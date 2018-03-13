С «Ростов-Арены» могут идти трансляции в формате 4K

Чемпионат мира FIFA-2018 всё ближе, так что трансляции становятся всё более актуальными! Ведь далеко не все смогли купить билеты на футбольные матчи, — а увидеть яркий праздник спорта необходимо!.. К счастью, такая возможность будет доступна не только в России, но и за тысячи километров от неё — благодаря спутникам «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». Именно эти современные аппараты на международной выставке Satellite 2018 в Вашингтоне представило ФГУП «Космическая связь». Подробнее о спутниках, которые обеспечат трансляции высочайшего качества со стадиона «Ростов-Арена» и других объектов мундиаля, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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По данным Россвязи, основной акцент на выставке Satellite 2018 оператор «Космическая связь» сделал на использовании современных спутников для трансляции предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что аппараты «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8» являются частью отечественной космической группировки. Их зона покрытия охватывает, в частности, всю Ростовскую область, другие регионы России, — а также внушительный список зарубежных стран.



Особого внимания, по мнению TechnoDrive, заслуживает космический аппарат «Экспресс-АМ8», изготовленный ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». В частности, с его помощью трансляции футбольных матчей FIFA-2018 могут осуществляться даже на территорию восточного побережья США, — а также для Южной Америки, Европы и Ближнего Востока.



При этом вещание КА «Экспресс-АМ8» осуществляется как в C-диапазоне (4-8 ГГц), так и в Ku-диапазоне (12-18 ГГц). Что позволяет, в теории, вести трансляции не только в HD-качестве, но и в набирающем популярность стандарте 4K.



Напомним, в частности, что именно 4K министр связи Ростовской области Герман Лопаткин упомянул в контексте трансляций чемпионата FIFA-2018 в Ростове-на-Дону. И космическая группировка Российской Федерации может обеспечить такую возможность.



Таким образом, предстоящий мундиаль будет интересен не только как яркое спортивное событие мирового уровня, но и с точки зрения самых современных технологий!