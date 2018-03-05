«Интерактивное ТВ» покажет любимое кино и новые HD-каналы

В первые дни марта цифровое телевидение компании «Ростелеком» порадовало зрителей очередной порцией новых каналов. В частности, для любителей отечественных фильмов началась трансляция проекта «Любимое кино», — а популярные каналы «Наш Футбол» и TV5MONDE стали доступны в формате HD!.. Подробнее о приятных нововведениях «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Начнём с телеканала «Любимое кино», появившегося на кнопке 118 в пакетах «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО». В его эфире абоненты «Ростелекома» могут круглосуточно смотреть широко известные классические киноленты и работы знаменитых отечественных режиссёров. Кроме того, особое место в эфире канала «Любимое кино» занимают программы и киноциклы, посвящённые юбилеям великих актёров и режиссёров.



А в пакетах HD-каналов «Интерактивного телевидения» и «Интерактивного ТВ 2.0» сразу два пополнения!.. Для любителей спорта «Ростелеком» начал трансляцию канала «Наш Футбол HD», включающего обзоры, аналитические передачи и авторские программы с участием лучших спортивных комментаторов.



Кстати, только на канале «Наш Футбол HD» зрители смогут увидеть все 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире. Причём абонентам «Ростелекома» это доступно в формате высокой чёткости!.. Не упустите возможность увидеть все голы в мельчайших деталях, — а также с удовольствием поболеть за любимую команду.



Не остались без внимания и любители развлекательного контента. Для них «Интерактивное ТВ» организовало трансляцию телеканала TV5MONDE HD на французском языке с русскими субтитрами. В эфире данного канала круглосуточно можно увидеть классические кинофильмы на французском языке с русскими субтитрами, современное и документальное кино, политические шоу, интервью и многое другое. Самые лучшие передачи на французском языке тщательно отобраны и представлены на едином телеканале.



Напомним, что подключить желаемый пакет каналов зрители «Интерактивного телевидения» могут в меню ТВ-приставки, выбрав пункт «Управление услугами». Также абоненты «Ростелекома» могут управлять набором услуг цифрового телевидения в «Личном кабинете» или посетив ближайший офис оператора.