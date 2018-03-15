Какие технологии самые перспективные?

В современном мире используются тысячи информационных технологий, — однако определить наиболее перспективные из них «невооружённым глазом» крайне сложно. Здесь требуются навыки в области анализа «больших данных», профессиональная аналитика и серьёзные вычислительные мощности. Например, такие, как у компании «Ростелеком», специалисты которой провели масштабное исследование перспективных технологий работы с данными. Проанализировав более 5 млн различных источников, эксперты «Ростелекома» заглянули в будущее, — определив многообещающие технологии, которые могут стать основой цифровой экономики уже в ближайшие годы. О чём же идёт речь?..
По данным «Ростелекома», наиболее перспективными технологиями работы с данными являются машинное обучение и нейросетевые технологии, компьютерное зрение, интеллектуальный анализ данных, — а также биометрические и геоинформационные технологии, облачные, туманные и граничные вычисления, использование квантовых вычислений и ряд других технологий.
«Мы сделали важный шаг к систематизации массива информации о новых технологиях и трендах работы с данными, — отметил вице-президент "Ростелекома", руководитель центра компетенций "Информационная инфраструктура" Борис Глазков. — Один из важнейших результатов работы — определение перспективных сквозных технологий, которые могут дать импульс развитию прикладных решений в различных отраслях одновременно. Наглядным примером такого вида технологий является обработка биометрических данных, которая нужна и в медицине, и в банкинге, и при оказании государственных услуг и во многих других отраслях. При этом обновление перечня перспективных технологий работы с данными необходимо вести на регулярной основе, что мы и будем делать».
Отметим, что «Ростелеком» является флагманом не только в определении технологий будущего, но и в их использовании!.. В частности, компания уже приступила к созданию сотовых сетей 5G в России, — а в сфере цифрового телевидения национальный оператор начал развивать вещание в формате 4K.
«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта текущего года. Всего оператор установил на территории 11 регионов ЮФО и СКФО (включая Чеченскую Республику) 6 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.
Портал закупок сделал тендеры российских компаний максимально прозрачными и эффективными. Однако ещё не все предприятия малого и среднего бизнеса освоили этот эффективный инструмент применительно к очень крупным контрактам. Несмотря на внушительные перспективы подобного сотрудничества!.. Исправить данную ситуацию может бесплатный семинар «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков», организованный при участии компании «Ростелеком». В ходе мероприятия, которое состоится 27 февраля в Ростове-на-Дону, представители регионального бизнеса уровня SMB детально изучат функционал единого портала закупок, особенности предоставления информации, — а также обсудят правовые основы тендеров и другие актуальные вопросы. Регистрация участников пока ещё доступна в режиме онлайн, однако количество мест ограничено!
Жители Ростовской области продолжают активно оформлять заявления на голосование по месту фактического нахождения на выборах Президента РФ. По официальной информации, через донские МФЦ более 2300 граждан нашли для себя более удобные избирательные участки за пределами городов прописки. А количество консультаций по данным вопросам превысило 3800. Помимо этого, аналогичную возможность избирателям предоставляет портал госуслуг, — причём в данном случае оформить заявление можно не выходя из дома, с компьютера, планшета или мобильного телефона. Всё что для этого потребуется — подтверждённая учётная запись в сервисе «Госуслуги».
Преимущества портала «Госуслуги» привлекают всё больше россиян. Возможность более просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС и т.д. без очередей — весомый аргумент в пользу портала, развиваемого компанией «Ростелеком» совместно с региональным министерством связи. Поэтому вполне закономерно, что за минувший год на сайте «Госуслуги» зарегистрировались еще более полумиллиона жителей Ростовской области. Таким образом, на сегодняшний день «электронными гражданами» можно считать более 2,3 млн дончан, — или 64% жителей региона.
Проверка подлинности лекарств является одной из самых острых тем, — ведь подделки опасны не только выброшенными на ветер деньгами. Когда речь идёт о здоровье человека, отсутствие лечения (в том числе в виде приёма «плацебо») может привести к самым печальным последствиям. Поэтому ФНС России уделяет особе внимание маркировке лекарственных средств — и сообщает потребителям о возможности проверки их подлинности. Теперь это можно сделать с помощью смартфона и бесплатного мобильного приложения. О том, как защитить себя и близких от фальшивых лекарств читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..