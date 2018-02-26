Крупные тендеры — НЕ только для крупного бизнеса!

Портал закупок сделал тендеры российских компаний максимально прозрачными и эффективными. Однако ещё не все предприятия малого и среднего бизнеса освоили этот эффективный инструмент применительно к очень крупным контрактам. Несмотря на внушительные перспективы подобного сотрудничества!.. Исправить данную ситуацию может бесплатный семинар «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков», организованный при участии компании «Ростелеком». В ходе мероприятия, которое состоится 27 февраля в Ростове-на-Дону, представители регионального бизнеса уровня SMB детально изучат функционал единого портала закупок, особенности предоставления информации, — а также обсудят правовые основы тендеров и другие актуальные вопросы. Регистрация участников пока ещё доступна в режиме онлайн, однако количество мест ограничено!
По информации TechnoDrive, семинар «Ростелекома» для представителей малого и среднего бизнеса состоится 27 февраля (вторник) в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов» по адресу: ул. Горького, 151, 3 этаж (бывшая табачная фабрика). Начало — в 11 часов.
Помимо компании «Ростелеком» соорганизатором семинара выступила корпорация «МСП», — а в качестве докладчиков заявлены ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «Россети» и другие крупные компании федерального и регионального уровня. Отдельные доклады, посвящённые работе с порталом, сделают эксперты ПАО «Ростелеком».
Программа семинара включает обсуждение основ правового регулирования, способов участия малых и средних предприятий в закупках крупнейших заказчиков, функционала единой информационной системы в сфере закупок. Кроме того, участники мероприятия узнают об особенностях тендеров, источниках информации, необходимой для участия в тендерах крупных компаний, а также порядок обжалования закупок.
При этом участие в семинаре является совершенно бесплатным — необходимо лишь предварительно пройти регистрацию на сайте «Ростелекома». И, учитывая актуальность темы, — в сочетании с ограниченным количеством мест в зале, — это лучше сделать как можно скорее.
Жители Ростовской области продолжают активно оформлять заявления на голосование по месту фактического нахождения на выборах Президента РФ. По официальной информации, через донские МФЦ более 2300 граждан нашли для себя более удобные избирательные участки за пределами городов прописки. А количество консультаций по данным вопросам превысило 3800. Помимо этого, аналогичную возможность избирателям предоставляет портал госуслуг, — причём в данном случае оформить заявление можно не выходя из дома, с компьютера, планшета или мобильного телефона. Всё что для этого потребуется — подтверждённая учётная запись в сервисе «Госуслуги».
Преимущества портала «Госуслуги» привлекают всё больше россиян. Возможность более просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС и т.д. без очередей — весомый аргумент в пользу портала, развиваемого компанией «Ростелеком» совместно с региональным министерством связи. Поэтому вполне закономерно, что за минувший год на сайте «Госуслуги» зарегистрировались еще более полумиллиона жителей Ростовской области. Таким образом, на сегодняшний день «электронными гражданами» можно считать более 2,3 млн дончан, — или 64% жителей региона.
Проверка подлинности лекарств является одной из самых острых тем, — ведь подделки опасны не только выброшенными на ветер деньгами. Когда речь идёт о здоровье человека, отсутствие лечения (в том числе в виде приёма «плацебо») может привести к самым печальным последствиям. Поэтому ФНС России уделяет особе внимание маркировке лекарственных средств — и сообщает потребителям о возможности проверки их подлинности. Теперь это можно сделать с помощью смартфона и бесплатного мобильного приложения. О том, как защитить себя и близких от фальшивых лекарств читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
В марте 2018 года в России пройдут выборы Президента, результат которых определит будущее нашей страны на ближайшие годы. Поэтому голос каждого гражданина должен быть услышан, — и портал госуслуг делает для этого всё возможное. В частности, для избирателей, отправляющихся на отдых или в командировку, появилась возможность проголосовать по месту своего нахождения. Для этого достаточно оформить заявление онлайн или обратиться в ближайший МФЦ. Подробнее о новом праве для избирателей России читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Высокая аварийность на дорогах остаётся серьёзной проблемой для России. Ежедневно на автомобильных магистралях страны происходят сотни ДТП, предотвращение которых — или хотя бы минимизация негативных последствий, — является важнейшей задачей. И здесь не обойтись без вездесущих информационных систем!.. В частности, комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» способен оперативно сообщить в экстренные службы о произошедшей аварии с указанием точных географических координат. Причём для этого не обязательно нажимать клавишу SOS в автомобиле — интеллектуальная система способна детектировать ДТП по внешним признакам и вызвать помощь в автоматическом режиме. Именно такой режим работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с каждым месяцем становится всё более распространённым, — и уже обогнал «ручные» вызовы!.. Тем временем другая информационная система, — «КРИС-П», — успешно борется с нарушителями ПДД в Ростовской области, дисциплинируя водителей и снижая аварийность.