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22 февраля 2018, Новости Ростова

23 февраля — это праздник и айтишников!

23 февраля становится «айтишным»Вряд ли кто сомневается, что 23 февраля всё больше становится айтишным праздником! Пример? Легко! Если бы Космические войска РФ не отслеживали положение всех объектов на орбите Земли, обычная наземная защита... Даже не хочется думать о таком сценарии, праздник ведь! Но как следить за всем космосом сразу? Здесь приходят на помощь ИКТ, включая знаменитые «Эльбрусы».

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Мы вспомнили именно об «Эльбрусах» потому, что это классическое импортозамещение. Ведь неизвестно, как поведёт себя иностранный процессор в критической ситуации, хотя некоторые яркие примеры уже есть.

Они показывают (как и инциденты с софтом), что полностью отечественное оборудование и ПО — это не некий «модный тренд», а объективная необходимость.

Таким образом, в наши дни в оборону Отечества ещё решительнее, чем когда-либо в новейшую эпоху, вступают инженеры. Это специалисты самого высокого класса, способные ещё c молодости разрабатывать продвинутые системы.

Пожелаем кадровым военным и военнослужащим-срочникам удачи в нелёгком труде по защите Родины! А ИКТ-тылу РФ — новых уникальных разработок!

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Новости Ростова

Где купить настоящий билет на футбол?


Обычно граждане стараются следовать этике и букве закона. Однако у профессиональных мошенников нет никаких тормозов. Пример тому — реализация в Интернете контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA. Представьте себе, каким может быть разочарование, если заветный билет, — в критический момент, — внезапно окажется фальшивым!
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«Ростелеком» успешно устанавливает инновационные системы наблюдения за выборами


«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК). На этот раз объёмные программно-аппаратные комплексы полностью заменят компактные IP-камеры.
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Услуги связи? Это просто! Смотрите новый сериал в 35 эпизодах!


У операторов — множество услуг. Рассказать о каждой — очень сложно! Однако талантливым маркетологам всё по плечу! В частности, профессионалы из компании «Ростелеком» организовали рекламную кампанию в формате сериала из 35 десятисекундных эпизодов. Каждый ролик интересно рассказывает о привлекательной услуге «Ростелекома». Более того, зрители, — не дожидаясь очередного рекламного блока, — могут увидеть весь сериал в Интернете прямо сейчас!
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STEM в Ростове: в списке уже 17 детских садов!


Не секрет, что новое поколение будет жить в мире искусственного интеллекта и роботов. Причём современным детям лучше быть не потребителями продуктов ИТ-прогресса, а созидателями, — чтобы выдержать конкуренцию с умными машинами на рынке труда. А это значит, что инженерные навыки стоит прививать «с пелёнок». Для этого у ростовчан есть все возможности!.. Достаточно упомянуть проект «Город роботов», гостивший в донской столице почти 1,5 месяца, а также детский технопарк, который планируется открыть осенью. И это только начало!.. Прогресс не обошёл стороной и официальную систему дошкольного образования. Так, например, в Ростове на базе 17 детских садов уже внедряется так называемое STEM-обучение. Оно позволяет детям изучать мир в тесной взаимосвязи науки, технологий, инженерии и математики. Что, несомненно, пригодится им в мире будущего!
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«Ростелеком» — партнёр главной PR-премии юга России


Компания «Ростелеком» пятый год подряд выступает телекоммуникационным партнёром премии «Серебряный Лучник — Юг». В рамках сотрудничества национальный оператор предоставит гостям и участникам мероприятия доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, — а также призы победителям.
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