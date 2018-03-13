С «Ростов-Арены» могут идти трансляции в формате 4K
Чемпионат мира FIFA-2018 всё ближе, так что трансляции становятся всё более актуальными! Ведь далеко не все смогли купить билеты на футбольные матчи, — а увидеть яркий праздник спорта необходимо!.. К счастью, такая возможность будет доступна не только в России, но и за тысячи километров от неё — благодаря спутникам «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». Именно эти современные аппараты на международной выставке Satellite 2018 в Вашингтоне представило ФГУП «Космическая связь». Подробнее о спутниках, которые обеспечат трансляции высочайшего качества со стадиона «Ростов-Арена» и других объектов мундиаля, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По данным Россвязи, основной акцент на выставке Satellite 2018 оператор «Космическая связь» сделал на использовании современных спутников для трансляции предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что аппараты «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8» являются частью отечественной космической группировки. Их зона покрытия охватывает, в частности, всю Ростовскую область, другие регионы России, — а также внушительный список зарубежных стран.
Особого внимания, по мнению TechnoDrive, заслуживает космический аппарат «Экспресс-АМ8», изготовленный ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». В частности, с его помощью трансляции футбольных матчей FIFA-2018 могут осуществляться даже на территорию восточного побережья США, — а также для Южной Америки, Европы и Ближнего Востока.
При этом вещание КА «Экспресс-АМ8» осуществляется как в C-диапазоне (4-8 ГГц), так и в Ku-диапазоне (12-18 ГГц). Что позволяет, в теории, вести трансляции не только в HD-качестве, но и в набирающем популярность стандарте 4K.
Напомним, в частности, что именно 4K министр связи Ростовской области Герман Лопаткин упомянул в контексте трансляций чемпионата FIFA-2018 в Ростове-на-Дону. И космическая группировка Российской Федерации может обеспечить такую возможность.
Таким образом, предстоящий мундиаль будет интересен не только как яркое спортивное событие мирового уровня, но и с точки зрения самых современных технологий!
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