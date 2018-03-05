На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21237 страниц...
5 марта 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» покажет любимое кино и новые HD-каналы

На «Интерактивном телевидении» появились 3 новых канала!В первые дни марта цифровое телевидение компании «Ростелеком» порадовало зрителей очередной порцией новых каналов. В частности, для любителей отечественных фильмов началась трансляция проекта «Любимое кино», — а популярные каналы «Наш Футбол» и TV5MONDE стали доступны в формате HD!.. Подробнее о приятных нововведениях «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

Начнём с телеканала «Любимое кино», появившегося на кнопке 118 в пакетах «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО». В его эфире абоненты «Ростелекома» могут круглосуточно смотреть широко известные классические киноленты и работы знаменитых отечественных режиссёров. Кроме того, особое место в эфире канала «Любимое кино» занимают программы и киноциклы, посвящённые юбилеям великих актёров и режиссёров.

А в пакетах HD-каналов «Интерактивного телевидения» и «Интерактивного ТВ 2.0» сразу два пополнения!.. Для любителей спорта «Ростелеком» начал трансляцию канала «Наш Футбол HD», включающего обзоры, аналитические передачи и авторские программы с участием лучших спортивных комментаторов.

Кстати, только на канале «Наш Футбол HD» зрители смогут увидеть все 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире. Причём абонентам «Ростелекома» это доступно в формате высокой чёткости!.. Не упустите возможность увидеть все голы в мельчайших деталях, — а также с удовольствием поболеть за любимую команду.

Не остались без внимания и любители развлекательного контента. Для них «Интерактивное ТВ» организовало трансляцию телеканала TV5MONDE HD на французском языке с русскими субтитрами. В эфире данного канала круглосуточно можно увидеть классические кинофильмы на французском языке с русскими субтитрами, современное и документальное кино, политические шоу, интервью и многое другое. Самые лучшие передачи на французском языке тщательно отобраны и представлены на едином телеканале.

Напомним, что подключить желаемый пакет каналов зрители «Интерактивного телевидения» могут в меню ТВ-приставки, выбрав пункт «Управление услугами». Также абоненты «Ростелекома» могут управлять набором услуг цифрового телевидения в «Личном кабинете» или посетив ближайший офис оператора.

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» — лучшее цифровое телевидение по мнению экспертов!


В феврале жюри национальной премии «Большая цифра — 2018» официально объявило финалистов престижного конкурса. В номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» безусловным лидером оказалось «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком». Эксперты высоко оценили разнообразие и качество данного сервиса, предоставляемого национальным оператором. А необычная презентация седьмого сезона «Игры престолов», организованная при участии «Ростелекома», заслужила «золото» в отдельной номинации.
подробнее

«Интерактивное ТВ» выбрали 120000 семей из Ростовской области


В условиях активной конкуренции со стороны мультиплексов, спутниковых операторов и предложений коллег, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность. Лишь за минувший год количество пользователей данного сервиса в Ростовской области увеличилось на 10% — и рост клиентской базы продолжается!.. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в этом сегменте являются выгодные тарифы, инновационные возможности «Интерактивного ТВ» и трансляция эксклюзивных телеканалов.
подробнее

Цифровое телевидение ТТК — тоже на профилактике!


Во вчерашнем материале о профилактике цифрового эфирного ТВ, эксперты TechnoDrive предлагали на время воспользоваться альтернативными способами телесмотрения. Однако, как оказалось, и здесь не всё гладко. По чистому совпадению, именно сегодня, во время технических работ «на мультиплексах РТРС», отключилось и платное телевидение компании ТТК, — причём вместе с Интернетом. Связаны ли между собой эти события?..
подробнее

Сбой сигнала цифрового ТВ: Ростов, Новочеркасск, Шахты, Волгодонск


После длинных новогодних праздников цифровое эфирное телевидение возобновило регулярные профилактики оборудования, приводящие к отключениям каналов, — а иногда и целых мультиплексов. Так, по официальной информации РСРС, с 17 по 21 января без цифрового ТВ на время останутся жители десятков населённых пунктов Ростовской области, включая крупнейшие города. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы публикуем полный график предстоящих отключений мультиплексов, — и попробуем разобраться в причинах столь регулярных технических работ.
подробнее

Телевидение в ростовском отеле Radisson Blu стало интерактивным


«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.
подробнее
Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Фильмы и сериалы на 5000 рублей — бесплатно!

Сбой сигнала цифрового ТВ: Ростов, Новочеркасск, Шахты, Волгодонск

Цифровой сигнал ТВ пропадёт в 83 локациях Ростовской области

Цифровое эфирное телевидение в Новошахтинске не показывает днём

Сбой цифрового вещания, отсутствует сигнал? Это профилактика

Для 4K-телевизоров всё больше 4К-фильмов и видео

Цифровое телевидение ТТК — тоже на профилактике!

ещё