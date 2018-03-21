Сайту TechnoDrive — 17 лет!

Сегодня ростовскому сайту «Технодрайв» — 17 лет. За это время изменилось всё. К примеру, TechnoDrive получил международное признание. А производителей железа и ПО стали интересовать не просто «скучные деньги» за отгружаемую продукцию, но гораздо в большей степени — пользовательские данные. Зато машинное обучение стало доступно почти всем!..
Позитивные, по мнению редакции TechnoDrive, тенденции
— Интернет стал действительно массовым. Когда вы видите в 4 утра на улице «блуждающий огонёк», листающий смартфон в полной прострации — это оно! Причём каждый имеет доступ не просто «к социалочке», но и к сайту Госуслуг, что действительно упрощает жизнь. Важно и то, что это касается не только мегаполисов.
— Государство очень активно поддерживает юных программистов и робототехников. И даже специалистов по ИТ-безопасности! Яркий пример — STEM в 17 детских садах Ростова.
— Россию охватило цифровое эфирное телевидение. Некоторые традиционно жалуются, что им «нечего смотреть», но если посмотреть статистику телесмотрения (даже платного цифрового), то в мультиплексы входят самые востребованные каналы! Растёт и качество отечественного контента.
— К Интернету стало подключиться не просто, а очень просто. Выше мы писали о географии, о теперь — об удобстве! «Свисток» 4G мгновенно включается не только в привычный ноутбук, но и в компьютер с Ubuntu.
Кстати, без Linux мы не завоевали бы первое место в международном конкурсе, о котором шла речь выше. Причина? Эта ОС значительно удешевляет процесс работы и многократно увеличивает возможности.
Негатив в ИКТ, с которым борятся
— Когда Интернет стал действительно народным, — и за тематическими сайтами стало гоняться скучно и дорого, — для многих разработчиков ОС, софта и смартфонов стали важны не только выручка от первоначальных продаж, но и данные о предпочтениях пользователей. Которые легко конвертировать в доходы от рекламы!
Простой пример — если кому-то известен ваш возраст и стиль жизни, онлайн-реклама становится намного эффективнее (будь то горнолыжное снаряжение или плёнка для теплиц). Более того — рекламодатели «ведут» юзеров от устройства к устройству, делая это невероятно точно. В итоге ряд мировых корпораций успешно претендует на роль «Высшего Сознания Планетарного Логоса».
К чему это привело? Гигантов попросили держать дата-центры с локальными данными на территории России.
— К негативу относим продажу запрещённых товаров онлайн. Раньше граффити немного раздражали. Сейчас традиционные «теги» и даже «блокбастеры» просто умиляют, — если они не отсылают прохожего на веб-ресурсы.
— Интернет вещей. Операторы обещают спасти нас от миллиардов подключённых устройств, упоминая, к примеру, «сквозную защиту каналов». Иными словами, магистральный канал сможет отключать заражённые системы от «командного центра». Кроме того, радует появление бытовых IoT-сканеров, которые позаботятся об открытых портах и простых паролях.
Про защиту роутеров TechnoDrive писал неоднократно, и данное приложение, — о чудо, — максимум внимания уделяет именно WiFi-маршрутизатору!
Перспективы рынка
В ближайшей перспективе — биометрия. Если предположить, что людей полностью исключат из процесса идентификации, а бумажных документов с подписями и печатями не останется вовсе, это вызывает резонные вопросы.
Но стоит ли опасаться того, что хакеры доберутся до «супербазы»? Учитывая, насколько ответственные задачи решают дата-центры «Ростелекома», это вряд ли случится.
Злоупотребления в банках, поликлиниках, на транспорте? Если «соленый хеш» векторов с камеры пересылается в центр по защищённому каналу, а затем, в ответ, в банке получают ФИО, то что может узнать недобросовестный сотрудник и даже сисадмин?
Информацию о том, что ’76e8668c9da76a5130510c250f030b48’, — в данный момент времени, — соотносится с Ивановым Иваном Ивановичем? В любом случае, биометрия изменит многое, и в первую очередь повлияет на охранников и операционистов.
Перспективы TechnoDrive
Соцсети, по логике, должны были очистить Интернет от ’standalone-сайтов’ среднего размера, но этого не произошло. Мы всё ещё здесь! Возможно, причина — в доверии к тематическому источнику информации, который работает в Ростове годами и отвечает за свои слова.
Ведь мы любим ИКТ, имеем профильное образование и стараемся проверять факты экспериментальным путём. Если в умном телевизоре нет телнета — и это хорошо! — про это будет написано. Как и указано на то, что данный ТВ не хочет обновляться.
Информационные технологии продолжают сокращать количество рабочих мест в России. Вслед за крупным банком, заменившим тысячи юристов программой, вспомогательный персонал решила уменьшить и сеть фитнес-центров World Class. По официальной информации, теперь в кассовой зоне приём платежей будут осуществлять интерактивные киоски, — так называемые автокассы, — внедрённые компанией «Передовые системы самообслуживания». Тем временем в Ростове-на-Дону находится замена и тренерам — вместо них начинающих боксёров берётся обучать система виртуальной реальности.
Экзаменационная сессия — волнительный период для каждого студента. Но особенно непростым он является для первокурсников инклюзивных групп, которые впервые сталкиваются с новым видом аттестации. Впрочем, справиться с тревогой можно с помощью ауторегулярции, выработанной на таганрогских приборах «Кинезис». Эти системы, созданные научно-медицинской фирмой «Нейротех» завоевали популярность по всей России. Однако одними из первых в сфере образования их решили использовать в Саратовском национальном исследовательском госуниверситете (СГУ). Подробнее об этом эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Работать IT-журналистом непросто, поскольку недостаточно «просто быть в курсе» событий! Нужно постоянно повышать профильную компетенцию, проверять информацию на практике, проще говоря — не бояться пробовать себя в роли программиста и даже сисадмина! Однако, тех, кому это удаётся, ждёт достойная награда — внимание читателей и возможность победить в уникальном конкурсе «Ростелекома». Вот уже седьмой год подряд национальный оператор выбирает из сотен работ лучшие статьи, видеосюжеты и тематические блоги, — авторы которых получают престижные дипломы и приглашения в штаб-квартиры ведущих ИТ-корпораций. В нынешнем конкурсе партнёром «Ростелекома» стала всемирно известная компания Nokia, установившая особую номинацию «Интернет вещей». Её победитель, — вместе с лидерами в четырёх других номинациях, — получит приглашение в Финляндию, где сможет всё увидеть своими глазами.
Уже через пару десятилетий, — а может быть и раньше, — мы будем жить в мире роботов. В домах и гостиницах людей будут приветствовать электронные консьержи, медицинские операции доверят роботам-хирургам, а трудолюбивые агроботы без устали займутся сельским хозяйством... О том, что мир становится другим, свидетельствуют и развлечения — вместо цирка и кино детей и родителей всё чаще привлекают выставки роботов. А это значит, что одной из самых преспективных профессий на ближайшие десятилетия станет робототехника. Но в каком кружке ею заниматься?.. Лучший способ выяснить это — организовать состязания роботов, а затем посмотреть на результаты.
Рассказ Роберта Шекли «Лаксианский ключ» написан в далёком 1954 году. Суть сводится к тому, что за всё надо платить, особенно, если нечто стремительно добывается «из воздуха». За последние годы вокруг «майнинга» и обмена криптовалют сформировалось огромное облако мифов. Считается, что для «чеканки битков» достаточно купить продвинутый ПК с мощными видеокартами, — а полученный таким образом доход не подлежит налогообложению. Однако результатом этих заблуждений являются, как правило, лишь неоправданные расходы на оборудование(которое потом трудно продать даже за треть цены) и серьёзные риски нарушения законодательства. Кроме того, заработанные с большим трудом «сатоши» могут легко украсть киберпреступники... Впрочем, это не означает, что заработать биткойны невозможно. Просто, как и любой экономический инструмент, криптовалюты требуют от инвесторов глубоких экономических и правовых познаний, — в сочетании с хорошей технической подготовкой и доступом к дешёвому электричеству.