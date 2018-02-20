Подготовка к ЕГЭ: «Информатика и ИКТ» — на 100 баллов!
Чем ближе сингулярность (шутка!), тем меньше определённости даже в высоких технологиях. Обычно считают, что программисты будут необычайно востребованы. При этом отдельные страны готовят кодеров миллионами, что как бы намекает на будущую конкуренцию. Отдельные предсказатели впадают в другие крайности. Они утверждают, что «Питон» и «С++» станут чем-то вроде древнегреческого, то есть останутся только в памяти историков. А коды будут писать машины. Но это лирика, ведь готовиться к ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо.
«Информатика и ИКТ»: сколько ЕГЭ-заданий на программирование?
К счастью, заинтересованные в качественных абитуриентах вузы (например, ЮФУ в Ростове и Таганроге), начинают подготовку к ЕГЭ-2018 заранее. Они проводят вебинары и оставляют записи на YouTube.
В тренингах по «ЕГЭ-программированию», в частности, рассказывают о том, что задачи будут на Basic, Python, PascalABC, C++ — и алгоритмическом языке (по выбору испытуемого). Причём 8 заданий из 27 — это именно задачи ЕГЭ на программирование. В некоторых случаях требуется исправить почти рабочую программу, в других — написать код с нуля.
Кстати, журналист TechnoDrive как-то сдавал один из экзаменов ЕГЭ, в форме открытого урока. Как показала практика, это стрессовое мероприятие, даже если не рискуешь ничем. Если же экзамены ЕГЭ-2018 для вас актуальны, то стоит подготовиться к ним не торопясь — заранее и обстоятельно.
А для тех, что хочет узнать о перспективах программирования и ИТ ещё подробнее, мы рекомендуем 2 интервью наших коллег, сделанных в формате ’success story’ (раз и два).
Разумеется, каждая такая «кулстори» — лишь художественное произведение по мотивам реальных событий. Это важно иметь в виду тем, кто будет искать свой собственный путь!..
Как известно, любое изобретение начинается с идеи. Однако, воплощение некоторых проектов требует значительных материальных ресурсов и опыта. Особенно, если речь идёт о высокотехнологичных разработках. К счастью, всё это можно получить в буквальном смысле «под ключ», — и бесплатно, — в ростовском центре молодёжного творчества «ФабЛаб Технократ». Для этого достаточно стать участником «Зимней школы FabLab-2018», стартующей в Ростове 3 февраля. На протяжении двух недель инноваторы в командах по 3-5 человек будут сочетать работу над выбранным проектом с мастер-классами по 3D-моделированию, а также по использованию ЧПУ-станков и высокотехнологичной электроники. И это ещё не всё!.. Авторы лучших работ получат инвестиции от ведущих ИТ-компаний и помощь в запуске своего продукта на рынок.
Весна не за горами, и родителей (зачёркнуто) молодёжь всё чаще беспокоит вопрос «Куда пойти учиться». Университеты и колледжи наперебой говорят о востребованных специальностях и качественном обучении, привлекают бюджетными местами и прочими бонусами. Однако, делать выбор будущим студентам лучше неспеша и заранее, — не поддаваясь эмоциям и чужим убеждениям! Более того, иногда вместо поступления в ВУЗ после школы лучше выбрать профильный колледж для качественной базовой подготовки к университету. Именно такую возможность предлагает своим учащимся Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Узнать об этом подробнее можно будет уже 11 февраля на Дне открытых дверей.
Современные ИТ-новости для неподготовленных слушателей часто звучат «по-иностранному». Квантовые компьютеры, криптовалюта и блокчейн, дополненная реальность, — а также глубинное обучение, нейросети и сотни других непонятных терминов. Однако разбираться в них, хотя бы на уровне представлений, современному человеку необходимо — считают эксперты. И приглашают ростовчан на открытую лекцию «Нейросети для всех», которая состоится 16 января в промышленном коворкинге «Garaж» (7 корпус ДГТУ). Вход свободный.
Скорость развития ИКТ в современном мире впечатляет не только рядовых пользователей, но и специалистов. Например, преподавателей ВУЗов, которым приходится непрерывно совершенствовать свои знания — и ежегодно переписывать учебные программы. Но пригодятся ли вчерашнему студенту знания, полученные в Alma-mater?.. Одним из эффективных способов актуализации образования, несомненно, является сотрудничество с ведущими IT-компаниями. Среди которых можно отметить одного из лидеров китайского ИТ-рынка — фирму Huawei. Известная своими инновациями, эта компания активно инвестирует в интеллектуальный потенциал молодёжи, в том числе в рамках проекта «Академия Huawei». Занятия в которой начнутся на базе СКФ МТУСИ в Ростове уже в следующем году.
В преддверии Нового года мы часто думаем о подарках для близких, планах на рождественские каникулы и предстоящем отдыхе. Если, конечно, вы не празднуете астрономический Новый год уже сегодня в 19:28 (зимнее солнцестояние). В любом случае, даже в напряжённой праздничной суете ростовчане могут найти пищу для ума!.. Например, узнать о технологиях умных городов на базе Google Cloud, — или посетить открытые занятия на ростовском мехмате. Подробнее об этих мероприятиях, — и других вариантах предпраздничного досуга, — вы можете прочитать в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.