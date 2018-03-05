«Интерактивное ТВ» покажет любимое кино и новые HD-каналы
В первые дни марта цифровое телевидение компании «Ростелеком» порадовало зрителей очередной порцией новых каналов. В частности, для любителей отечественных фильмов началась трансляция проекта «Любимое кино», — а популярные каналы «Наш Футбол» и TV5MONDE стали доступны в формате HD!.. Подробнее о приятных нововведениях «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Начнём с телеканала «Любимое кино», появившегося на кнопке 118 в пакетах «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО». В его эфире абоненты «Ростелекома» могут круглосуточно смотреть широко известные классические киноленты и работы знаменитых отечественных режиссёров. Кроме того, особое место в эфире канала «Любимое кино» занимают программы и киноциклы, посвящённые юбилеям великих актёров и режиссёров.
А в пакетах HD-каналов «Интерактивного телевидения» и «Интерактивного ТВ 2.0» сразу два пополнения!.. Для любителей спорта «Ростелеком» начал трансляцию канала «Наш Футбол HD», включающего обзоры, аналитические передачи и авторские программы с участием лучших спортивных комментаторов.
Кстати, только на канале «Наш Футбол HD» зрители смогут увидеть все 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире. Причём абонентам «Ростелекома» это доступно в формате высокой чёткости!.. Не упустите возможность увидеть все голы в мельчайших деталях, — а также с удовольствием поболеть за любимую команду.
Не остались без внимания и любители развлекательного контента. Для них «Интерактивное ТВ» организовало трансляцию телеканала TV5MONDE HD на французском языке с русскими субтитрами. В эфире данного канала круглосуточно можно увидеть классические кинофильмы на французском языке с русскими субтитрами, современное и документальное кино, политические шоу, интервью и многое другое. Самые лучшие передачи на французском языке тщательно отобраны и представлены на едином телеканале.
Напомним, что подключить желаемый пакет каналов зрители «Интерактивного телевидения» могут в меню ТВ-приставки, выбрав пункт «Управление услугами». Также абоненты «Ростелекома» могут управлять набором услуг цифрового телевидения в «Личном кабинете» или посетив ближайший офис оператора.
В феврале жюри национальной премии «Большая цифра — 2018» официально объявило финалистов престижного конкурса. В номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» безусловным лидером оказалось «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком». Эксперты высоко оценили разнообразие и качество данного сервиса, предоставляемого национальным оператором. А необычная презентация седьмого сезона «Игры престолов», организованная при участии «Ростелекома», заслужила «золото» в отдельной номинации.
В условиях активной конкуренции со стороны мультиплексов, спутниковых операторов и предложений коллег, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность. Лишь за минувший год количество пользователей данного сервиса в Ростовской области увеличилось на 10% — и рост клиентской базы продолжается!.. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в этом сегменте являются выгодные тарифы, инновационные возможности «Интерактивного ТВ» и трансляция эксклюзивных телеканалов.
Во вчерашнем материале о профилактике цифрового эфирного ТВ, эксперты TechnoDrive предлагали на время воспользоваться альтернативными способами телесмотрения. Однако, как оказалось, и здесь не всё гладко. По чистому совпадению, именно сегодня, во время технических работ «на мультиплексах РТРС», отключилось и платное телевидение компании ТТК, — причём вместе с Интернетом. Связаны ли между собой эти события?..
После длинных новогодних праздников цифровое эфирное телевидение возобновило регулярные профилактики оборудования, приводящие к отключениям каналов, — а иногда и целых мультиплексов. Так, по официальной информации РСРС, с 17 по 21 января без цифрового ТВ на время останутся жители десятков населённых пунктов Ростовской области, включая крупнейшие города. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы публикуем полный график предстоящих отключений мультиплексов, — и попробуем разобраться в причинах столь регулярных технических работ.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.