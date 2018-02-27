ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2018 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
Единая система расчётов «Ростелекома» — для всей России!
Национальный оператор «Ростелеком» приступил к внедрению единой автоматизированной системы расчётов (BSS) для обслуживания абонентов всей Российской Федерации. Этот проект позволит унифицировать ключевые бизнес-процессы компании и правила ведения абонентской информации во всех макрорегиональных филиалах. Для этого «Ростелеком» планирует использовать передовые решения компании «Петер-Сервис» — ведущего российского разработчика биллинговых систем.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Наряду с разработкой и запуском новых высокотехнологичных услуг «Ростелеком» реализует большую программу трансформации целевой IT-архитектуры. Для эффективной работы с абонентами оператору необходима единая система расчётов. Решить эту задачу призвана комплексная BSS-система, унифицирующая ключевые бизнес-процессы.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|