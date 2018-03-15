Какие технологии самые перспективные?

В современном мире используются тысячи информационных технологий, — однако определить наиболее перспективные из них «невооружённым глазом» крайне сложно. Здесь требуются навыки в области анализа «больших данных», профессиональная аналитика и серьёзные вычислительные мощности. Например, такие, как у компании «Ростелеком», специалисты которой провели масштабное исследование перспективных технологий работы с данными. Проанализировав более 5 млн различных источников, эксперты «Ростелекома» заглянули в будущее, — определив многообещающие технологии, которые могут стать основой цифровой экономики уже в ближайшие годы. О чём же идёт речь?..

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По данным «Ростелекома», наиболее перспективными технологиями работы с данными являются машинное обучение и нейросетевые технологии, компьютерное зрение, интеллектуальный анализ данных, — а также биометрические и геоинформационные технологии, облачные, туманные и граничные вычисления, использование квантовых вычислений и ряд других технологий.



«Мы сделали важный шаг к систематизации массива информации о новых технологиях и трендах работы с данными, — отметил вице-президент "Ростелекома", руководитель центра компетенций "Информационная инфраструктура" Борис Глазков. — Один из важнейших результатов работы — определение перспективных сквозных технологий, которые могут дать импульс развитию прикладных решений в различных отраслях одновременно. Наглядным примером такого вида технологий является обработка биометрических данных, которая нужна и в медицине, и в банкинге, и при оказании государственных услуг и во многих других отраслях. При этом обновление перечня перспективных технологий работы с данными необходимо вести на регулярной основе, что мы и будем делать».



Отметим, что «Ростелеком» является флагманом не только в определении технологий будущего, но и в их использовании!.. В частности, компания уже приступила к созданию сотовых сетей 5G в России, — а в сфере цифрового телевидения национальный оператор начал развивать вещание в формате 4K.