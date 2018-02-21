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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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21 февраля 2018, Новости Ростова

Где купить настоящий билет на футбол?

Паспорт болельщика в Ростове можно получить у Ворошиловского мостаОбычно граждане стараются следовать этике и букве закона. Однако у профессиональных мошенников нет никаких тормозов. Пример тому — реализация в Интернете контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA. Представьте себе, каким может быть разочарование, если заветный билет, — в критический момент, — внезапно окажется фальшивым!

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Между тем это возможно, ведь неделю назад в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено целых 200 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA.

По сообщению ведомства, в настоящий момент владельцы 169 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 15 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления. В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к 16 страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях.

Это говорит о том, что нарваться на фальшивку в Интернете, — как и на фальшивую новость, — необычайно просто. Ведь создать страницу в соцсети можно за несколько минут, а дальше... «Ловись рыбка большая и маленькая!» ;-((

Где гарантия положительных эмоций? Нужно заказывать паспорта болельщиков и покупать билеты только на официальных сайтах.

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Новости Ростова

«Ростелеком» успешно устанавливает инновационные системы наблюдения за выборами


«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК). На этот раз объёмные программно-аппаратные комплексы полностью заменят компактные IP-камеры.
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Услуги связи? Это просто! Смотрите новый сериал в 35 эпизодах!


У операторов — множество услуг. Рассказать о каждой — очень сложно! Однако талантливым маркетологам всё по плечу! В частности, профессионалы из компании «Ростелеком» организовали рекламную кампанию в формате сериала из 35 десятисекундных эпизодов. Каждый ролик интересно рассказывает о привлекательной услуге «Ростелекома». Более того, зрители, — не дожидаясь очередного рекламного блока, — могут увидеть весь сериал в Интернете прямо сейчас!
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STEM в Ростове: в списке уже 17 детских садов!


Не секрет, что новое поколение будет жить в мире искусственного интеллекта и роботов. Причём современным детям лучше быть не потребителями продуктов ИТ-прогресса, а созидателями, — чтобы выдержать конкуренцию с умными машинами на рынке труда. А это значит, что инженерные навыки стоит прививать «с пелёнок». Для этого у ростовчан есть все возможности!.. Достаточно упомянуть проект «Город роботов», гостивший в донской столице почти 1,5 месяца, а также детский технопарк, который планируется открыть осенью. И это только начало!.. Прогресс не обошёл стороной и официальную систему дошкольного образования. Так, например, в Ростове на базе 17 детских садов уже внедряется так называемое STEM-обучение. Оно позволяет детям изучать мир в тесной взаимосвязи науки, технологий, инженерии и математики. Что, несомненно, пригодится им в мире будущего!
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«Ростелеком» — партнёр главной PR-премии юга России


Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступает телекоммуникационным партнёром премии «Серебряный Лучник — Юг». В рамках сотрудничества национальный оператор предоставит гостям и участникам мероприятия доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, — а также призы победителям.
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На Едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок


С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок — по месту нахождения избирателя. Впервые этим правом воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошёл 10 сентября 2017 года. 18 марта 2018 года в день выборов Президента Российской Федерации также можно проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту нахождения. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрён сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей любого удобного участка. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года.
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«Город роботов» в Ростове: невероятное шоу для ваших детей

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