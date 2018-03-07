Что подарить женщине на 8 марта?

С наступлением весны вопрос выбора подарка для прекрасной «половины» обретает особую актуальность и остроту. Действительно, непросто каждый год придумывать что-то новое, а главное — приятное и полезное. Поэтому в канун 8 марта редакция TechnoDrive подготовила для читателей подборку интересных ИТ-подарков. Ведь магазины электроники предлагают множество гаджетов и аксессуаров для самых разных женщин — от деловых леди до студенток, увлекающихся программированием. Нужно лишь правильно определить, к какой категории относится ваша избранница и сделать свой выбор. Итак, обо всём по-порядку!..
Начнём с бизнес-леди и девушек, подаривших вам на 23 февраля что-то особенное. Для этих случаев идеальным презентом может стать смартфон Huawei Nova 2i или элегантный ультрабук Acer Swift 3 SF314-52G-89YH. Причём последний скажет о ваших чувствах не меньше, чем шуба или ювелирное украшение, учитывая его стоимость и, разумеется, функциональность.
Если же гаджет у вашей половины уже есть, рекомендуем обратить внимание на модный кейс для ноутбука Riva 8335. Несмотря на доступную цену, выглядит аксессуар очень стильно и привлекательно. А по утверждению производителя, он ещё и весьма практичен, несмотря на розовый цвет.
В отличие от магазинов бытовой техники, эксперты TechnoDrive не рекомендуют дарить женщинам на 8 марта утюги, посудомоечные машины, мультиварки и пылесосы. По крайней мере, если на этот подарок вам прямо не намекнули.
А вот яркие наушники JBL JR300 или фитнес-трекер Huawei Honor band 3 NYX-B10 могут оказаться весьма кстати. Особенно, если ваша «половинка» любит активный образ жизни (только предупредите её, что заниматься спортом в наушниках лучше дома или в спортзале, но ни в коем случае не на улице!)
И, конечно, перед покупкой стоит внимательно изучить интересы той, кому делаете подарок. Вполне возможно, что если речь идёт о настоящей «айтишнице», то ей понравится микрокомпьютер Omega2+ для «Интернета вещей».
А может быть она мечтает сходить с вами на концерт любимого исполнителя или в театр? В шубе?
Впрочем, каким бы ни был ваш подарок, главным всё-таки является проявление внимания и заботы. И если эти чувства искренние, уверены, что с выбором подходящего презента проблем не будет.
К современной электронике, строго говоря, не стоит относиться с излишним доверием. Проверить это несложно, достаточно разобрать какую-нибудь бюджетную электробритву и глянуть внутрь. Или принюхаться, в буквальном смысле слова, к недорогому ИБП, внутри которого идут какие-то недокументированные химические процессы. Более того, даже популярный бренд зачастую не гарантирует качество и безопасность. Достаточно вспомнить историю смартфона Samsung Galaxy Note 7 или ввести на YouTube запрос «возгорание iPhone». Чего же ждать от малоизвестных торговых марок? В частности, компания DNS недавно объявила об отзыве портативных аккумуляторов Finepower Fox 7.8 из-за низкого качества комплектующих. Понятно, что игнорировать эту информацию не стоит.
Макрорегиональный филиал «Ростелеком-Юг» продолжает укреплять команду топ-менеджеров. На этой неделе стало известно о назначении директором по информационным технологиям компании Егора Насырова. ИТ-специалист с 17-летним стажем ранее занимал управленческие должности в крупных российских банках, — а в ПАО «Ростелеком» задачей руководителя станет развитие современной IT-экосистемы на территории ЮФО и СКФО.
С наступлением весны меняется не только погода за окном, но и поведение преступников. Охотники за смартфонами, планшетами и ноутбуками начинают искать жертв не только во время дружеских посиделок или романтических встреч дома, — но и среди прохожих на улицах. При этом в качестве «аргументов» используется не только грубая сила, но и угроза холодным оружием. Об этом, в частности, свидетельствуют криминальные новости Ростова от пресс-службы ГУ МВД Росии по РО. Но как избежать, — или хотя бы минимизировать, — риск нападения? И что делать, если вам приходится часто общаться по телефону на улице?.. Попробуем разобраться!
Человеческий мозг — самый сложный биологический механизм, который нам известен. Лишь в одной его коре содержится порядка 16 миллиардов нейронов, отвечающих за высшую нервную деятельность. Здесь локализованы наши знания, опыт, эмоции, — и весь окружающий мир, познанный человеком со времени формирования ЦНС до настоящей секунды. Вполне логично, что основной задачей этого органа должна быть забота об организме, обеспечивающем его жизнедеятельность. Однако так ли это?.. Ведь именно мозг управляет беспечными пользователями смартфонов, переходящими дорогу «на автопилоте» и использующим мобильные за рулём, — а ещё формирует множество пагубных привычек, наносящих вред здоровью. Так почему же мозг, несмотря на своё совершенство и сложность, иногда даёт сбой?..
Сердце — важнейший орган человека, от которого зависит вся наша жизнь. Сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, оно перекачивает более 2,5 миллионов литров крови в год. К сожалению, в силу обстоятельств или образа жизни, сердце постоянно подвергается вредным воздействиям. Плохая экология, стрессы, неправильное питание, курение и алкоголь методично разрушают сердце, приближая трагический финал. Если приводить точные цифры, то на Дону сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти в 51% случаев. Поэтому к профилактике ССЗ нужно подходить очень ответственно. Например, регулярно измерять артериальное давление, — особенно если есть проблемы с самочувствием, — и посещать терапевта. Кстати, помимо тонометра, в домашних аптечках россиян скоро может появиться и настоящий электрокардиограф, созданный учёными из Ростова. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!