23 февраля — это праздник и айтишников!

Вряд ли кто сомневается, что 23 февраля всё больше становится айтишным праздником! Пример? Легко! Если бы Космические войска РФ не отслеживали положение всех объектов на орбите Земли, обычная наземная защита... Даже не хочется думать о таком сценарии, праздник ведь! Но как следить за всем космосом сразу? Здесь приходят на помощь ИКТ, включая знаменитые «Эльбрусы».

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Мы вспомнили именно об «Эльбрусах» потому, что это классическое импортозамещение. Ведь неизвестно, как поведёт себя иностранный процессор в критической ситуации, хотя некоторые яркие примеры уже есть.



Они показывают (как и инциденты с софтом), что полностью отечественное оборудование и ПО — это не некий «модный тренд», а объективная необходимость.



Таким образом, в наши дни в оборону Отечества ещё решительнее, чем когда-либо в новейшую эпоху, вступают инженеры. Это специалисты самого высокого класса, способные ещё c молодости разрабатывать продвинутые системы.



Пожелаем кадровым военным и военнослужащим-срочникам удачи в нелёгком труде по защите Родины! А ИКТ-тылу РФ — новых уникальных разработок!