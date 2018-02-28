Тем, кто ленился платить за фитнес, платить стало проще!

Информационные технологии продолжают сокращать количество рабочих мест в России. Вслед за крупным банком, заменившим тысячи юристов программой, вспомогательный персонал решила уменьшить и сеть фитнес-центров World Class. По официальной информации, теперь в кассовой зоне приём платежей будут осуществлять интерактивные киоски, — так называемые автокассы, — внедрённые компанией «Передовые системы самообслуживания». Тем временем в Ростове-на-Дону находится замена и тренерам — вместо них начинающих боксёров берётся обучать система виртуальной реальности.

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По данным TechnoDrive, внедрение автокасс в фитнес-центрах World Class началось с клубов, расположенных в московском регионе. Здесь на смену сотрудникам, принимавшим платежи, пришли «электронные кассиры», интегрированные с системой «1С».



Теперь посетители, пройдя идентификацию с помощью сканера штрих-кода, считывателя RFID-метки или ручного ввода с экранной клавиатуры, могут самостоятельно оплатить предоставленные им в клубе услуги любым удобным способом — с помощью банковской карты или наличных денег, получив фискальный чек по завершению операции.



Напомним, что сеть World Class представлена и в Ростове, так что, возможно, вскоре данную возможность оценят и жители донской столицы. Данный вопрос сайт ГК «АйТи» пока не освещает.



Зато у любителей спорта на Дону появилась возможность попробовать услуги виртуального тренера по боксу. Соответствующую новинку предложили студенты ИВТ ЮФУ. TechnoDrive предполагает, что в её основу были положены сегентоэлектрические датчики, которыми давно и успешно занимаются ростовские учёные.



Насколько эффективны будут подобные тренировки на данном этапе сказать сложно. Однако очевидно, что любой гаджет является хорошим, если стимулирует человека к дополнительной двигательной активности (если, конечно, это не Pokémon Go).



Тем более, если у занимающихся в VR-шлеме начинающих боксёров действительно выработается быстрая реакция, связанная с ответным движением тела. А не мыши.