Apple iPhone 8 могут выиграть избиратели Ростова и РО

В преддверие выборов Президента России избирательная комиссия Ростовской области объявила о проведении особого конкурса. Стать его участниками могут молодые избиратели Донского края (до 35 лет), — а среди главных призов заявлены видеокамера GoPro HERO6, планшет iPad Pro и современный смартфон Apple iPhone 8. Чтобы получить шанс выиграть iPhone 8 и другие призы, достаточно установить мобильное приложение «Избирательный марафон» и выполнить ряд увлекательных заданий. В частности, написать эссе на выборную тему и сделать селфи на избирательном участке 18 марта. Кроме того, приятными бонусами в игре станут квест-экскурсия — и интерактивная презентация, рассказывающая об истории выборов на Дону.

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Мобильное приложение «Избирательный марафон» доступно для бесплатной загрузки в магазинах Google Play и App Store. Помимо информационной поддержки конкурса, оно в увлекательной форме расскажет пользователям об избирательном процессе в России и истории выборов на Дону. А увлекательная квест-экскурсия позволит ростовчанам в буквальном смысле прикоснуться к истории.



После такого экскурса участникам «Избирательного марафона» будет несложно составить собственное эссе на выборную тему. И именно его оценка экспертами станет основой для вручения призов. Конкурсная комиссия, в состав которой входят члены избирательной комиссии Ростовской области, — а также представители научных и деловых кругов региона, — до 20 марта подведёт итоги конкурса и открытым голосованием определит его победителей конкурса.



Квесты чтобы выиграть «Айфон 8»



Отметим, что обязательными заданиями конкурса, — помимо эссе, — также являются один из двух квестов («Донская вольница» требует обязательного нахождения участника в Ростове-на-Дону, а жители других населённых пунктов области могут выбрать квест «Казачья станица») и «Селфи-фото» в день выборов Президента России.



Организаторы отмечают, что конкурс «Избирательный марафон» завершится в этот же день — 18 марта 2018 года в 23:59 по московскому времени. Поэтому желающим выиграть Apple iPhone 8, — а также iPad Pro или GoPro HERO6, полагающиеся за II и III место соответственно, — стоит поторопиться.