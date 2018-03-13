«Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил монтаж систем видеонаблюдения на выборах Президента РФ

«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта текущего года. Всего оператор установил на территории 11 регионов ЮФО и СКФО (включая Чеченскую Республику) 6 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.

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В 2018 году «Ростелеком» использовал для проекта компактные IP-камеры с флеш-накопителем, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Они одновременно записывают данные на карту памяти и транслируют их в центры обработки данных. Камеры установлены таким образом, чтобы давать максимально широкий угол обзора, учитывая конфигурацию помещения. На каждом избирательном участке размещается две камеры с перекрёстным обзором, которые обеспечивают видеонаблюдение за урной для голосования и работой избирательной комиссии.



«Наша компания имеет уникальный опыт организации системы видеонаблюдения на выборах Президента в 2012 году, выборов в Думу 2016 года, а также на региональных и муниципальных выборах на протяжении шести лет, — отметил Сергей Онянов, технический директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — В этом году изменения коснулись не только оборудования. За последние годы «Ростелеком» существенно усилил компетенции в сфере информационной безопасности. В компании создан SOC (Security operation center), который обеспечивает удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты сети и оборудования от киберугроз в режиме 24х7. Наши системы защиты от DDoS-атак доказали свою эффективность не только на выборах, но и на ежегодном наблюдении за ходом проведения ЕГЭ».



«Ростелеком» стал единственным поставщиком оказания услуг организации видеонаблюдения в 85 субъектах РФ в соответствии с распоряжением правительства 2502-р от 11.11.2017. Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 43 тысяч участковых (УИК) и территориальных (ТИК) избирательных комиссий. Все камеры будут работать в режиме онлайн. Сотрудники УИК, ТИК и избирательных комиссий субъектов РФ смогут отслеживать работоспособность оборудования через специальный служебный портал, независимый от портала трансляций.



Чтобы следить за ходом голосования, любой гражданин находящийся на территории Российской Федерации, может в день выборов зайти на портал нашвыбор2018.рф. Регистрация на портале не требуется. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер (800) 301-00-55, который функционирует с 15 февраля текущего года.