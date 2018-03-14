«Ростелеком» дарит бонусы за онлайн-покупки

На этой неделе программа лояльности «Бонус» от компании «Ростелеком» стала ещё более привлекательной. Ведь теперь получить баллы можно не только за пользование услугами компании, но и бонусы в более чем 60 онлайн-магазинах — среди которых торговые сети «М.Видео», «Спортмастер», Media Markt, Lamoda и многие другие!.. Всё, что нужно сделать для начисления дополнительных бонусных баллов, — перейти на сайт интернет-магазина из «Личного кабинета» абонента «Ростелеком». Более того, накопленные баллы помогут абонентам ещё быстрее повысить статус в программе «Бонус» и получить доступ к дополнительным привилегиям!
По информации TechnoDrive, начисление бонусных баллов «Ростелекома» за покупки в Интернете стало возможным благодаря партнёрству оператора с проектом admitad. Для этого абонентам необходимо лишь авторизоваться через «Личный кабинет» и оттуда перейти на сайт интересующего магазина. Бонусы будут начислены за каждые 100 рублей в стоимости покупки.
Напомним, что федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты «Ростелекома». Например, абоненты «Интерактивного ТВ» могут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром». Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на услуги или активировать подписку на антивирусы. А пользователям телефонии предоставляются дополнительные минуты разговоров.
В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «VIP», предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки. Таким образом, баллы за онлайн-покупки позволят абонентам «Ростелекома» быстрее достичь премиального статуса.
Начисление бонусов «Ростелекома» производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте», а также в день рождения участника.
Чтобы стать участником программы лояльности, абонентам «Ростелекома» необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета.
С приходом весны, — если можно так назвать происходящее за окном, — оживляются и альтернативные провайдеры! Так, по сведениям TechnoDrive, в конце февраля «Мегалинк» в г. Таганрог заявил о подключении студенческого общежития N7. На очереди — общежитие ИТА номер 3. До этого оператор предоставлял услуги Интернета в общежитии N5 ИТА ЮФУ в Таганроге.
Сервис WHOIS хорошо знаком многим пользователям Интернета. Благодаря ему, за доли секунды можно узнать важнейшую информацию о любом домене глобальной сети — в частности, время его создания, а порой и название юрлица. Соответствующие данные постоянно актуализируются национальными координаторами доменов, среди которых, — если говорить о Российской Федерации, — АО «Технический центр Интернет», отвечающий за информацию по сайтам, находящимся в зонах .RU и .РФ. Теперь данная организация готовится перейти «под крыло» компании «Ростелеком» — в ООО «ТЦИ», являющееся дочерней фирмой ООО «РТК-Центр обработки данных». При этом сотрудники, работавшие в АО «ТЦИ», сохранят свои должности в новой организации. О преимуществах этого шага для владельцев российских доменов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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По информации TechnoDrive, на этой неделе альтернативный оператор «Цифровой Диалог» подключил своего первого абонента широкополосного доступа в городе Шахты. Им стал житель частного дома в центре, — получивший доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с. Таким образом, по информации TechnoDrive, «Цифровой Диалог», ранее работавший преимущественно с корпоративщиками в Ростове, теперь предлагает быстрый Интернет и физическим лицам. Кроме того, ранее оператор успешно реализовал проект «WiFi-на-Дону», развернув беспроводную сеть вдоль реки от Азова до станицы Старочеркасской.