«Мегалинк» подключает новые общежития ИТА ЮФУ к Интернету
С приходом весны, — если можно так назвать происходящее за окном, — оживляются и альтернативные провайдеры! Так, по сведениям TechnoDrive, в конце февраля «Мегалинк» в г. Таганрог заявил о подключении студенческого общежития N7. На очереди — общежитие ИТА номер 3. До этого оператор предоставлял услуги Интернета в общежитии N5 ИТА ЮФУ в Таганроге.
Ростовчане, конечно, не отстают от городов области. К примеру, недавно крупный альтернативный оператор «Цифровой диалог» предложил бизнес-клиентам новую акцию.
Цитата: «Если у вас уже есть оптоволоконный интернет "Цифровой Диалог", подключите виртуальную АТС до 10 апреля, и мы ускорим ваш Интернет в зависимости от текущего тарифа!»
Но если говорить именно о телефонии, то операторы федерального масштаба идут ещё дальше. И предлагают, в частности, «номер 8-800 от МТТ — бесплатно и навсегда».
Точнее, ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» сообщает «о глобальной революции в области бизнес-телефонии — федеральные номера 8-800 от МТТ доступны без абонентской платы с подключением всего за 1 рубль! Теперь открыть свой бизнес, обеспечить надёжный канал продаж и связи с клиентами стало ещё проще, ведь в стартовый пакет "8-800 за ноль" входит и 100 бесплатных минут».
По мнению редакции TechnoDrive, такая активность говорит о стимулирующем влиянии со стороны ещё бо́льшего предприятия связи, ПАО «Ростелеком». Причём дело не только в конкуренции, но и в том, что национальный оператор охотно делится с коллегами своими мощностями.
Сервис WHOIS хорошо знаком многим пользователям Интернета. Благодаря ему, за доли секунды можно узнать важнейшую информацию о любом домене глобальной сети — в частности, время его создания, а порой и название юрлица. Соответствующие данные постоянно актуализируются национальными координаторами доменов, среди которых, — если говорить о Российской Федерации, — АО «Технический центр Интернет», отвечающий за информацию по сайтам, находящимся в зонах .RU и .РФ. Теперь данная организация готовится перейти «под крыло» компании «Ростелеком» — в ООО «ТЦИ», являющееся дочерней фирмой ООО «РТК-Центр обработки данных». При этом сотрудники, работавшие в АО «ТЦИ», сохранят свои должности в новой организации. О преимуществах этого шага для владельцев российских доменов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В борьбе за лояльность клиентов все законные средства хороши. С этим не поспоришь! К примеру, в конце минувшего года в офисах «Билайна» появился новый продукт — страховые полисы «ВСК» для комплексной защиты банковских карт. Годовая страховка с покрытием до 30 000 рублей и сегодня предлагается абонентам компании за 300 рублей. Однако филиал МТС в Ростовской области решил пойти ещё дальше — и сообщил о страховании денег в сервисе «Кошелёк МТС Деньги» (то есть фактически находящихся на счетах у оператора). В отличие от предложения конкурента, страхование МТС предоставляется пользователям сервиса бесплатно. С другой стороны, и размер страхового покрытия составляет всего 10 000 рублей. Тем временем «Дом.ru Бизнес» решил защитить своих абонентов от мошенников добрым советом — и предупредил о новых опасностях «фишинга» владельцев устройств Apple. Подробнее о новых способах охраны своих денег читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет». Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая игровая опция от популярного онлайн-шутера Warface: наши игроки получат мощное оружие для выполнения игровых задач любой сложности и другие бонусы.
По информации TechnoDrive, на этой неделе альтернативный оператор «Цифровой Диалог» подключил своего первого абонента широкополосного доступа в городе Шахты. Им стал житель частного дома в центре, — получивший доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с. Таким образом, по информации TechnoDrive, «Цифровой Диалог», ранее работавший преимущественно с корпоративщиками в Ростове, теперь предлагает быстрый Интернет и физическим лицам. Кроме того, ранее оператор успешно реализовал проект «WiFi-на-Дону», развернув беспроводную сеть вдоль реки от Азова до станицы Старочеркасской.
Сегодня оператор «Дом.ru», входящий в холдинг «ЭР-Телеком», объявил об открытии дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Уютное помещение в торговом центре «Военвед» позволит жителям северо-западной части города оплачивать счета без комиссии, подключать дополнительные услуги — и, при необходимости, оставлять технические заявки без посещения офисов в других районах города. Кстати, спектр услуг «ЭР-Телекома» в России заметно расширился, — ведь теперь его состав входит и компания «Энфорта» с услугами беспроводного интернет-доступа для бизнеса.