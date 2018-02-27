Единая система расчётов «Ростелекома» — для всей России!

Национальный оператор «Ростелеком» приступил к внедрению единой автоматизированной системы расчётов (BSS) для обслуживания абонентов всей Российской Федерации. Этот проект позволит унифицировать ключевые бизнес-процессы компании и правила ведения абонентской информации во всех макрорегиональных филиалах. Для этого «Ростелеком» планирует использовать передовые решения компании «Петер-Сервис» — ведущего российского разработчика биллинговых систем.

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Наряду с разработкой и запуском новых высокотехнологичных услуг «Ростелеком» реализует большую программу трансформации целевой IT-архитектуры. Для эффективной работы с абонентами оператору необходима единая система расчётов. Решить эту задачу призвана комплексная BSS-система, унифицирующая ключевые бизнес-процессы.



Единая BSS-система станет эффективным инструментом централизованного обслуживания абонентов всей страны, позволит сократить время вывода новых продуктов оператора на рынок. Переход на новую систему расчётов снизит стоимость владения IT-инфраструктуры и увеличит гибкость управления кадрами.



«Мы приступаем к реализации очередного масштабного проекта совместно с "Ростелекомом", — отметил генеральный директор компании "Петер-Сервис" Игорь Горьков. — Перед нами стоят амбициозные задачи — построить единую BSS-систему для унифицированного обслуживания абонентов оператора по всей стране. Мы надеемся, что единая автоматизированная система расчётов обеспечит "Ростелеком" ещё более эффективным инструментом для предоставления новых услуг и повысит эффективность работы службы поддержки».



Внедрение единой унифицированной BSS-системы позволит «Ростелекому» ускорить процесс запуска новых маркетинговых инициатив. Реализация этого проекта позволит говорить о новом уровне конвергенции. При этом клиенты компании смогут пользоваться выгодными пакетными предложениями услуг связи «Ростелекома» как в крупных мегаполисах, так и в отдалённых районах.



Иными словами, интересных предложений от любимого оператора станет ещё больше!