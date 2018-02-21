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Где купить настоящий билет на футбол?
Обычно граждане стараются следовать этике и букве закона. Однако у профессиональных мошенников нет никаких тормозов. Пример тому — реализация в Интернете контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA. Представьте себе, каким может быть разочарование, если заветный билет, — в критический момент, — внезапно окажется фальшивым!
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Между тем это возможно, ведь неделю назад в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено целых 200 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA.
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