования Системы-112, подключение донских медицинских учреждений к высокоскоростному Интернету.
Кроме того, на брифинге в Сочи г-н Осеевский озвучил новые актуальные направления работы предприятия, упомянув, в частности, новые проекты по видеонаблюдению — и массо-габаритный контроль.
Стремительный рост популярности 4G (включая Ростов-на-Дону) стимулирует операторов всё активнее строить сети LTE. Причём, по данным Роскомнадзора, вместо конкуренции компании часто выбирают сотрудничество!.. В частности, за минувший год ведомство зафиксировало почти четырёхкратный рост числа заявок на совместное использование радиочастот 4G. Иногда речь идёт о развитии инфраструктуры LTE одной группой компаний, — например, ПАО «МегаФон» и его «дочкой» ООО «Скартел» (Yota). Однако, в ряде случаев «4G-альянсы» образуют совершенно разные операторы, — что снижает стоимость строительства и эксплуатации сетей, а также повышает доступность LTE в Ростове и области.
Сразу десять новых центров продаж и обслуживания «Ростелекома» открылись в январе на юге России. При этом два из них — в Ростове-на-Дону (на Западном и Северном) и ещё один — в «Меге». Ассортимент новых офисов, помимо разнообразных услуг мобильной и фиксированной связи, включает современные смартфоны, антивирусные программы, — а также сервисы страхования, денежных переводов, оплаты кредитов и покупки авиабилетов. Кроме того, в центрах продаж оператора можно получать посылки AliExpress и других интернет-магазинов. А расположение новых офисов «Ростелекома» в «Золотом Вавилоне», «Вавилонии» и «Меге» приятно порадует ростовчан и гостей донской столицы.
Несмотря на тестовое строительство сетей 5G (ведь за этим будущее), российские операторы продолжают активно инвестировать в стандарт LTE. По информации Роскомнадзора, за минувший год количество базовых станций 4G на территории страны выросло на 32% — до 159 800 штук. Причём, некоторые операторы «большой четвёрки» в отчётном периоде удвоили парк LTE-оборудования. Подробнее о лидерах по количеству базовых станций 4G, — а также скорости и стоимости Интернета, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Корпоративный «Управляемый Wi-Fi» от компании «Ростелеком» продолжает активно наращивать клиентскую базу. За прошедший год его пользователями стали 250 организаций ЮФО и СКФО, которые на выгодных условиях получили «под ключ» зоны беспроводного гостевого доступа, соответствующие российскому законодательству.
До конца 2019 года в городах с населением свыше 300 000 человек оператор «ЭР-Телеком» запустит сети LoRaWAN. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент компании Андрей Кузяев. Напомним, что речь идёт о беспроводных сетях дальнего радиуса действия, предназначенных для «Интернета вещей». Таким образом, IoT-решения станут одним из ключевых направлений бизнеса «ЭР-Телекома». При этом, по оценкам оператора, к 2022 году в России порядка 660 млн устройств будут общаться между собой через Интернет, — что составит в среднем 4,5 устройства на каждого жителя страны.