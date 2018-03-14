200 интеллектуальных видеокамер «Безопасного города» в Ростове
На помощь полиции в Ростове-на-Дону приходят новые комплексы интеллектуального видеонаблюдения. Именно такая система «Безопасный город» сейчас активно внедряется в донской столице. На этой неделе специалисты приступили к тестированию камер с функциями видеоаналитики, ИК-подсветкой и долговременным хранением данных. В рамках данного проекта на улицах донской столицы вскоре появится 198 таких камер, — что позволит ещё более повысить уровень безопасности в преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Кроме того, системы видеонаблюдения появятся и во всём городском транспорте Ростова.
По данным Правительства Ростовской области, устанавливаемые камеры системы «Безопасный город» обладают тремя видами видеоаналитики — определение бесхозных предметов, распознавание госзнаков и выявление скоплений людей. При этом каждое «электронное око» оборудовано инфракрасной подсветкой для работы в ночное время и подключено к сети передачи данных через всепогодный антивандальный термошкаф.
В настоящий момент комплекс «Безопасный город» проходит тестирование, в ходе которого проверяется функционирование его составных частей, определяется оптимальный угол обзора и настраиваются контролируемые зоны. В них, в частности войдут все ключевые объекты предстоящего мундиаля, а также основные объекты инфраструктуры Ростова.
Всего, по официальной информации, в Ростове будет установлено 198 видеокамер указанного типа. При этом речь идёт об уличных камерах. В дополнение к ним системами видеонаблюдения планируется оснастить весь городской пассажирский транспорт.
Об этом на заседании в городской Администрации сообщил директор Департамента транспорта Ростова Сергей Саенко.
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