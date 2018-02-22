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23 февраля — это праздник и айтишников!
Вряд ли кто сомневается, что 23 февраля всё больше становится айтишным праздником! Пример? Легко! Если бы Космические войска РФ не отслеживали положение всех объектов на орбите Земли, обычная наземная защита... Даже не хочется думать о таком сценарии, праздник ведь! Но как следить за всем космосом сразу? Здесь приходят на помощь ИКТ, включая знаменитые «Эльбрусы».
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Мы вспомнили именно об «Эльбрусах» потому, что это классическое импортозамещение. Ведь неизвестно, как поведёт себя иностранный процессор в критической ситуации, хотя некоторые яркие примеры уже есть.
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