Ростов, Шахты, Новочеркасск, Таганрог: весна опасна для смартфонов

С наступлением весны меняется не только погода за окном, но и поведение преступников. Охотники за смартфонами, планшетами и ноутбуками начинают искать жертв не только во время дружеских посиделок или романтических встреч дома, — но и среди прохожих на улицах. При этом в качестве «аргументов» используется не только грубая сила, но и угроза холодным оружием. Об этом, в частности, свидетельствуют криминальные новости Ростова от пресс-службы ГУ МВД Росии по РО. Но как избежать, — или хотя бы минимизировать, — риск нападения? И что делать, если вам приходится часто общаться по телефону на улице?.. Попробуем разобраться!

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Первые дни марта выдались достаточно холодными и неуютными, поэтому в криминальных сводках Ростова пока ещё встречаются «типично зимние кражи». Например, похищение двух сотовых телефонов у собутыльника, произошедшее в Железнодорожном районе донской столицы. По данным МВД, 21-летний преступник дождался пока его знакомый уснёт, после чего прикарманил его смартфоны. После обращения пострадавшего в полицию злоумышленник был задержан.



Однако на смену кражам «в тёплых ламповых» домашних условиях всё чаще приходят уличные грабежи. В частности, лишь за минувшую неделю, по сводкам, 27-летний ростовчанин выхватил смартфон из рук прохожего, житель Новочеркасса забрал у мужчины телефон уже применив насилие, — а 52-летний рецедивист из Шахт вырвал у женщины сумку, в которой был дорогой смартфон.



Более того, в некоторых случаях разбойники нападают на прохожих группами. Например, на улицах Ростова было зафиксировано сразу два подобных преступления. В первом случае «аргументом» послужили словесные угрозы, — в результате чего мужчина лишился дорогого смартфона.



А во втором злоумышленники отобрали гаджет, угрожая ножом. К счастью, в последнем случае удалось обойтись без травм, а похищенный смартфон был изъят у нападавших сотрудниками полиции и возвращён хозяину.



Ещё один вид грабежа, «популярный» в тёплое время года — «необходимость срочно позвонить». Именно этот классический предлог использовал 20-летний житель Таганрога, чтобы завладеть дорогим смартфоном прохожего. Как только устройство оказалось в руках преступника, он сразу сбежал.



Что же можно противопоставить преступникам, — и как защититься от уличных грабителей?.. Эксперты TechnoDrive советуют, прежде всего, не пользоваться дорогими устройствами на улице. Если же вы часто бываете вне помещений, — а делать звонки просто необходимо, — купите для этого простейшую «звонилку» или очень бюджетный смартфон (если, например, нужны соцсети или мессенджеры).



Также мы категорически не рекомендуем использовать на «уличном» телефоне приложение «Мобильного банка», привязывать этот номер к корпоративному ДБО и так далее.