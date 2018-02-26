Внимание! «МегаФон» ввёл абонплату за периодическую детализацию

Знаете ли вы, какие бесплатные услуги подключены на вашем сотовом счёте?.. Этот вопрос возник потому, что иногда подобные сервисы могут привести к непредвиденным расходам. Например, если оператор вводит абонплату за соответствующую услугу, а вы узнаёте об этом по факту, когда пришла смска о списании. Подобная ситуация недавно произошла с сотрудником TechnoDrive, со счёта которого компанией «МегаФон» были списаны 60 рублей за услугу «Периодическая детализация счёта». При этом в «Личном кабинете» соответствующий сервис отображался как бесплатный. Более того, он размещался именно в блоке бесплатных услуг. А ещё контактные данные абонента вообще не содержали e-mail, на который могла бы доставляться подобная детализация в принципе. Но списанную сумму всё-таки удалось вернуть. Для этого потребовались скриншот из «Личного кабинета» и полуторачасовое общение с консультантами, большую часть которого бот переключал абонента в чате на настоящего специалиста. Проблема решилась, но остался один вопрос.

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Итак, своеобразным «сюрпризом» после Дня защитника Отечества для одного из сотрудников TechnoDrive стало SMS-сообщение, полученное в 8 утра 25 февраля. В нём сотовый оператор «МегаФон» сообщал о списании со счёта ежемесячной абонплаты за услугу «Периодическая детализация счёта» в размере 60 рублей.



Пикантность ситуации оказалась даже не в том, что данный сервис не подключался самим абонентом, — мы уже привыкли к тому, что некоторые услуги сотовиков из бесплатных могут стать платными. Дело в том, что в «Личном кабинете», даже после списания абонплаты, соответствующая услуга по-прежнему значилась в категории бесплатных, — а в профиле абонента даже не был указан e-mail, на который детализация могла бы отсылаться в принципе.



Первая попытка решения проблемы была предпринята по бесплатному номеру службы помощи 0500. Однако по итогам 10-минутного разговора оператор запросил скриншот из «Личного кабинета», подтверждающий бесплатность услуги. Для этого диалог пришлось продолжить уже с другим консультантом в чате техподдержки. Здесь после 1,5 часового ожидания деньги всё-таки вернули. А услугу мы, конечно же, отключили (причём после данной процедуры она исчезла из списка доступных для повторного подключения, хотя осталась доступна по гиперссылке из истории браузера).



Какие выводы можно сделать из подобной ситуации?.. Прежде всего, следует внимательно и регулярно изучать список бесплатных услуг в «Личном кабинете» своего сотового оператора. Если там есть заведомо ненужные вам сервисы (например, «Передача факсов» или детализация, которой вы никогда не пользовались) — их лучше отключить. Даже если они [пока ещё] бесплатные.



При этом нужно чётко понимать, что именно вы отключаете — внимательно, читая описание услуг. Чтобы не остаться, например, совсем без Интернета, отключив «устаревший GPRS» (без которого не будет работать ни 3G, ни 4G LTE).



Если же за какую-то услугу, отображающуюся в «Личном кабинете» как бесплатная, списаны деньги, не торопитесь её отключать сразу. Обязательно сделайте «скриншот», где указана стоимость 0 (ноль) рублей и обратитесь в call-центр оператора либо через чат технической поддержки. Лишь, когда ситуация решится, сервис можно будет отключить.



Вышесказанное вызывает один-единственный, зато очень важный вопрос. Зачем сотовые компании (и в данном случае речь не только о «МегаФоне») делают подобные шаги?.. Ведь в условиях высококонкурентного рынка, операторы вкладывают огромные средства в формирование позитивного имиджа брендов. Это прямая реклама, социальные активности, работа с соцсетями, развитие сетей — и запуск новых технологий. Титанические усилия, которые легко перечеркнуть внезапным введением абонплаты за какой-то дополнительный сервис.



Неужели полученный таким образом 1 доллар с отдельных(?) невнимательных* абонентов окупают репутационные риски и потерю лояльности клиентов? И так ли сложно, следуя правилам fair play, оповещать всех абонентов, использующих конкретную услугу о грядущих изменениях с помощью SMS?..



Возможно, эти вопросы риторические — и в общем потоке миграция «злопамятных» абонентов незначительна. С другой стороны, многие абоненты «выбирают сердцем». Им важен не «самый быстрый Интернет», а уверенность, в том, что компания никогда не подведёт.



* — в данном случае «невнимательность» означает, скорее, невозможность ежедневного ПОДРОБНОГО изучения ВСЕХ полных правил подключённых на текущий момент услуг