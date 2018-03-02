«Мегалинк» подключает новые общежития ИТА ЮФУ к Интернету

С приходом весны, — если можно так назвать происходящее за окном, — оживляются и альтернативные провайдеры! Так, по сведениям TechnoDrive, в конце февраля «Мегалинк» в г. Таганрог заявил о подключении студенческого общежития N7. На очереди — общежитие ИТА номер 3. До этого оператор предоставлял услуги Интернета в общежитии N5 ИТА ЮФУ в Таганроге.

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Ростовчане, конечно, не отстают от городов области. К примеру, недавно крупный альтернативный оператор «Цифровой диалог» предложил бизнес-клиентам новую акцию.



Цитата: «Если у вас уже есть оптоволоконный интернет "Цифровой Диалог", подключите виртуальную АТС до 10 апреля, и мы ускорим ваш Интернет в зависимости от текущего тарифа!»



Но если говорить именно о телефонии, то операторы федерального масштаба идут ещё дальше. И предлагают, в частности, «номер 8-800 от МТТ — бесплатно и навсегда».



Точнее, ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» сообщает «о глобальной революции в области бизнес-телефонии — федеральные номера 8-800 от МТТ доступны без абонентской платы с подключением всего за 1 рубль! Теперь открыть свой бизнес, обеспечить надёжный канал продаж и связи с клиентами стало ещё проще, ведь в стартовый пакет "8-800 за ноль" входит и 100 бесплатных минут».



По мнению редакции TechnoDrive, такая активность говорит о стимулирующем влиянии со стороны ещё бо́льшего предприятия связи, ПАО «Ростелеком». Причём дело не только в конкуренции, но и в том, что национальный оператор охотно делится с коллегами своими мощностями.