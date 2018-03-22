КРС породил цивилизацию, а теперь инновации меняют молочные фермы!

Крупный рогатый скот живёт рядом с людьми на протяжении тысячелетий. Ещё в Древнем Египте быки считались священными животными, — символами плодородия, силу которых активно использовали в земледелии. Весьма значительную роль КРС сыграл и в развитии других цивилизаций, — являясь источником пищи, одежды, удобрений, а также тягловой силой. В результате, земли обрабатываемые крупными животными, породили населённые пункты, налоги на сельхозпродукцию укрепили государства, — а грамота и счёт дали старт науке! Иными словами, крупный рогатый скот способствовал развитию инноваций. Которые теперь меняют жизнь коров в лучшую сторону. Примером этому является высокотехнологичная молочная ферма агрохолдинга «СТЕПЬ», появившаяся в Краснодарском крае.

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Молочно-товарная ферма «СТЕПЬ» в станице Новопластуновская призвана стать одной из самых высокотехнологичных на юге России. Для этого здесь, в частности, используется система автоматического мониторинга стада в режиме реального времени. Благодаря ей, производителю удалось снизить заболеваемость животных, повысить сохранность стада — и обеспечить высокую продуктивность коров (вдвое выше среднего надоя по стране).



(У нас нет данных по другим фермам, но +100% говорят сами за себя — БЗ)



Среди инноваций новой фермы эксперты отмечают автоматическое регулирование микроклимата — и беспривязное содержание животных. Последнее, в частности, обеспечивается эффективным мониторингом местоположения «бурёнок» с помощью современной сертифицированной системы (напомним, что GPS-трекеры для коров следует выбирать крайне осторожно, тщательно избегая «дополнительных» опций в виде встроенных видеокамер и/или микрофонов). И это касается не только носимых гаджетов для домашних животных.



В настоящее время высокотехнологчная молочная ферма работает в тестовом режиме — запущена лишь «первая очередь» проекта. А полный коммерческий запуск предприятия запланирован на 2019 год.



Вместе с тем, специалисты отмечают, что беспривязное содержание животных — и активное использование ИТ-инноваций в сельском хозяйстве — являются основными принципами «Концепции реконструкции молочных ферм», принятой в России и Белоруссии.



Таким образом, интеллектуальные агроботы, в сочетании с геоинформационными системами и прочими инновациями, будут способствовать повышению эффективности соответствующего сектора экономики. Который ещё в прошлом десятилетии часто противопоставлялся сегменту высоких технологий, — а теперь выступает с ним «единым фронтом».