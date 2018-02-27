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27 февраля 2018, Информационные системы: автоматизация

«Ростелеком» защищает и ускоряет Интернет

Корпоративным сайтам поможет российский CDN и эффективная защита от DDoSКомпания «Ростелеком» продолжает расширять линейку сервисов информационной безопасности для бизнеса. Очередным продуктом в данном сегменте стало облачное решение для защиты web-ресурсов, не только блокирующее множество ИТ-угроз, но и ускоряющее защищаемые сайты. При этом новинка, разработанная «Ростелекомом» и дочерней компанией NGENIX, не требует подключения к определённому оператору связи, покупки оборудования или лицензий.

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Новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов является совместным проектом компании «Ростелеком» и дочерней фирмы NGENIX. Оно обеспечивает корпоративным клиентам «Ростелекома» многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких как банковская тайна и персональные данные клиентов.

В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других противоправных действий киберпреступников (Web Application Firewall), — а также защищённый распределенный сервис DNS и ускорение сайта за счёт использования сети доставки контента (CDN). Облачный продукт «Ростелекома» не требует приобретения клиентами оборудования и дорогостоящих лицензий на защитный софт. Не потребуется клиентам и нанимать высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности. Всё это уже входит в пакет аутсорсинговых услуг «Ростелекома», — что позволяет клиенту сфокусироваться на развитии своего бизнеса (и быть уверенным в его надёжной защите от угроз из Интернета).

Отметим, что «Ростелеком» является одним из наиболее опытных и компетентных провайдеров сервисов кибербезопасности на российском рынке.

«Мы предоставляем клиентам возможность не погружаться в технические детали организации защиты от угроз в сети Интернет своего бизнеса: специалисты Центра кибербезопасности и защиты могут проанализировать систему ИТ-защиты заказчика и предложить оптимальный по стоимости и функциональности комплекс эффективных мер. При этом клиенты "Ростелекома" получают сервисы информационной безопасности наряду с традиционными телекоммуникационными и облачными решениями от одного оператора, — а значит оказание услуг удобно и легко контролировать», — говорит Муслим Меджлумов, директор Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".

Таким образом, услуга защиты и ускорения веб-ресурсов, которую компания NGENIX уже успешно предоставляет корпоративным клиентам, теперь стала доступна и корпоративным пользователям «Ростелекома».

«Недоступный из-за DDoS-атаки сайт является прямой угрозой репутации компании и лояльности клиентов, не говоря уже о краже персональных данных пользователей, — подчёркивает Константин Чумаченко, генеральный директор NGENIX. — Кибератаки с каждым годом обходятся бизнесу все дороже, спрос на услуги защиты веб-ресурсов растёт. Совместный облачный сервис "Ростелекома" и NGENIX в сотни раз производительнее, чем доступные на рынке "внутренние" решения. Кроме этого, облако на 30-70% сокращает затраты клиентов на организацию защиты».

Подробнее узнать о новой облачной защите «Ростелекома» корпоративные клиенты компании могут у персонального менеджера, либо обратившись в справочную службу для бизнес-аудитории по номеру: (800) 200-30-00.

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