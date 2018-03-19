Акция «Час Земли» — повод подумать над проблемами энергетики!
На этой неделе Всемирный фонд дикой природы (WWF) в очередной раз проведёт масштабную экологическую акцию «Час Земли 2018». В субботу вечером десятки миллионов россиян отключат свет на 60 минут, поддерживая тем самым бережное отношение к природе. И хотя организаторы подчёркивают, что акция носит символический характер, — и не направлена на экономию электричества, — тема экологичной энергетики является для WWF весьма актуальной. В частности, солнечная и ветроэнергетика оказались в числе трёх приоритетных направлений, к которым привлекает внимание «Час Земли».
Итак, 24 марта с 20:30 до 21:30 на территории России пройдёт международная акция «Час Земли». На это время без внешней подсветки окажутся крупные архитектурные и инженерные сооружения, административные здания, — а также станут темнее фасады домов, жители которых добровольно выключат свет в знак солидарности.
Более того, WWF призывает участников отключить не только источники света, но и другие приборы, не являющиеся жизненно важными — телевизоры, компьютеры, стиральные машины и так далее. Тем самым организаторы хотят обратить внимание жителей Земли на необходимость бережного отношения к природе.
Одним из таких проявлений, несомненно, является «зелёная» электроэнергетика, — преобразующая, в частности, в электричество солнечную и ветряную энергию. По мнению WWF, изменение требований к строительству ветропарков (признание ветроустановок оборудованием, а не капитальными объектами, а также отмена требований к строительству двух независимых дорог к ним) способно повысить популярность соответствующих форм генерации электрической энергии.
Всё это, безусловно, актуально, однако стоит учитывать и другие моменты. Например, то, что мощные ветрогенераторы — это очень большие и достаточно шумные сооружения. Из-за создаваемых ими низкочастотных вибраций строить любые здания можно лишь на расстоянии 300 метров и более от генератора.
Что же касается солнечных батарей — и аккумуляторов, используемых для хранения «энергии ветра», — здесь тоже не всё гладко. Да, сама энергия получается чистой, но насколько безвредно производство солнечных панелей, аккумуляторов большой ёмкости — и их последующая утилизация?.. Эти вопросы заслуживают детального исследования «зелёных».
Впрочем, сам факт привлечения внимания к проблемам экологии весьма позитивен. Тем более, что массовое и добровольное отключение электроэнергии позволяет понять насколько мы стали зависимы от электричества в бытовой технике и окружающих нас гаджетах.
При этом данный шаг совершенно безопасен для энергосистем, — об этом в беседе с TechnoDrive несколько лет назад заявили местные энергетики.
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