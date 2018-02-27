Учёные Ростова позаботились о вашем сердце

Сердце — важнейший орган человека, от которого зависит вся наша жизнь. Сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, оно перекачивает более 2,5 миллионов литров крови в год. К сожалению, в силу обстоятельств или образа жизни, сердце постоянно подвергается вредным воздействиям. Плохая экология, стрессы, неправильное питание, курение и алкоголь методично разрушают сердце, приближая трагический финал. Если приводить точные цифры, то на Дону сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти в 51% случаев. Поэтому к профилактике ССЗ нужно подходить очень ответственно. Например, регулярно измерять артериальное давление, — особенно если есть проблемы с самочувствием, — и посещать терапевта. Кстати, помимо тонометра, в домашних аптечках россиян скоро может появиться и настоящий электрокардиограф, созданный учёными из Ростова. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Домашний электрокардиограф, созданный учёными ЮФУ и НПП КП «Квант», представляет собой пару компактных модулей, несколько электродов и планшет со специальным программным обеспечением. При этом, несмотря на небольшие размеры, речь идёт о достаточно точной и достоверной диагностике состояния сердца — «намного более эффективной, чем у ставших привычными умных часов и фитнес-браслетов».



Основная идея комплекса — оценка не только кардиограммы, но и двигательной активности пациента. Это позволяет врачу наблюдать корреляцию между мощностью человека и реакцией сердечно-сосудистой системы. То есть ростовское изобретение позволяет медикам давать рекомендации, подсказанные самим образом жизни пациента.



По информации «Дон-ТР», домашний электрокардиограф уже проходит клинические испытания, по окончании которых сможет получить сертификат Росздравнадзора. Для разработчиков устройства это означает возможность его серийного производства и медицинского применения, а для россиян — эффективный контроль состояния здоровья и возможность увеличения продолжительности жизни.



Последнее, разумеется, возможно лишь при элементарном соблюдении «правил техники безопасности», — которые, несмотря на свою очевидность, порой игнорируются (либо начинают соблюдаться уже, «когда грянул гром»). Каждый, кто видел человека с инсультом, понимает, что начинать обычную профилактику ССЗ после острого нарушения мозгового кровообращения уже поздно.



Между тем, простой отказ от курения и спиртного уже способен добавить вам, как минимум, несколько лет жизни. А если при этом удастся минимизировать стрессы и регулярно высыпаться, то результат окажется ещё более впечатляющим.