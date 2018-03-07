Что подарить женщине на 8 марта?

С наступлением весны вопрос выбора подарка для прекрасной «половины» обретает особую актуальность и остроту. Действительно, непросто каждый год придумывать что-то новое, а главное — приятное и полезное. Поэтому в канун 8 марта редакция TechnoDrive подготовила для читателей подборку интересных ИТ-подарков. Ведь магазины электроники предлагают множество гаджетов и аксессуаров для самых разных женщин — от деловых леди до студенток, увлекающихся программированием. Нужно лишь правильно определить, к какой категории относится ваша избранница и сделать свой выбор. Итак, обо всём по-порядку!..

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Начнём с бизнес-леди и девушек, подаривших вам на 23 февраля что-то особенное. Для этих случаев идеальным презентом может стать смартфон Huawei Nova 2i или элегантный ультрабук Acer Swift 3 SF314-52G-89YH. Причём последний скажет о ваших чувствах не меньше, чем шуба или ювелирное украшение, учитывая его стоимость и, разумеется, функциональность.



Если же гаджет у вашей половины уже есть, рекомендуем обратить внимание на модный кейс для ноутбука Riva 8335. Несмотря на доступную цену, выглядит аксессуар очень стильно и привлекательно. А по утверждению производителя, он ещё и весьма практичен, несмотря на розовый цвет.



В отличие от магазинов бытовой техники, эксперты TechnoDrive не рекомендуют дарить женщинам на 8 марта утюги, посудомоечные машины, мультиварки и пылесосы. По крайней мере, если на этот подарок вам прямо не намекнули.



А вот яркие наушники JBL JR300 или фитнес-трекер Huawei Honor band 3 NYX-B10 могут оказаться весьма кстати. Особенно, если ваша «половинка» любит активный образ жизни (только предупредите её, что заниматься спортом в наушниках лучше дома или в спортзале, но ни в коем случае не на улице!)



И, конечно, перед покупкой стоит внимательно изучить интересы той, кому делаете подарок. Вполне возможно, что если речь идёт о настоящей «айтишнице», то ей понравится микрокомпьютер Omega2+ для «Интернета вещей».



А может быть она мечтает сходить с вами на концерт любимого исполнителя или в театр? В шубе?



Впрочем, каким бы ни был ваш подарок, главным всё-таки является проявление внимания и заботы. И если эти чувства искренние, уверены, что с выбором подходящего презента проблем не будет.