Сайту TechnoDrive — 17 лет!

Сегодня ростовскому сайту «Технодрайв» — 17 лет. За это время изменилось всё. К примеру, TechnoDrive получил международное признание. А производителей железа и ПО стали интересовать не просто «скучные деньги» за отгружаемую продукцию, но гораздо в большей степени — пользовательские данные. Зато машинное обучение стало доступно почти всем!..

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Позитивные, по мнению редакции TechnoDrive, тенденции



— Интернет стал действительно массовым. Когда вы видите в 4 утра на улице «блуждающий огонёк», листающий смартфон в полной прострации — это оно! Причём каждый имеет доступ не просто «к социалочке», но и к сайту Госуслуг, что действительно упрощает жизнь. Важно и то, что это касается не только мегаполисов.



— Государство очень активно поддерживает юных программистов и робототехников. И даже специалистов по ИТ-безопасности! Яркий пример — STEM в 17 детских садах Ростова.



— Россию охватило цифровое эфирное телевидение. Некоторые традиционно жалуются, что им «нечего смотреть», но если посмотреть статистику телесмотрения (даже платного цифрового), то в мультиплексы входят самые востребованные каналы! Растёт и качество отечественного контента.



— К Интернету стало подключиться не просто, а очень просто. Выше мы писали о географии, о теперь — об удобстве! «Свисток» 4G мгновенно включается не только в привычный ноутбук, но и в компьютер с Ubuntu.



Кстати, без Linux мы не завоевали бы первое место в международном конкурсе, о котором шла речь выше. Причина? Эта ОС значительно удешевляет процесс работы и многократно увеличивает возможности.



Негатив в ИКТ, с которым борятся



— Когда Интернет стал действительно народным, — и за тематическими сайтами стало гоняться скучно и дорого, — для многих разработчиков ОС, софта и смартфонов стали важны не только выручка от первоначальных продаж, но и данные о предпочтениях пользователей. Которые легко конвертировать в доходы от рекламы!



Простой пример — если кому-то известен ваш возраст и стиль жизни, онлайн-реклама становится намного эффективнее (будь то горнолыжное снаряжение или плёнка для теплиц). Более того — рекламодатели «ведут» юзеров от устройства к устройству, делая это невероятно точно. В итоге ряд мировых корпораций успешно претендует на роль «Высшего Сознания Планетарного Логоса».



К чему это привело? Гигантов попросили держать дата-центры с локальными данными на территории России.



— К негативу относим продажу запрещённых товаров онлайн. Раньше граффити немного раздражали. Сейчас традиционные «теги» и даже «блокбастеры» просто умиляют, — если они не отсылают прохожего на веб-ресурсы.



— Интернет вещей. Операторы обещают спасти нас от миллиардов подключённых устройств, упоминая, к примеру, «сквозную защиту каналов». Иными словами, магистральный канал сможет отключать заражённые системы от «командного центра». Кроме того, радует появление бытовых IoT-сканеров, которые позаботятся об открытых портах и простых паролях.



Про защиту роутеров TechnoDrive писал неоднократно, и данное приложение, — о чудо, — максимум внимания уделяет именно WiFi-маршрутизатору!



Перспективы рынка



В ближайшей перспективе — биометрия. Если предположить, что людей полностью исключат из процесса идентификации, а бумажных документов с подписями и печатями не останется вовсе, это вызывает резонные вопросы.



Но стоит ли опасаться того, что хакеры доберутся до «супербазы»? Учитывая, насколько ответственные задачи решают дата-центры «Ростелекома», это вряд ли случится.



Злоупотребления в банках, поликлиниках, на транспорте? Если «соленый хеш» векторов с камеры пересылается в центр по защищённому каналу, а затем, в ответ, в банке получают ФИО, то что может узнать недобросовестный сотрудник и даже сисадмин?



Информацию о том, что ’76e8668c9da76a5130510c250f030b48’, — в данный момент времени, — соотносится с Ивановым Иваном Ивановичем? В любом случае, биометрия изменит многое, и в первую очередь повлияет на охранников и операционистов.



Перспективы TechnoDrive



Соцсети, по логике, должны были очистить Интернет от ’standalone-сайтов’ среднего размера, но этого не произошло. Мы всё ещё здесь! Возможно, причина — в доверии к тематическому источнику информации, который работает в Ростове годами и отвечает за свои слова.



Ведь мы любим ИКТ, имеем профильное образование и стараемся проверять факты экспериментальным путём. Если в умном телевизоре нет телнета — и это хорошо! — про это будет написано. Как и указано на то, что данный ТВ не хочет обновляться.



Подробно о том, что интересовало читателей TechnoDrive в Ростове-на-Дону в 2017 году.



Дипломы и награды TechnoDrive перечислены в статье на Википедии.