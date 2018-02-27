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«Ростелеком» защищает и ускоряет Интернет
Компания «Ростелеком» продолжает расширять линейку сервисов информационной безопасности для бизнеса. Очередным продуктом в данном сегменте стало облачное решение для защиты web-ресурсов, не только блокирующее множество ИТ-угроз, но и ускоряющее защищаемые сайты. При этом новинка, разработанная «Ростелекомом» и дочерней компанией NGENIX, не требует подключения к определённому оператору связи, покупки оборудования или лицензий.
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Новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов является совместным проектом компании «Ростелеком» и дочерней фирмы NGENIX. Оно обеспечивает корпоративным клиентам «Ростелекома» многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких как банковская тайна и персональные данные клиентов.
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