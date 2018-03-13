«Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил монтаж систем видеонаблюдения на выборах Президента РФ
«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта текущего года. Всего оператор установил на территории 11 регионов ЮФО и СКФО (включая Чеченскую Республику) 6 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.
В 2018 году «Ростелеком» использовал для проекта компактные IP-камеры с флеш-накопителем, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Они одновременно записывают данные на карту памяти и транслируют их в центры обработки данных. Камеры установлены таким образом, чтобы давать максимально широкий угол обзора, учитывая конфигурацию помещения. На каждом избирательном участке размещается две камеры с перекрёстным обзором, которые обеспечивают видеонаблюдение за урной для голосования и работой избирательной комиссии.
«Наша компания имеет уникальный опыт организации системы видеонаблюдения на выборах Президента в 2012 году, выборов в Думу 2016 года, а также на региональных и муниципальных выборах на протяжении шести лет, — отметил Сергей Онянов, технический директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — В этом году изменения коснулись не только оборудования. За последние годы «Ростелеком» существенно усилил компетенции в сфере информационной безопасности. В компании создан SOC (Security operation center), который обеспечивает удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты сети и оборудования от киберугроз в режиме 24х7. Наши системы защиты от DDoS-атак доказали свою эффективность не только на выборах, но и на ежегодном наблюдении за ходом проведения ЕГЭ».
«Ростелеком» стал единственным поставщиком оказания услуг организации видеонаблюдения в 85 субъектах РФ в соответствии с распоряжением правительства 2502-р от 11.11.2017. Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 43 тысяч участковых (УИК) и территориальных (ТИК) избирательных комиссий. Все камеры будут работать в режиме онлайн. Сотрудники УИК, ТИК и избирательных комиссий субъектов РФ смогут отслеживать работоспособность оборудования через специальный служебный портал, независимый от портала трансляций.
Чтобы следить за ходом голосования, любой гражданин находящийся на территории Российской Федерации, может в день выборов зайти на портал нашвыбор2018.рф. Регистрация на портале не требуется. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер (800) 301-00-55, который функционирует с 15 февраля текущего года.
Портал закупок сделал тендеры российских компаний максимально прозрачными и эффективными. Однако ещё не все предприятия малого и среднего бизнеса освоили этот эффективный инструмент применительно к очень крупным контрактам. Несмотря на внушительные перспективы подобного сотрудничества!.. Исправить данную ситуацию может бесплатный семинар «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков», организованный при участии компании «Ростелеком». В ходе мероприятия, которое состоится 27 февраля в Ростове-на-Дону, представители регионального бизнеса уровня SMB детально изучат функционал единого портала закупок, особенности предоставления информации, — а также обсудят правовые основы тендеров и другие актуальные вопросы. Регистрация участников пока ещё доступна в режиме онлайн, однако количество мест ограничено!
Жители Ростовской области продолжают активно оформлять заявления на голосование по месту фактического нахождения на выборах Президента РФ. По официальной информации, через донские МФЦ более 2300 граждан нашли для себя более удобные избирательные участки за пределами городов прописки. А количество консультаций по данным вопросам превысило 3800. Помимо этого, аналогичную возможность избирателям предоставляет портал госуслуг, — причём в данном случае оформить заявление можно не выходя из дома, с компьютера, планшета или мобильного телефона. Всё что для этого потребуется — подтверждённая учётная запись в сервисе «Госуслуги».
Преимущества портала «Госуслуги» привлекают всё больше россиян. Возможность более просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС и т.д. без очередей — весомый аргумент в пользу портала, развиваемого компанией «Ростелеком» совместно с региональным министерством связи. Поэтому вполне закономерно, что за минувший год на сайте «Госуслуги» зарегистрировались еще более полумиллиона жителей Ростовской области. Таким образом, на сегодняшний день «электронными гражданами» можно считать более 2,3 млн дончан, — или 64% жителей региона.
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