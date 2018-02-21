Где купить настоящий билет на футбол?

Обычно граждане стараются следовать этике и букве закона. Однако у профессиональных мошенников нет никаких тормозов. Пример тому — реализация в Интернете контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA. Представьте себе, каким может быть разочарование, если заветный билет, — в критический момент, — внезапно окажется фальшивым!

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Между тем это возможно, ведь неделю назад в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено целых 200 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA.



По сообщению ведомства, в настоящий момент владельцы 169 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 15 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления. В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к 16 страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях.



Это говорит о том, что нарваться на фальшивку в Интернете, — как и на фальшивую новость, — необычайно просто. Ведь создать страницу в соцсети можно за несколько минут, а дальше... «Ловись рыбка большая и маленькая!» ;-((



Где гарантия положительных эмоций? Нужно заказывать паспорта болельщиков и покупать билеты только на официальных сайтах.