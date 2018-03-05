Ростов, Шахты, Новочеркасск, Таганрог: весна опасна для смартфонов
С наступлением весны меняется не только погода за окном, но и поведение преступников. Охотники за смартфонами, планшетами и ноутбуками начинают искать жертв не только во время дружеских посиделок или романтических встреч дома, — но и среди прохожих на улицах. При этом в качестве «аргументов» используется не только грубая сила, но и угроза холодным оружием. Об этом, в частности, свидетельствуют криминальные новости Ростова от пресс-службы ГУ МВД Росии по РО. Но как избежать, — или хотя бы минимизировать, — риск нападения? И что делать, если вам приходится часто общаться по телефону на улице?.. Попробуем разобраться!
Первые дни марта выдались достаточно холодными и неуютными, поэтому в криминальных сводках Ростова пока ещё встречаются «типично зимние кражи». Например, похищение двух сотовых телефонов у собутыльника, произошедшее в Железнодорожном районе донской столицы. По данным МВД, 21-летний преступник дождался пока его знакомый уснёт, после чего прикарманил его смартфоны. После обращения пострадавшего в полицию злоумышленник был задержан.
Однако на смену кражам «в тёплых ламповых» домашних условиях всё чаще приходят уличные грабежи. В частности, лишь за минувшую неделю, по сводкам, 27-летний ростовчанин выхватил смартфон из рук прохожего, житель Новочеркасса забрал у мужчины телефон уже применив насилие, — а 52-летний рецедивист из Шахт вырвал у женщины сумку, в которой был дорогой смартфон.
Более того, в некоторых случаях разбойники нападают на прохожих группами. Например, на улицах Ростова было зафиксировано сразу два подобных преступления. В первом случае «аргументом» послужили словесные угрозы, — в результате чего мужчина лишился дорогого смартфона.
А во втором злоумышленники отобрали гаджет, угрожая ножом. К счастью, в последнем случае удалось обойтись без травм, а похищенный смартфон был изъят у нападавших сотрудниками полиции и возвращён хозяину.
Ещё один вид грабежа, «популярный» в тёплое время года — «необходимость срочно позвонить». Именно этот классический предлог использовал 20-летний житель Таганрога, чтобы завладеть дорогим смартфоном прохожего. Как только устройство оказалось в руках преступника, он сразу сбежал.
Что же можно противопоставить преступникам, — и как защититься от уличных грабителей?.. Эксперты TechnoDrive советуют, прежде всего, не пользоваться дорогими устройствами на улице. Если же вы часто бываете вне помещений, — а делать звонки просто необходимо, — купите для этого простейшую «звонилку» или очень бюджетный смартфон (если, например, нужны соцсети или мессенджеры).
Также мы категорически не рекомендуем использовать на «уличном» телефоне приложение «Мобильного банка», привязывать этот номер к корпоративному ДБО и так далее.
Макрорегиональный филиал «Ростелеком-Юг» продолжает укреплять команду топ-менеджеров. На этой неделе стало известно о назначении директором по информационным технологиям компании Егора Насырова. ИТ-специалист с 17-летним стажем ранее занимал управленческие должности в крупных российских банках, — а в ПАО «Ростелеком» задачей руководителя станет развитие современной IT-экосистемы на территории ЮФО и СКФО.
Человеческий мозг — самый сложный биологический механизм, который нам известен. Лишь в одной его коре содержится порядка 16 миллиардов нейронов, отвечающих за высшую нервную деятельность. Здесь локализованы наши знания, опыт, эмоции, — и весь окружающий мир, познанный человеком со времени формирования ЦНС до настоящей секунды. Вполне логично, что основной задачей этого органа должна быть забота об организме, обеспечивающем его жизнедеятельность. Однако так ли это?.. Ведь именно мозг управляет беспечными пользователями смартфонов, переходящими дорогу «на автопилоте» и использующим мобильные за рулём, — а ещё формирует множество пагубных привычек, наносящих вред здоровью. Так почему же мозг, несмотря на своё совершенство и сложность, иногда даёт сбой?..
Сердце — важнейший орган человека, от которого зависит вся наша жизнь. Сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, оно перекачивает более 2,5 миллионов литров крови в год. К сожалению, в силу обстоятельств или образа жизни, сердце постоянно подвергается вредным воздействиям. Плохая экология, стрессы, неправильное питание, курение и алкоголь методично разрушают сердце, приближая трагический финал. Если приводить точные цифры, то на Дону сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти в 51% случаев. Поэтому к профилактике ССЗ нужно подходить очень ответственно. Например, регулярно измерять артериальное давление, — особенно если есть проблемы с самочувствием, — и посещать терапевта. Кстати, помимо тонометра, в домашних аптечках россиян скоро может появиться и настоящий электрокардиограф, созданный учёными из Ростова. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Вряд ли кто сомневается, что 23 февраля всё больше становится айтишным праздником! Пример? Легко! Если бы Космические войска РФ не отслеживали положение всех объектов на орбите Земли, обычная наземная защита... Даже не хочется думать о таком сценарии, праздник ведь! Но как следить за всем космосом сразу? Здесь приходят на помощь ИКТ, включая знаменитые «Эльбрусы».
Обычно граждане стараются следовать этике и букве закона. Однако у профессиональных мошенников нет никаких тормозов. Пример тому — реализация в Интернете контрафактной продукции и входных билетов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA. Представьте себе, каким может быть разочарование, если заветный билет, — в критический момент, — внезапно окажется фальшивым!