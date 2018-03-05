IT-директором «Ростелеком-Юг» назначен Егор Насыров

Макрорегиональный филиал «Ростелеком-Юг» продолжает укреплять команду топ-менеджеров. На этой неделе стало известно о назначении директором по информационным технологиям компании Егора Насырова. ИТ-специалист с 17-летним стажем ранее занимал управленческие должности в крупных российских банках, — а в ПАО «Ростелеком» задачей руководителя станет развитие современной IT-экосистемы на территории ЮФО и СКФО.

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Егор Насыров родился в 1981 году в городе Рубцовске Алтайского края. В 2005 году окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета по специальности «Прикладная математика и информатика».



За плечами г-на Насырова 17-летний опыт работы в сфере информационных технологий, — из которых 13 лет он занимал управленческие должности в ОАО «Новосибирский муниципальный банк», АКБ «Номос-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и других крупных кредитно-финансовых организациях.



С марта текущего года Егор Насыров назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На этом посту новый CIO займётся развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов макрорегиона «Ростелеком-Юг».



«Направление информационных технологий приобретает ключевое значение в процессе трансформации "Ростелекома" в провайдера цифровых сервисов и реализации федеральной программы "Цифровая экономика", — отметил Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Уверен, что опыт и экспертиза Егора в IT-сфере позволят нам добиться высоких результатов в разработке и интеграции цифровых решений».



В новой должности г-н Насыров рассчитывает усилить ИТ-команду «Ростелекома» на юге России — и сконцентрироваться на масштабных задачах цифровизации, которые сегодня стоят перед компанией. А это значит, что абонентов национального оператора ждут новые передовые ИТ-услуги!