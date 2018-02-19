К слову о подарках: компьютер за 100000 и должен работать хорошо!
В прошлый вторник «Ситилинк» и «Игромания» выпустили первый эпизод совместного видеопроекта, посвящённого мощным игровым компьютерам. Пиарщики скажут, что это набирающий силу тренд — вспомним хотя бы 35-серийный ситком «Ростелекома» об услугах связи. Редакция TechnoDrive делится личными впечатлениями о первом ролике Citilink.
Действительно, почему сразу взята такая планка? Надо полагать, что ролик-флагман рассчитан примерно на 7% состоятельных людей в РФ, которые ни в чём не откажут своим детям.
Кроме того, почти любой высокооплачиваемый специалист (если никто не будет против, в частности, ежемесячные выплаты по ипотеке) тоже спокойно купит такую конфигурацию (а то и дороже).
Остальные будут брать чуть подешевевшие кредиты (лучше делать это в банках, а не в торговых залах!) или же копить нужную сумму, затянув пояса.
Что удивительного в том, что дорогой компьютер работает быстро?
По логике, — при отсутствии акцента на бренды, — дорогие вещи обычно лучше дешёвых. Проблема с ними одна — сохранность. Речь не только о Вневедомственной охране. Не нарушайте условия эксплуатации [при разгоне], которые лишат вас гарантии.
От чего вообще зависит скорость компьютера?
Не только от его крутизны! Она зависит о того, насколько эффективно работает нужная вам программа. К играм, пожалуй, это не очень-то относится, а вот любой другой софт может быть необычайно медлительным «сам по себе».
Причина? Приложение халтурно портировали с другой архитектуры; писали ещё тогда, когда в Инет не выкладывали фото по 4,3 Гб; вопрос со скоростью вообще не стоял, поскольку нужно было открыть 1 презентацию в день. А не пятьдесят.
Как это проверить? Смотрите на загрузку оперативной памяти, статистику использования ядер процессора, интенсивность операций чтения-записи.
И вы можете с удивлением узнать, что программа и слыхом не слыхивала о многопоточности, и героически использует на 100% лишь одно-единственное ядро...
В Linux для мониторинга используется iotop (hdd/sdd), «Системный монитор Ubuntu» (процессоры, память, использование сети).
А также, конечно, универсальная команда top, которая сразу определит «самого буйного» в системе. Это может оказаться, к примеру, браузер со множеством открытых вкладок. Или неизвестно откуда взявшийся майнер (в теории).
Почему важно мониторить свой компьютер?
Это поможет не выбрасывать деньги на то, что не является критичным. Если проблема в однопоточности или неудачном алгоритме приложения, то SSD вам не поможет (точнее, сделает в перспективе даже хуже, если это не очень надёжный «твердотел»).
В данном случае придётся искать другой софт/ОС, либо писать код самому с использованием, скажем, MPI и OpenMP (есть разница).
Почему ни слова про искусственный интеллект?
«Игромания», конечно, не должна «париться» по поводу таких вещей, как Google TensorFlow и Yandex Data Factory. Хотя, конечно, чем выше интеллект противника в играх, тем интереснее играть!
В любом случае, в первом ролике «Ситилинка» нет ни слова о CUDA, а ведь владельцу такого компьютера, в какой-то момент, могут надоесть игры и захочется самому хотя бы тестировать учебные AI-скрипты. Говорят, это направление очень востребовано на рынке труда, и это только самое начало!..
Плюсы ролика Citilink
Ролик «Ситилинка» сделан качественно, и в нём, хотя бы речитативом, можно услышать о критериях выбора материнских плат, а в конце даны подробные сравнительные таблицы для игр.
Кроме того, редакции TechnoDrive нравится, что акцент сделан на надёжности! Ведь мы работаем на качественных ПК не один год подряд :-))
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