Крупные тендеры — НЕ только для крупного бизнеса!

Портал закупок сделал тендеры российских компаний максимально прозрачными и эффективными. Однако ещё не все предприятия малого и среднего бизнеса освоили этот эффективный инструмент применительно к очень крупным контрактам. Несмотря на внушительные перспективы подобного сотрудничества!.. Исправить данную ситуацию может бесплатный семинар «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков», организованный при участии компании «Ростелеком». В ходе мероприятия, которое состоится 27 февраля в Ростове-на-Дону, представители регионального бизнеса уровня SMB детально изучат функционал единого портала закупок, особенности предоставления информации, — а также обсудят правовые основы тендеров и другие актуальные вопросы. Регистрация участников пока ещё доступна в режиме онлайн, однако количество мест ограничено!

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По информации TechnoDrive, семинар «Ростелекома» для представителей малого и среднего бизнеса состоится 27 февраля (вторник) в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов» по адресу: ул. Горького, 151, 3 этаж (бывшая табачная фабрика). Начало — в 11 часов.



Помимо компании «Ростелеком» соорганизатором семинара выступила корпорация «МСП», — а в качестве докладчиков заявлены ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «Россети» и другие крупные компании федерального и регионального уровня. Отдельные доклады, посвящённые работе с порталом, сделают эксперты ПАО «Ростелеком».



Программа семинара включает обсуждение основ правового регулирования, способов участия малых и средних предприятий в закупках крупнейших заказчиков, функционала единой информационной системы в сфере закупок. Кроме того, участники мероприятия узнают об особенностях тендеров, источниках информации, необходимой для участия в тендерах крупных компаний, а также порядок обжалования закупок.



При этом участие в семинаре является совершенно бесплатным — необходимо лишь предварительно пройти регистрацию на сайте «Ростелекома». И, учитывая актуальность темы, — в сочетании с ограниченным количеством мест в зале, — это лучше сделать как можно скорее.