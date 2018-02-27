Учёные Ростова позаботились о вашем сердце

Сердце — важнейший орган человека, от которого зависит вся наша жизнь. Сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, оно перекачивает более 2,5 миллионов литров крови в год. К сожалению, в силу обстоятельств или образа жизни, сердце постоянно подвергается вредным воздействиям. Плохая экология, стрессы, неправильное питание, курение и алкоголь методично разрушают сердце, приближая трагический финал. Если приводить точные цифры, то на Дону сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти в 51% случаев. Поэтому к профилактике ССЗ нужно подходить очень ответственно. Например, регулярно измерять артериальное давление, — особенно если есть проблемы с самочувствием, — и посещать терапевта. Кстати, помимо тонометра, в домашних аптечках россиян скоро может появиться и настоящий электрокардиограф, созданный учёными из Ростова. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Домашний электрокардиограф, созданный учёными ЮФУ и НПП КП «Квант», представляет собой пару компактных модулей, несколько электродов и планшет со специальным программным обеспечением. При этом, несмотря на небольшие размеры, речь идёт о достаточно точной и достоверной диагностике состояния сердца — «намного более эффективной, чем у ставших привычными умных часов и фитнес-браслетов».
Основная идея комплекса — оценка не только кардиограммы, но и двигательной активности пациента. Это позволяет врачу наблюдать корреляцию между мощностью человека и реакцией сердечно-сосудистой системы. То есть ростовское изобретение позволяет медикам давать рекомендации, подсказанные самим образом жизни пациента.
По информации «Дон-ТР», домашний электрокардиограф уже проходит клинические испытания, по окончании которых сможет получить сертификат Росздравнадзора. Для разработчиков устройства это означает возможность его серийного производства и медицинского применения, а для россиян — эффективный контроль состояния здоровья и возможность увеличения продолжительности жизни.
Последнее, разумеется, возможно лишь при элементарном соблюдении «правил техники безопасности», — которые, несмотря на свою очевидность, порой игнорируются (либо начинают соблюдаться уже, «когда грянул гром»). Каждый, кто видел человека с инсультом, понимает, что начинать обычную профилактику ССЗ после острого нарушения мозгового кровообращения уже поздно.
Между тем, простой отказ от курения и спиртного уже способен добавить вам, как минимум, несколько лет жизни. А если при этом удастся минимизировать стрессы и регулярно высыпаться, то результат окажется ещё более впечатляющим.
Вряд ли кто сомневается, что 23 февраля всё больше становится айтишным праздником! Пример? Легко! Если бы Космические войска РФ не отслеживали положение всех объектов на орбите Земли, обычная наземная защита... Даже не хочется думать о таком сценарии, праздник ведь! Но как следить за всем космосом сразу? Здесь приходят на помощь ИКТ, включая знаменитые «Эльбрусы».
Обычно граждане стараются следовать этике и букве закона. Однако у профессиональных мошенников нет никаких тормозов. Пример тому — реализация в Интернете контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA. Представьте себе, каким может быть разочарование, если заветный билет, — в критический момент, — внезапно окажется фальшивым!
«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК). На этот раз объёмные программно-аппаратные комплексы полностью заменят компактные IP-камеры.
У операторов — множество услуг. Рассказать о каждой — очень сложно! Однако талантливым маркетологам всё по плечу! В частности, профессионалы из компании «Ростелеком» организовали рекламную кампанию в формате сериала из 35 десятисекундных эпизодов. Каждый ролик интересно рассказывает о привлекательной услуге «Ростелекома». Более того, зрители, — не дожидаясь очередного рекламного блока, — могут увидеть весь сериал в Интернете прямо сейчас!
Не секрет, что новое поколение будет жить в мире искусственного интеллекта и роботов. Причём современным детям лучше быть не потребителями продуктов ИТ-прогресса, а созидателями, — чтобы выдержать конкуренцию с умными машинами на рынке труда. А это значит, что инженерные навыки стоит прививать «с пелёнок». Для этого у ростовчан есть все возможности!.. Достаточно упомянуть проект «Город роботов», гостивший в донской столице почти 1,5 месяца, а также детский технопарк, который планируется открыть осенью. И это только начало!.. Прогресс не обошёл стороной и официальную систему дошкольного образования. Так, например, в Ростове на базе 17 детских садов уже внедряется так называемое STEM-обучение. Оно позволяет детям изучать мир в тесной взаимосвязи науки, технологий, инженерии и математики. Что, несомненно, пригодится им в мире будущего!