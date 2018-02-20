Подготовка к ЕГЭ: «Информатика и ИКТ» — на 100 баллов!

Чем ближе сингулярность (шутка!), тем меньше определённости даже в высоких технологиях. Обычно считают, что программисты будут необычайно востребованы. При этом отдельные страны готовят кодеров миллионами, что как бы намекает на будущую конкуренцию. Отдельные предсказатели впадают в другие крайности. Они утверждают, что «Питон» и «С++» станут чем-то вроде древнегреческого, то есть останутся только в памяти историков. А коды будут писать машины. Но это лирика, ведь готовиться к ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо.

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«Информатика и ИКТ»: сколько ЕГЭ-заданий на программирование?



К счастью, заинтересованные в качественных абитуриентах вузы (например, ЮФУ в Ростове и Таганроге), начинают подготовку к ЕГЭ-2018 заранее. Они проводят вебинары и оставляют записи на YouTube.



В тренингах по «ЕГЭ-программированию», в частности, рассказывают о том, что задачи будут на Basic, Python, PascalABC, C++ — и алгоритмическом языке (по выбору испытуемого). Причём 8 заданий из 27 — это именно задачи ЕГЭ на программирование. В некоторых случаях требуется исправить почти рабочую программу, в других — написать код с нуля.



Кстати, журналист TechnoDrive как-то сдавал один из экзаменов ЕГЭ, в форме открытого урока. Как показала практика, это стрессовое мероприятие, даже если не рискуешь ничем. Если же экзамены ЕГЭ-2018 для вас актуальны, то стоит подготовиться к ним не торопясь — заранее и обстоятельно.



А для тех, что хочет узнать о перспективах программирования и ИТ ещё подробнее, мы рекомендуем 2 интервью наших коллег, сделанных в формате ’success story’ (раз и два).



Разумеется, каждая такая «кулстори» — лишь художественное произведение по мотивам реальных событий. Это важно иметь в виду тем, кто будет искать свой собственный путь!..